Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

Мюмюн Искендер продължава да е кмет на Община Минерални бани. Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Хасковския окръжен съд от 21 октомври, с което му бе наложена мярка за процесуална принуда "отстраняване от длъжност". Искането бе на Софийска градска прокуратура по четири обвинения.

Мотивите на апелативните магистрати са, че Искендер е съдействал, като е представил исканите документи. Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.

Искендер бе отстранен от длъжност и през пролетта с решение на Хасковския окръжен съд по друго досъдебно производство. Апелативните магистрати отмениха решението на съда в Хасково.

Проблемите за кмета на Минерални бани започнаха преди година, когато в общината бе проведена операция на ГДБОП и Софийска градска прокуратура. Той, децата му и служител на общината бяха задържани и се сдобиха с обвинение за участие в организирана престъпна група. След изтичане на срока за разследване Мюмюн Искендер се върна на работа.