Военен ритуал отдава почит на загиналите военнослужещи

С военен ритуал, изпълнен от Националната гвардейска част, ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.
Президентът Румен Радев ще участва във военния ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На ритуала ще присъстват и министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от Въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи.
В цялата страна ще бъдат проведени ритуали за Архангелова задушница от представителни военни подразделения от военните формирования.
За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница, посочиха от Министерството на отбраната.
