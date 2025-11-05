Зам.-министър почина внезапно

Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов. Това съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.

„На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване“, пишат от федерацията.

Доц. Стоян Андонов е завършил ВИФ (сега НСА) през 1983 г. със специалностите треньор по плуване и учител по физическо възпитание. Има богата академична и спортна биография, както и солиден административен опит. От 1994 г. е председател на Националната комисия по водно спасяване и член на Националния съвет на Българския червен кръст. Притежава експертни познания в сферата на техниката на плуване и водното спасяване.

През 1981 г. става световен шампион по водноспасителен многобой, а две години по-късно е световен вицешампион. За високите си спортни постижения е удостоен със званието „майстор на спорта“. Под неговото треньорско ръководство мъжкият ни национален отбор по водно спасяване печели европейска шампионска титла през 1988 г.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове.

В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”.

„Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Ръководството на БФПС изказва своите най-искрени съболезнования на роднините и близките на Стоян Андонов.“, пишат от федерацията.