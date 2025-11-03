Важните новини във ФАКТИ на 03.11.2025 г.

Финансовото министерство публикува законопроекта за Бюджет 2026

Държавата очерта финансовата рамка за следващата година – с над 31,2 милиарда евро приходи и близо 17,5 милиарда евро разходи. Проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г. вече са публикувани от Министерството на финансите и подлежат на обществено обсъждане.

Ивайло Мирчев за проекта за Бюджет 2026: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса

Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно.

Течове и пукнатини по историческата сграда на парламента в София

Течове и пукнатини по старата емблематична сграда на Народното събрание, която е паметник на културата. За проблема предупреди кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, цитиран от bTV.

Явор Куюмджиев: Печелившите предприятия в БЕХ - АЕЦ "Козлодуй", НЕК, "Булгартрансгаз", се източват брутално от държавата

За огромно съжаление, близо 20 години енергетиката се управлява от недостатъчно опитни и знаещи какво да правят хора. Това заяви в предаване "РеВизия" по NOVA NEWS енергийният експерт и бивш министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова за приемането на еврото. Добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем

Президентът на Европейската централна банка е на посещение в България. Във вторник тя ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната". Часове преди старта на събитието Лагард разясни в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA” важни въпроси за въвеждането на еврото в България, за опита на държавите преди нас с приемането на единната валута и за бъдещето на европейската икономика и финанси.

Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Община Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес, съобщават от "Фокус".

Антон Кутев: ГЕРБ ще върви все по-надолу. Пеевски ще им вземе контролирания вот и дори чисто политическият вот ще пада

Управляващите нямат друг избор, тъй като предишният бюджет беше с 18 млрд. лева дупка. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ Антон Кутев, бивш депутат от БСП и говорител на няколко служебни кабинета на президента Румен Радев във връзка с публикувания проектобюджет за 2026 г., цитиран от novini.bg

Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази преобладаващо критично мнение относно проекта за държавния бюджет на България за 2026 г.

Хампарцумян: В бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците

Протестите на партия „Възраждане“ срещу визитата на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард са „комбинация от политическа изгода и страхове на част от българите“. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки обществените реакции около предстоящото присъединяване на България към еврозоната.

Експерт: С повишението на данък „дивидент“ правим необмислени неща

Има напрежение в проекта за Бюджет 2026. Което е нормално, защото правителството е съставено от много разнородни партии, но не е нормално да има такова забавяне. Все пак този бюджет е доста важен, предвид факта, че ще бъде първият в евро. Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът Владимир Сиркаров.

Румен Овчаров за "Лукойл": Като Борисов е приятел с Тръмп, да отива на прага на Белия дом и да се моли за народа си

Ако бяхме независима държава, тези санкции би трябвало да не означават нищо, тъй като екстериториалните санкции не важат на територията на Европейския съюз, но ние не сме тава Българският слугинаж в това отношение е 100%. Това каза в предаването "Лице лице" по БТВ Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката и бивш представител на държавата в "Лукойл" за бъдещето на рафинерията след наложените санкции от САЩ.

Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко

Все още не е ясно с колко процента ще бъдат увеличени учителските заплат догодина.Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти във Враца.

40 полицаи издирвали избягалите затворници, единият е открит в храстите

Около 40 полицаи са издирвали двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор и бяха открити и заловени в рамките на осем часа. Това съобщи на брифинг днес гл. инспектор Златин Михайлов - началник на Районното управление на полицията в Ловеч, предаде БТА.

Д-р Даниел Кипров: Съмняваме се, че парите ще стигнат до младите лекари

Д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар от инициативния комитет "Бъдеще за България", изрази сериозни съмнения, че отпуснатите средства за млади лекари реално ще стигнат до тях. Той коментира, че липсват ясни критерии за разпределението на парите и болничните директори имат твърде голяма свобода да се разпореждат с тях. Това заяви той в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Нападнаха и пребиха кмет на павликенско село заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци

Кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил пребит в кметството от нарушител, на който е съставил акт за незаконно изхвърлени строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.

Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.

Конституционният съд образува дело за измененията в Закона за ДАНС

Конституционният съд образува дело по жалбата за измененията в Закона за ДАНС. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Мартин Димитров: Кабинетът действа стихийно за горивата

"За да няма проблеми с цените на горивата в кризисната ситуация заради санкциите, правителството трябва да има план, а не да се взимат спешни мерки на парче, което да създава напрежение. Трябва да има план". Това каза пред БНР Мартин Димитров, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Борис Бонев: Само за 1 месец парите на Топлофикация в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв.

Само за 1 месец - между август и септември, паричните наличности на "Топлофикация" в банките са намалели от 201 млн. лв. на 54 млн. лв. И това се случва в навечерието на отоплителния сезон, когато трябва да се правят по-високи плащания за природен газ.

Шофьор нападна и счупи черепа на жена след катастрофа в София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

79-годишна жена с електрическа триколка се блъсна в кола

79-годишна жена е с опасност за живота след пътно произшествие в Съединение.

През януари влиза в сила забраната на мобилни телефони в училищата

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, предаде БТА.

Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото

Привърженици на партия "Възраждане" се събраха днес на протест пред сградата на Българската народна банка в София. Причината е планираната визита на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в България.

Запрянов: 140-годишнината от Сръбско-българската война ще бъде тържествено отбелязана с поредица от събития

„Сръбско-българската война е повод за национална гордост и още повече – повод за военна гордост“. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 3 ноември, в приветствието си при откриването на изложбата „Когато единението победи“ в Националния военноисторически музей. Изложбата се реализира по повод 140-ата годишнина от първата и победоносна война в новата българска история - Сръбско-българската от 1885 г. „Нека имаме предвид храбростта и жертвоготовността на младата българска войска, която само няколко години след Освобождението, трябва да защити делото на Съединението и тя го прави по един изключително впечатляващ начин не само за нашите противници от сръбската армия, но и за Великите сили. Ние трябва да полагаме усилия да съхраняваме паметта за геройството на българската войска, защото това вдъхновява и съвременните строители на нашите въоръжени сили и военнослужещите“, подчерта още министър Атанас Запрянов.

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив СНИМКИ

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив.