Новини
България »
Бургас »
Шестима мигранти загинаха след гонка с полицията между Китен и Бургас, колата им падна в езерото Вая
  Тема: Кризата с бежанците

Шестима мигранти загинаха след гонка с полицията между Китен и Бургас, колата им падна в езерото Вая

7 Ноември, 2025 04:58, обновена 7 Ноември, 2025 05:03 1 870 27

  • катастрофа-
  • загинали-
  • мигранти-
  • бургас

Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит, трима чужденци са в болница

Шестима мигранти загинаха след гонка с полицията между Китен и Бургас, колата им падна в езерото Вая - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Шестима мигранти загинаха след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на езерото Вая, предаде БНР.

Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас. Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница.

Катастрофата е станала след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    19 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, това е добра новина!

    Коментиран от #20

    05:04 07.11.2025

  • 2 поредните

    18 0 Отговор
    Които са мислили, че ще преминат без да платят

    05:10 07.11.2025

  • 3 Търновец

    1 9 Отговор
    Как така влизат в България? А самолетите Gripen имат надеждна термокамера с която групи от потенциални мигранти могат да се наблюдават още когато са в Турция. А тук е Търново преди години една етническа Тюркиня заяви че поканила на Палестина и е поръчал да купи къща на Иванча, а зет и наскоро стана полицай.

    Коментиран от #6, #10

    05:13 07.11.2025

  • 4 Мдаа!🤔

    32 0 Отговор
    Ако не се бяха обърнали, полицаите щяха да ги преследват до Дунав мост! Без особен успех.

    05:14 07.11.2025

  • 5 име

    24 1 Отговор
    Жалко че ромския шофьор е оцелял. Сега ще му плащаме лечението и разходите за престой в затвора.

    05:15 07.11.2025

  • 6 име

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    Баце, не ставаш даже и за чykчa. Не се хаби, никой не хваща смисъла на бълтвежите ти.

    05:18 07.11.2025

  • 7 Гонят ги за да бъдат регистрирани

    14 1 Отговор
    и да бъдат законно връщани по всяко време в първата страна от която са влезли - ТУК!

    05:22 07.11.2025

  • 8 Верно ли бе

    16 1 Отговор
    Денят почва с добра новина.

    05:27 07.11.2025

  • 9 Милен Шопа

    13 1 Отговор
    Бойко ще вдига заплатите на полицаите с още 12%.

    Коментиран от #15

    05:36 07.11.2025

  • 10 Братчед, въри да

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    се прегледаш, че нещо не си у ред! А па и рано сутрин да бориш махмурлук с писане на постове ич не въри...

    05:38 07.11.2025

  • 11 ДАНИЕЛ МИТОВ

    16 1 Отговор
    МИЛИЦИOHEPИТE CИ 3АСЛУЖИХА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ 3А БABHOPА3ВИВАЩИ.
    😆
    АКО ВИ СЕ ВИЖДАТ МНОГО,
    ЦEЛУВAЙTE И ВИЕ 3AДHИЦИ НA OPГAHИ3ИPAHATA
    ПPECTЪПНОСT И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И ВИЕ. 👅

    05:47 07.11.2025

  • 12 Дадоха

    10 2 Отговор
    им нови коли за безумни гонки по пътищата !

    05:59 07.11.2025

  • 13 И си

    6 0 Отговор
    гледат геройството с ръце в джобовете.....

    06:01 07.11.2025

  • 14 Костадинов

    4 0 Отговор
    Предупредих ви!

    06:03 07.11.2025

  • 15 Мильо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Милен Шопа":

    половината връщам кеш!

    06:05 07.11.2025

  • 16 Грешно

    3 2 Отговор
    Място за поставяне на лентата?

    06:06 07.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Динко интимната Рижа

    2 0 Отговор
    Ганчовци , вие сте по зле от мигрантите ве
    Скотове балкански

    06:20 07.11.2025

  • 20 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Твоя парк ,е една пародия..
    Явно вече няма шарани..

    06:23 07.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чукча пусател

    4 2 Отговор
    Пак в рамките на града са се правили на каубои, родните полицаи.

    06:28 07.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Шест пара зита по-малко в снагата на Европа.

    06:37 07.11.2025

  • 25 Някой

    3 2 Отговор
    По-добре мигрантите, отколкото да има убити полицаи или невинни български граждани. Тези сами са си го търсели. Не ми е жал.

    Коментиран от #26

    06:39 07.11.2025

  • 26 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    НИКОЙ

    06:45 07.11.2025

  • 27 И отново непрофесионализъм...!

    0 0 Отговор
    От страна на високо-платените ни полицаи...!

    06:48 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове