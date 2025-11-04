Новини
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

4 Ноември, 2025 16:15 910 13

Апелативният съд в Пловдив отмени отстраняването му

Снимка: mineralnibani.bg
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мюмюн Искендер продължава да е кмет на Община Минерални бани. Апелативният съд в Пловдив отмени решението на Хасковския окръжен съд от 21 октомври, с което му бе наложена мярка за процесуална принуда "отстраняване от длъжност". Искането бе на Софийска градска прокуратура по четири обвинения.

Мотивите на апелативните магистрати са, че Искендер е съдействал, като е представил исканите документи. Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.

Искендер бе отстранен от длъжност и през пролетта с решение на Хасковския окръжен съд по друго досъдебно производство. Апелативните магистрати отмениха решението на съда в Хасково.

Проблемите за кмета на Минерални бани започнаха преди година, когато в общината бе проведена операция на ГДБОП и Софийска градска прокуратура. Той, децата му и служител на общината бяха задържани и се сдобиха с обвинение за участие в организирана престъпна група. След изтичане на срока за разследване Мюмюн Искендер се върна на работа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 5 Отговор
    Урааааа , българския съд , най справедливия съд на Света !!! Извън темата , интересно ми е колко близки роднини от първо "коляно" са участвали в създаването на господин Мюмюн ....???!!!??? Колко братя , сестри , бащи , майки , братовчеди , чичовци и лели са обменили телесни течности и гени за да се стигне до тази уникална форма на черепа му ...?!? За ментално - интелектуалните му възможности и умствен капацитет мога само да гадая ....??!

    Коментиран от #3, #4

    16:28 04.11.2025

  • 2 обади

    6 2 Отговор
    Се магнитската с-и-ч-га на мандалинчев,че ще им намали заплатите и го пуснаа

    16:31 04.11.2025

  • 3 незнам за него

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Но феса 500 години е тренирал върху бабите ти до 99 коляно и пак късокрак мургав се появи

    16:47 04.11.2025

  • 4 Офанзивен дефанзиф

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Не знам дали някога сте били в Хасковски минерални бани. Мои роднини се преместиха там преди 40 години и съм ходил десетки пъти за това време. Помня какво беше преди, знам какво е сега. И всичко това е направено благодарение на този кмет. Моите роднини гласуват само за този кмет, защото виждат какво прави за общината и за Минерални бани. Няма значение, че е от ДПС - щом работи и прави добри неща за хората и общината, всички го подкрепят - и християни и мюсюлмани.
    Така че коментарът Ви е малко прибързан - вероятно нямате реална представа за положението, затова атакувате кмета само заради външния му вид.

    Коментиран от #13

    16:49 04.11.2025

  • 5 Русофил

    3 2 Отговор
    Да му пуснем един искандер

    16:49 04.11.2025

  • 6 Шиши феса

    4 1 Отговор
    Щом е Мюмюн може, виж ако беше Гошо, Тошо или Благо, друго щеше да е.

    Коментиран от #12

    16:52 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пенчо

    2 1 Отговор
    Гарван гарвану око не вади!

    17:02 04.11.2025

  • 9 Трол

    2 0 Отговор
    Идиотска продажна държава,цялата система на държавата е корумпирана

    17:13 04.11.2025

  • 10 Горски

    2 1 Отговор
    Не е много логично облагодетелствал се лично кмет с баснословни имотни злоупотреби да остане на тази длъжност ,и да не повлияе на свидетели.И какво му пречи да забегне .Редно беше временно да е отстранен ,то бива ,бива оливане. Дори и през ум не му е минало да си подаде оставката.Потрес!

    17:17 04.11.2025

  • 11 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Браво на Апелативния съд, браво - съдии от Пловдив ! Правдата възтържествува ! Ако от мен зависеше - гредите и въженцата нямаше да стигнат - за прочистване на мафи отс кат аааа КРИвосъдна ма фи иияя!!!

    17:26 04.11.2025

  • 12 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шиши феса":

    Проблемът който поставяте според мен е изключително сериозен!Нямам нищо против етническите турци и сегашната държава Турция обаче настойчивостта с която се пропагандира турското-османско самосъзнание и поведение и имена- остатъци от Османската империя за мен са учудващи!?Как е възможно български гражданин да има афинитет към османски имена след като османците са върнали нашата държава с няколко века назад и не само това ами са задържали и развитието на народа !?Сега държавата Турция е твърде различна от Османската империя и населението и според някои е европеизирано-генът на многобройната рая е победил османския ген!? Но османското си е символ на диващината и ретроградността -и аз не мога да симпатизирам на османски имена!?За други държави -както искат не е моя работа!

    17:27 04.11.2025

  • 13 ЧИЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Офанзивен дефанзиф":

    А за себе си дали е направил нещо! Защото само с кметска заплата милионер не се става.

    17:27 04.11.2025

