453 души са загинали при катастрофи у нас през 2025 г.

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души. При сравнение със същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти, загиналите в движението по пътищата през 2025 година са с 23 по-малко, съобщават от МВР.
Един човек е загинал в катастрофи през изминалото денонощие. При станалите 14 катастрофи са ранени 15 души.
В София пътнотранспортните произшествия през изминалите 24 часа са 18, като 16 от тях са леки, а две - тежки. Ранени са двама души.
Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември, уточняват от ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво мвр!!
Коментиран от #5
16:33 31.12.2025
2 ДрайвингПлежър
За драгия шофьор е важно да знае, че трябва да носи стотачка за еничарите на властта, щото трябват бонуси и нови коли! А че щял да загива - тва си е вече за негова сметка!
Очаквам КАТ да даде статистически данни, колко от тези жертви са при катастрофи причинени от превишена скорост, за да оправдае кражбите си и терора! Хайде еничари!
Коментиран от #6
16:37 31.12.2025
3 така е
16:49 31.12.2025
4 според мен
16:50 31.12.2025
5 луд
До коментар #1 от "Браво мвр!!":Да, трябвало е да оставят пияниците да си карат на воля. Нали на никого не пречат? Поне докато не убият някой.
16:50 31.12.2025
6 шофьор
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Шофьор съм от 20 години и нямам 1 глоба, шофирам почти всеки ден. На запад ако ходиш дали си позволяваш да караш над ограничението? Не нали, защото глобите са солени и се събират. Само тук се правиш на бабаит. Ако искаш да караш като състезател - има писти. Там се трепай на воля, на никого не пречиш.
Коментиран от #8
16:53 31.12.2025
7 кучето ни АПИ
16:56 31.12.2025
8 Така е.
До коментар #6 от "шофьор":Нашите джигити, като минат границата стават кротки агънца, защото и тъпанарите знаят, че там не могат да разчитат на нашата "независима" съдебна система...
И ще им задам един въпрос ?
- Защо във Формула 1 няма НИТО ЕДИН от балканските бабаити ?
17:05 31.12.2025