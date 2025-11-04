Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

Мюмюн Искендер продължава да е кмет на Община Минерални бани. Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Хасковския окръжен съд от 21 октомври, с което му бе наложена мярка за процесуална принуда "отстраняване от длъжност". Искането бе на Софийска градска прокуратура по четири обвинения.
Мотивите на апелативните магистрати са, че Искендер е съдействал, като е представил исканите документи. Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.
Искендер бе отстранен от длъжност и през пролетта с решение на Хасковския окръжен съд по друго досъдебно производство. Апелативните магистрати отмениха решението на съда в Хасково.
Проблемите за кмета на Минерални бани започнаха преди година, когато в общината бе проведена операция на ГДБОП и Софийска градска прокуратура. Той, децата му и служител на общината бяха задържани и се сдобиха с обвинение за участие в организирана престъпна група. След изтичане на срока за разследване Мюмюн Искендер се върна на работа.
1 Сила
Коментиран от #3, #4
16:28 04.11.2025
2 обади
16:31 04.11.2025
3 незнам за него
До коментар #1 от "Сила":Но феса 500 години е тренирал върху бабите ти до 99 коляно и пак късокрак мургав се появи
16:47 04.11.2025
4 Офанзивен дефанзиф
До коментар #1 от "Сила":Не знам дали някога сте били в Хасковски минерални бани. Мои роднини се преместиха там преди 40 години и съм ходил десетки пъти за това време. Помня какво беше преди, знам какво е сега. И всичко това е направено благодарение на този кмет. Моите роднини гласуват само за този кмет, защото виждат какво прави за общината и за Минерални бани. Няма значение, че е от ДПС - щом работи и прави добри неща за хората и общината, всички го подкрепят - и християни и мюсюлмани.
Така че коментарът Ви е малко прибързан - вероятно нямате реална представа за положението, затова атакувате кмета само заради външния му вид.
Коментиран от #13
16:49 04.11.2025
5 Русофил
16:49 04.11.2025
6 Шиши феса
Коментиран от #12
16:52 04.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пенчо
17:02 04.11.2025
9 Трол
17:13 04.11.2025
10 Горски
17:17 04.11.2025
11 Стара чанта
17:26 04.11.2025
12 не може да бъде
До коментар #6 от "Шиши феса":Проблемът който поставяте според мен е изключително сериозен!Нямам нищо против етническите турци и сегашната държава Турция обаче настойчивостта с която се пропагандира турското-османско самосъзнание и поведение и имена- остатъци от Османската империя за мен са учудващи!?Как е възможно български гражданин да има афинитет към османски имена след като османците са върнали нашата държава с няколко века назад и не само това ами са задържали и развитието на народа !?Сега държавата Турция е твърде различна от Османската империя и населението и според някои е европеизирано-генът на многобройната рая е победил османския ген!? Но османското си е символ на диващината и ретроградността -и аз не мога да симпатизирам на османски имена!?За други държави -както искат не е моя работа!
17:27 04.11.2025
13 ЧИЧО
До коментар #4 от "Офанзивен дефанзиф":А за себе си дали е направил нещо! Защото само с кметска заплата милионер не се става.
17:27 04.11.2025