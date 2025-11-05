Новини
Зам.-министър почина внезапно

5 Ноември, 2025

  • стоян андонов-
  • плуване-
  • зам.-министър

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов. Това съобщиха от Българската федерация по плувни спортове.

„На 65-годишна възраст внезапно ни напусна доц. Стоян Андонов. Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване“, пишат от федерацията.

Доц. Стоян Андонов е завършил ВИФ (сега НСА) през 1983 г. със специалностите треньор по плуване и учител по физическо възпитание. Има богата академична и спортна биография, както и солиден административен опит. От 1994 г. е председател на Националната комисия по водно спасяване и член на Националния съвет на Българския червен кръст. Притежава експертни познания в сферата на техниката на плуване и водното спасяване.

През 1981 г. става световен шампион по водноспасителен многобой, а две години по-късно е световен вицешампион. За високите си спортни постижения е удостоен със званието „майстор на спорта“. Под неговото треньорско ръководство мъжкият ни национален отбор по водно спасяване печели европейска шампионска титла през 1988 г.

Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове.

В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове” на Национална спортна академия “Васил Левски”.

„Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Ръководството на БФПС изказва своите най-искрени съболезнования на роднините и близките на Стоян Андонов.“, пишат от федерацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМА НАДЕЖДА

    20 1 Отговор
    ЗАПОЧНА СЕ.....
    ШЕФОВЕ НА АГЕНЦИИ, ЗАМ. МИНИСТРИ.....
    РЕД Е НА МИНИСТРИ, ДЕПУТАТИ.......

    Коментиран от #24

    11:58 05.11.2025

  • 2 Нормално, 65/68 са пределни години

    8 15 Отговор
    за българската мъжка популация, погледнете се в огледалото бг. мъже, вие сте следващите, прехвърлили ли сте шейсетака, пътници сте.
    Поръчайте си книжен черен костюм и панталони и книжни черни обувки, кремация и чао до скиф.
    Айде са, не се коркайте, никой няма да векува с костенурките освен предопределените Фараони Две Прасета.😁🤣❤️🇧🇬

    12:04 05.11.2025

  • 3 Във Фермата всички прасета са по

    17 1 Отговор
    реда си, всички са равни но има Две Прасета които са по равни.😁❤️🇧🇬

    Коментиран от #32

    12:06 05.11.2025

  • 4 Вива

    10 2 Отговор
    Доцент по плуване и водно спасяване.

    12:07 05.11.2025

  • 5 Затова пенсионираха на 55-58

    15 3 Отговор
    И тоя дядо е зам.министър. И през социализма и при демонрацията все на държавна хранилка.

    12:13 05.11.2025

  • 6 На 65 да видим какво може да отишло

    9 4 Отговор
    у ряката: Високо Кръвно, Инсулт, Инфаркт и так далее..., има още 220 фактора, важно е да се спомене, Пукницата - домашна ракия спомага за ненавременно преселение у българските ловни полета.
    Факторите са много но най гоуемия фактор е да си Българин, да четеш Български Недомислени Новини секи божи ден, пиячка, лоша рана, обездвижване и так далее... и един ден сърцето не издържа и ви казва гууд бай стопанино.🥶😁

    Коментиран от #31

    12:14 05.11.2025

  • 7 жалко

    11 1 Отговор
    Язък! Не можа да дочака въвеждането на еврото.

    12:15 05.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    17 0 Отговор
    Скоро и бойко българоубиеца и дебелия

    12:16 05.11.2025

  • 9 Здрасти

    10 2 Отговор
    Колко па да е внезапно на 65 години?! Ние дали и толкова ще стигнем след Чернобил , гмо, тецове горящи боклуци, режим на водата, и бг здравеопазване ???

    12:17 05.11.2025

  • 10 Бойко и Делян ще ви

    5 0 Отговор
    надживеят сичките ве, чоджум, вие кво си мислете?
    Банкянския Шоп ще Ви прочете Последно Слово: "Отиде си Човека, Сиромах се бори за Правда и Свобода. Амен."

    12:21 05.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що за коментари

    7 3 Отговор
    И то при смърт, явно ударихме дъното

    12:24 05.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    12 2 Отговор
    ВИФ аджии и физкултурници ...новия политически и икономически управленски елит на БГ то !!!! По соца беше срамно да кажеш , че си във ВИФ , там бяха най дивите провинциални селяндури и простаците , които нямаха елементарно необходимите говорно речеви характеристики за да учат в нормални учебни заведение !!!

    12:27 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петър

    4 2 Отговор
    Хубав Човек беше - Бог да го прости !

    Коментиран от #22

    12:31 05.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хайде, сложете го в

    3 4 Отговор
    Бояна, при някаква Саяна. И бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните ъ

    12:33 05.11.2025

  • 20 Дедо

    8 1 Отговор
    Забелязвам че бившите спортистите, когато прекратят спортната си кариера са едни от най лакомите и злоупотребяващи с храма и алкохол хора. Отпускат едни огромни кореми , стават по 150 кила и от алкохол ходят с подпухнали лица.

    12:38 05.11.2025

  • 21 Весело

    7 3 Отговор
    Не доживя да почне да взима МИНИСТЕРСКА ЗАПЛАТА + ПЕНСИЯ.
    Едни 100 000 евро по-малък годишен разход за бюджет 2026

    12:39 05.11.2025

  • 22 Знайко

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Петър":

    В това правителства и подкрепящата го коалиционна парламентарна група няма хубави хора, всички са боклуци.

    12:41 05.11.2025

  • 23 Лекар

    5 1 Отговор
    Средната продължителност на живота в България вече е 66 години

    Коментиран от #26

    12:42 05.11.2025

  • 24 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИМА НАДЕЖДА":

    За да се оправи България достатъчно е десетина партийни вожда на светло и още двайсетина вождове в сянка да си отидат. И една тъмна Копейка вожд от менте опозицията.

    12:49 05.11.2025

  • 25 Веселинов

    3 1 Отговор
    Герберастките крадци започнаха да се чистят.

    12:54 05.11.2025

  • 26 Знайко

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лекар":

    Средната продължителност на живота при мъжете е 71,9 години,
    докато при жените е със 7,4 години по-висока – 79,3 години.
    May 22, 2025

    12:55 05.11.2025

  • 27 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Гербелунга ли е?

    12:58 05.11.2025

  • 28 Да почива в мир

    1 0 Отговор
    И дано на тия многознайци по-долу, и техните близки не се случи скоро, макар че го заслужават

    13:02 05.11.2025

  • 29 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Дано се оправи човека. Стискам му палци.

    13:06 05.11.2025

  • 30 Нещо не се вързва ... ?

    3 0 Отговор
    Добре де, нали цял живот се е занимавал с плуване , защо си е отишъл толкова рано ?

    13:07 05.11.2025

  • 31 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "На 65 да видим какво може да отишло":

    Така е напълно съм съгласен със изброените от теб неща но нищо не казваш за Големия кошмар от така наречените Кобид ваксини и Бустери.Тепърва започва масовото внезапно умиране и познай причината.Ще ти дам жокер започва със В и завършва на А.

    13:20 05.11.2025

  • 32 винаги има изход

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Във Фермата всички прасета са по":

    Златното чекмедже е прокълнато. Всеки има избор да не взема от него.

    13:28 05.11.2025

