Зам.-министър почина внезапно

Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов. Това съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.
„На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване“, пишат от федерацията.
Доц. Стоян Андонов е завършил ВИФ (сега НСА) през 1983 г. със специалностите треньор по плуване и учител по физическо възпитание. Има богата академична и спортна биография, както и солиден административен опит. От 1994 г. е председател на Националната комисия по водно спасяване и член на Националния съвет на Българския червен кръст. Притежава експертни познания в сферата на техниката на плуване и водното спасяване.
През 1981 г. става световен шампион по водноспасителен многобой, а две години по-късно е световен вицешампион. За високите си спортни постижения е удостоен със званието „майстор на спорта“. Под неговото треньорско ръководство мъжкият ни национален отбор по водно спасяване печели европейска шампионска титла през 1988 г.
Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове.
В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”.
„Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Ръководството на БФПС изказва своите най-искрени съболезнования на роднините и близките на Стоян Андонов.“, пишат от федерацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМА НАДЕЖДА
ШЕФОВЕ НА АГЕНЦИИ, ЗАМ. МИНИСТРИ.....
РЕД Е НА МИНИСТРИ, ДЕПУТАТИ.......
Коментиран от #24
11:58 05.11.2025
2 Нормално, 65/68 са пределни години
Поръчайте си книжен черен костюм и панталони и книжни черни обувки, кремация и чао до скиф.
Айде са, не се коркайте, никой няма да векува с костенурките освен предопределените Фараони Две Прасета.😁🤣❤️🇧🇬
12:04 05.11.2025
3 Във Фермата всички прасета са по
Коментиран от #32
12:06 05.11.2025
4 Вива
12:07 05.11.2025
5 Затова пенсионираха на 55-58
12:13 05.11.2025
6 На 65 да видим какво може да отишло
Факторите са много но най гоуемия фактор е да си Българин, да четеш Български Недомислени Новини секи божи ден, пиячка, лоша рана, обездвижване и так далее... и един ден сърцето не издържа и ви казва гууд бай стопанино.🥶😁
Коментиран от #31
12:14 05.11.2025
7 жалко
12:15 05.11.2025
8 Ивелин Михайлов
12:16 05.11.2025
9 Здрасти
12:17 05.11.2025
10 Бойко и Делян ще ви
Банкянския Шоп ще Ви прочете Последно Слово: "Отиде си Човека, Сиромах се бори за Правда и Свобода. Амен."
12:21 05.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Що за коментари
12:24 05.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
12:27 05.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петър
Коментиран от #22
12:31 05.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хайде, сложете го в
12:33 05.11.2025
20 Дедо
12:38 05.11.2025
21 Весело
Едни 100 000 евро по-малък годишен разход за бюджет 2026
12:39 05.11.2025
22 Знайко
До коментар #17 от "Петър":В това правителства и подкрепящата го коалиционна парламентарна група няма хубави хора, всички са боклуци.
12:41 05.11.2025
23 Лекар
Коментиран от #26
12:42 05.11.2025
24 Някой
До коментар #1 от "ИМА НАДЕЖДА":За да се оправи България достатъчно е десетина партийни вожда на светло и още двайсетина вождове в сянка да си отидат. И една тъмна Копейка вожд от менте опозицията.
12:49 05.11.2025
25 Веселинов
12:54 05.11.2025
26 Знайко
До коментар #23 от "Лекар":Средната продължителност на живота при мъжете е 71,9 години,
докато при жените е със 7,4 години по-висока – 79,3 години.
May 22, 2025
12:55 05.11.2025
27 ООрана държава
12:58 05.11.2025
28 Да почива в мир
13:02 05.11.2025
29 Бат Венце Сикаджията
13:06 05.11.2025
30 Нещо не се вързва ... ?
13:07 05.11.2025
31 Даааа
До коментар #6 от "На 65 да видим какво може да отишло":Така е напълно съм съгласен със изброените от теб неща но нищо не казваш за Големия кошмар от така наречените Кобид ваксини и Бустери.Тепърва започва масовото внезапно умиране и познай причината.Ще ти дам жокер започва със В и завършва на А.
13:20 05.11.2025
32 винаги има изход
До коментар #3 от "Във Фермата всички прасета са по":Златното чекмедже е прокълнато. Всеки има избор да не взема от него.
13:28 05.11.2025