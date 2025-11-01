Новини
България »
София »
Военен ритуал отдава почит на загиналите военнослужещи

Военен ритуал отдава почит на загиналите военнослужещи

1 Ноември, 2025 08:43, обновена 1 Ноември, 2025 07:52 418 4

  • военни-
  • загинали-
  • ритуал-
  • задушница-
  • патриарх-
  • даниил

Заупокойна панихида ще бъде отслужена в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил

Военен ритуал отдава почит на загиналите военнослужещи - 1
БТА БТА

С военен ритуал, изпълнен от Националната гвардейска част, ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Президентът Румен Радев ще участва във военния ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На ритуала ще присъстват и министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от Въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи.

В цялата страна ще бъдат проведени ритуали за Архангелова задушница от представителни военни подразделения от военните формирования.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница, посочиха от Министерството на отбраната.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТЧЕТО

    1 0 Отговор
    А ДЕДО ЗАПРЕН КОГА ЩЕ ГО ИЗПРАЩАМЕ

    07:57 01.11.2025

  • 2 въпросче

    1 0 Отговор
    И в колко часа ще бъде проведен военния ритуал?

    07:57 01.11.2025

  • 3 Тома

    0 0 Отговор
    Трябва да се почите и запрянката че некролога му се подава от джоба.

    07:58 01.11.2025

  • 4 Пецата

    0 2 Отговор
    Аз ше си сипа ракия със салата разбираш ли щото и без това днеска е Хелоуин 🤣

    08:04 01.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове