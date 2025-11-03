Новини
40 полицаи издирвали избягалите затворници, единият е открит в храстите

3 Ноември, 2025 17:26

Вторият избягал затворник бил открит и задържан в необитаема къща на булевард "България" в града. Мъжът се скрил в двора на имота, а информация за него полицаите получили от граждани

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 40 полицаи са издирвали двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор и бяха открити и заловени в рамките на осем часа. Това съобщи на брифинг днес гл. инспектор Златин Михайлов - началник на Районното управление на полицията в Ловеч, предаде БТА.

Сигналът бе подаден в полицията около 18:00 часа в неделя. Единият от затворниците беше заловен около час след бягството, а другият - към 1:45 часа тази нощ. Двамата затворници са на по 21 години и са излежавали присъди за кражби. Те били на лек режим в общежитието на затвора.

Михайлов каза, че, след като е получен сигналът за бягството, веднага е приведен в действие планът за заградителни мероприятия, разработен за такива случаи в районното полицейско управление. "Бяха създадени контролно-пропускателни пунктове на всички изходи на града. Отделно патрули и цивилни полицаи обикаляха из Ловеч, за да установят локацията на избягалите", допълни Михайлов.

Около час - час и половина след подаването на сигнала единият затворник бил открит на крайна улица в града. Той бил скрит в храстите и намерен от затворнически надзирател. Михайлов уточни, че подобни акции се извършват съвместно със служителите на затвора. Вторият избягал затворник бил открит и задържан в необитаема къща на булевард "България" в града. Мъжът се скрил в двора на имота, а информация за него полицаите получили от граждани.

"Предполагам, че съгласно правилника на затвора двамата затворници са върнати в основната сграда, като за деянието им при нас са образувани две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов. Той коментира, че ще се води и вътрешно разследване в затвора, което да установи как се е стигнало до бягството.

На въпрос дали затворническото общежитие е добре охранявано Михайлов отговори, че то е с по-облекчен режим. По думите му затворниците, излежаващи присъди в него, излизат през деня да работят без охрана и по договори. Михайлов каза още, че бягството на двамата затворници било засечено от един от надзирателите. Униформеният служител ги подгонил, но пропаднал в шахта и не могъл да ги настигне.

Началникът на полицейското управление каза още, че за последно бягство от затвора в Ловеч е имало преди три-четири години. Тогава затворник бил заловен на главния път от Ловеч за Плевен, по който се движел пеша.


  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Тези наши полицай вече никой не може да им избяга като във филма с Том Круз - Специален доклад 2002 ги ловят. Даже изловиха един изчезнал вече 12 год в гората.

    17:27 03.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ТАКА СИ ОПРАВДАВАТ НАДУТИТЕ ЗАПЛАТИ.

    17:31 03.11.2025

  • 3 Али Баба

    7 0 Отговор
    40 полицаи за един разбойник не е ли разхищение? Всеки от тях ако получава по 10 хиляди лева доход, колко да е откраднал човечеца? Вече разбрахме, че съдията и прокурора го съдят за по 24 хиляди.

    17:31 03.11.2025

  • 4 чочо

    5 0 Отговор
    Абе няма общежития бе.Какви са тези пансиони?Затвор,с решетки,режим и стоманени врати.В мрежата е пълно с филми и се добива представа какво означава затворник.Дори и в САЩ.Само така човек разбира къде се намира.

    Коментиран от #7

    17:33 03.11.2025

  • 5 Горски

    4 0 Отговор
    В това затворническо общежитие няма ли чистачка, която да ги пази да не бягат? "арестуван затворник" (не е критика към заглавието, но е интересно като комбинация). Все едно "покръстен свещеник" А пантерата и мечока кога?

    17:35 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "чочо":

    В САЩ затворите са бизнес за робски труд. По затворите в САЩ произвеждат всичко с надница по 1 долар на ден и намаляване на присъдата, ама са няколко доживотни, ще има да бачкаш няколко живота.

    17:39 03.11.2025

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Единия се е криел на 600 метра от общежитието и го издирват с часове, какво се хвалят

    17:40 03.11.2025

  • 9 да да

    3 0 Отговор
    Да им върви по вода.....По списъка по реда....

    17:40 03.11.2025

  • 10 Киро

    1 1 Отговор
    На 21г затворниците са деца още, нито знаят що са в затвора, нито знаят що са избягали..

    17:46 03.11.2025

  • 11 Словоредов

    2 0 Отговор
    А ако и останалите 39 се бяха скрили в храстите? Тогава кой щеше да лови пандизчиите?

    17:46 03.11.2025

  • 12 Румен Петков

    0 0 Отговор
    Крайно време е да бъде сменен директорът на ГДИН
    Той е един позьор и самохвалец ,напълно неадекватен е когато го видяхме АБВ за да поговорим за механизмът и приоритетите! Той не пожела дори да сподели своята визия за развитие на ГДИН

    17:55 03.11.2025

