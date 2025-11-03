Само на 47 години внезапно почина шефът на БАБХ д-р Светослав Патарински

Внезапно почина д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, предаде БНТ.

Информацията съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

Д-р Светлозар Патарински е роден през 1978 г. Той е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет в София. Притежава дългогодишен стаж и професионален опит в големи частни компании, където е отговарял за качеството, безопасността и контрола на храните.

"Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България. Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават", пишат от министерството.