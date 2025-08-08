Новини
България »
Юлиан Попов: Една моя стара препоръка: Плувайте!

Юлиан Попов: Една моя стара препоръка: Плувайте!

8 Август, 2025 16:02 934 9

  • юлиан попов-
  • плуване-
  • море-
  • езера-
  • удавяне-
  • удавник

В България е два пъти по-вероятно да се удавиш, отколкото В САЩ, Чехия или Унгария

Юлиан Попов: Една моя стара препоръка: Плувайте! - 1
Снимка: БНТ
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите

Медиите са залети с основния принцип, който предпазва хората от удавяне. За да не се удавиш, не влизай в морето! Те обясняват колко страшно е морето и как ако те докосне мъртвото вълнение и си мъртъв!

Истината е по-друга. Основна причина, която води до удавяне е, че не можеш да плуваш. Втората причина е, че можеш да плуваш, но зле. Третата причина е, че не знаеш какво да правиш ако стане нещо необичайно.

Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.

Според Български червен кръст в България само 20% от хората могат да плуват. Това очевидно е сериозна причина повече хора да се давят. Във Великобритания 20% не могат да плуват.

В България всяка година от удавяне загиват около 160 човека. В България е два пъти по-вероятно да се удавиш, отколкото В САЩ, Чехия или Унгария, три пъти по-вероятно от Австралия, Словения или Канада, четири пъти по-вероятно от Австралия, Германия или Италия и 5 пъти по-вероятно от Великобритания.

Мъжете се давят много повече от жените. Вероятно заради самонадеяност или пиянство. У нас се давят около четири пъти повече мъже, отколкото жени.

Плуването по принцип е европейско, в най-общ смисъл, занимание (ако в Европа нагло включим САЩ, Канада, Австралия). Затова и европейците се давят по-малко. Драматично изключение от това правило е Русия, където много се давят, главно мъжете (вече стана дума защо). Руснаците се давят като африканци (в Африка се давят много, най-много в Ангола). Руският мъж се дави 7 пъти повече от руската жена.

С други думи, ако искате да не се давите, плувайте. Срам е страната на Петър Стойчев да е извън плувния цивилизован свят. Освен заради националната гордост, ако се научите да плувате, ако научите децата си да плуват, ще спасите около 100 души на година, които умират днес от удавяне. Отделно, че хората ще бъдат по-здрави, ще живеят по-дълго (тоест статистически плуването ще спаси хиляди, не 100). И ще поят студена вода, ще стоят на течение и щ мрънкат много по-малко.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 2 Отговор
    Плувай , плувай , не е риба ....?!?

    16:06 08.08.2025

  • 2 поредния бръмбар

    2 2 Отговор
    многознайко

    проблема е влеченето в морето
    и паниката обхванала хората
    които не мислят за опасностите
    мислейки че морето им е до колене

    Коментиран от #3

    16:08 08.08.2025

  • 3 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "поредния бръмбар":

    Не те слуша Главата

    16:12 08.08.2025

  • 4 Аз не мога да плувам и си го знам

    1 0 Отговор
    И си влазам до гърдите в морето и си нося резервната гума да ми е под ръка да се хвана ако трева

    Коментиран от #7

    16:13 08.08.2025

  • 5 Много правилно

    1 0 Отговор
    казват хората, професоре - не можеш ли - недей! Важи за всичко и пак народа е казал - една работа ако не ти е работа, не я захващай! На практика, все пак трябва да опиташ, колкото да си изясниш тази дейност за теб ли е или не! Така е и с плуването, шофирането, реденето на фаянс, рисуване, писане, математика, свирене на пиано и цигулка, а защо не и....любовта! Не на всеки е дадено, а в случая, много хора не могат да плуват добре, колкото и да се стараят, поради определена структура на тялото си! Няма добър плец с дълго тяло и къси крайници, а някои народности са с точно такива пропорции и са добри в борбата като спорт! И не всеки загинал във водата е удавен! При тези горещини, рязкото потапяне в по хладна среда води до загуба на съзнание, последващо удавяне, често инфаркти и какво ли не при хронични заболявания! И на пътя се случва човек да му прилошее, изтърве волана и казвате - катастрофа и ПТП !?

    16:17 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Правилно!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз не мога да плувам и си го знам":

    Аз мога да плувам, но също влизам до там. Учих се в басейн и нямам опит с плуването в открити води.🌊🌊🌊⛵️🌊🌊

    16:41 08.08.2025

  • 8 българина

    2 0 Отговор
    това което не каза е защо е така, защото скапаната държава строи смотани стадиони за селските олиго френи да ритат топка, но на пръсти се броят училищата с БАСЕЙНИ. 20 процента могат да плуват, защото само толкова са виждали басейн като ученици, учиш се като малък то е ясно.от бившия соц лагер само ние нямахме басейни в училищата, и след 1990 е същото, но пък сме първи по пушене в ЕС, това показва колко ние е акъла, акъл на селяни и маймуни

    16:46 08.08.2025

  • 9 българина

    2 0 Отговор
    забранете строежа на стадиони, стройте училищни басейни!!!! това е прозззта истина

    16:47 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове