453 души са загинали при катастрофи у нас през 2025 г.

31 Декември, 2025 16:27 463 8

При сравнение със същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души. При сравнение със същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти, загиналите в движението по пътищата през 2025 година са с 23 по-малко, съобщават от МВР.

Един човек е загинал в катастрофи през изминалото денонощие. При станалите 14 катастрофи са ранени 15 души.

В София пътнотранспортните произшествия през изминалите 24 часа са 18, като 16 от тях са леки, а две - тежки. Ранени са двама души.

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември, уточняват от ведомството.


  • 1 Браво мвр!!

    3 2 Отговор
    Нали заключихте 500–1000 пияници за по година две! Щото МОЖЕЛИ да убият!! АМА НЕ СА!!! А и вие трябва да ни пазите НО не ни! Не се радвайте! Оня отгоре забавя, но не забравя!

    Коментиран от #5

    16:33 31.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Важното е, че приходите от глоби са вече половин милиард! Заедно с кражбите на коли далеч повече!

    За драгия шофьор е важно да знае, че трябва да носи стотачка за еничарите на властта, щото трябват бонуси и нови коли! А че щял да загива - тва си е вече за негова сметка!

    Очаквам КАТ да даде статистически данни, колко от тези жертви са при катастрофи причинени от превишена скорост, за да оправдае кражбите си и терора! Хайде еничари!

    Коментиран от #6

    16:37 31.12.2025

  • 3 така е

    3 1 Отговор
    На сайта на МВР има статистика на загиналите при ПТП по години. Преди Борисов да довърши магистралите броя на загиналите се движеше между 1300 и 1600 годишно. Ама асфалт не ядете, нали.

    16:49 31.12.2025

  • 4 според мен

    3 0 Отговор
    голяма заслуга имат 1500те нови служебни автомобили/джипове/мотоциклети закупени на КАТ от фонда за подобряване безопасността на пътя. Вие как мислите?

    16:50 31.12.2025

  • 5 луд

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво мвр!!":

    Да, трябвало е да оставят пияниците да си карат на воля. Нали на никого не пречат? Поне докато не убият някой.

    16:50 31.12.2025

  • 6 шофьор

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Шофьор съм от 20 години и нямам 1 глоба, шофирам почти всеки ден. На запад ако ходиш дали си позволяваш да караш над ограничението? Не нали, защото глобите са солени и се събират. Само тук се правиш на бабаит. Ако искаш да караш като състезател - има писти. Там се трепай на воля, на никого не пречиш.

    Коментиран от #8

    16:53 31.12.2025

  • 7 кучето ни АПИ

    2 0 Отговор
    Бива ама през новата може и повече

    16:56 31.12.2025

  • 8 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "шофьор":

    Нашите джигити, като минат границата стават кротки агънца, защото и тъпанарите знаят, че там не могат да разчитат на нашата "независима" съдебна система...

    И ще им задам един въпрос ?

    - Защо във Формула 1 няма НИТО ЕДИН от балканските бабаити ?

    17:05 31.12.2025

