Шестима мигранти загинаха след гонка с полицията между Китен и Бургас, колата им падна в езерото Вая

Шестима мигранти загинаха след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на езерото Вая, предаде БНР.
Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас. Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница.
Катастрофата е станала след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #20
05:04 07.11.2025
2 поредните
05:10 07.11.2025
3 Търновец
Коментиран от #6, #10
05:13 07.11.2025
4 Мдаа!🤔
05:14 07.11.2025
5 име
05:15 07.11.2025
6 име
До коментар #3 от "Търновец":Баце, не ставаш даже и за чykчa. Не се хаби, никой не хваща смисъла на бълтвежите ти.
05:18 07.11.2025
7 Гонят ги за да бъдат регистрирани
05:22 07.11.2025
8 Верно ли бе
05:27 07.11.2025
9 Милен Шопа
Коментиран от #15
05:36 07.11.2025
10 Братчед, въри да
До коментар #3 от "Търновец":се прегледаш, че нещо не си у ред! А па и рано сутрин да бориш махмурлук с писане на постове ич не въри...
05:38 07.11.2025
11 ДАНИЕЛ МИТОВ
😆
АКО ВИ СЕ ВИЖДАТ МНОГО,
ЦEЛУВAЙTE И ВИЕ 3AДHИЦИ НA OPГAHИ3ИPAHATA
ПPECTЪПНОСT И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И ВИЕ. 👅
05:47 07.11.2025
12 Дадоха
05:59 07.11.2025
13 И си
06:01 07.11.2025
14 Костадинов
06:03 07.11.2025
15 Мильо
До коментар #9 от "Милен Шопа":половината връщам кеш!
06:05 07.11.2025
16 Грешно
06:06 07.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Динко интимната Рижа
Скотове балкански
06:20 07.11.2025
20 Да ти го напиша
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Твоя парк ,е една пародия..
Явно вече няма шарани..
06:23 07.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чукча пусател
06:28 07.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:37 07.11.2025
25 Някой
Коментиран от #26
06:39 07.11.2025
26 Ти си
До коментар #25 от "Някой":НИКОЙ
06:45 07.11.2025
27 И отново непрофесионализъм...!
06:48 07.11.2025