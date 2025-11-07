Новини
България »
С колко ще поскъпнат цигарите от 1 януари 2026 г.

С колко ще поскъпнат цигарите от 1 януари 2026 г.

7 Ноември, 2025 07:54 1 534 19

  • цигари-
  • нова година

Акцизът на течност за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се вдига от 0.23 на 0,25 евро на милилитър

С колко ще поскъпнат цигарите от 1 януари 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на цигарите и всички тютюневи изделия ще нараснат от Нова година заради по-висок акциз. Поскъпване ще има и за електронните и нагреваемите цигари, дори и за тези, които не съдържат никотин.

Повишение на тютюневите акцизи бе гласувано още с бюджета за 2025 г., като е планирано то да става поетапно и плавно в рамките на четири години. Държавата години наред задържаше специфичните налози за тютюневите изделия, за да не се вдигат цените им, и така страната ни се оказа с най-ниското акцизно облагане в ЕС, включително и за новите електронни и нагреваеми изделия за пушене.

Догодина акцизът на цигарите ще стане 113 евро за 1000 къса, при сегашни 107.57 евро за 1000 къса. За кутия цигари това означава налогът да нарасне от сегашните 2.14 евро на 2.27 евро, изчислява Сега.

Към тях обаче трябва да се начисли и 20% ДДС и така сметките показват, че кутия цигари ще поскъпне с 15 евроцента (т.е. 30 стотинки) през 2026 г. заради новия акциз, ако производителят или търговецат не увеличат маржа.

За пурите и пуретите налогът става 212,70 евро за 1000 къса при сегашни 202,47 евро.

Акцизът на тютюна за пушене ще се повиши от сегашните 113 евро за килограм на 121.96 евро за килограм.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът скача също с 10 евро на килограм до 214,74 евро. За кутия с 20 стика поскъпването ще е със 7-8 евроцента. Същото с толкова ще се вдигне цената заради новия акциз и за нагреваемите изделия за пушене, които не съдържат никотин.

Акцизът на течност за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се вдига от 0.23 на 0,25 евро на милилитър. Това означава цената на една електронна цигара с 2 мл течност да се увеличи с около 5 евроцента от догодина. За бутилка от 20 мл поскъпването ще е с около 50 евроцента.

Трябва да се има предвид, че в началото на годината ще има непродадени количества тютюневи изделия със старите бандероли. Те ще се продават на по-ниски цени до изчерпването им.

От повишаването на акцизните ставки на тютюна и всички тютюневи изделия в бюджета през 2026 г. се очакват 130 млн. евро допълнителни приходи. Тъй като ДДС се начислява върху крайната цена на продукта, в това число и акциза, се очакват допълнителни 26 млн. приходи от ДДС в резултат на увеличаване на акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристю

    4 0 Отговор
    Аз откъде да знам,казва ли ти някой?

    08:00 07.11.2025

  • 2 Истината Е

    11 1 Отговор
    Колко е по беден един народ толкова повече пуши, и ,,те’’ са го разбрали!

    08:02 07.11.2025

  • 3 Люлински друсар

    4 3 Отговор
    Боли ме шнура за тютюна аз съм на трева

    08:02 07.11.2025

  • 4 др Гей Билтс

    10 1 Отговор
    Никотинът пази от Ковид. Затова вдигат цените на цигарите. Българинът пак излезе по-информиран.

    08:02 07.11.2025

  • 5 хаберих

    4 2 Отговор
    Две приятелки си говорят:
    - Никога не съм изневерявала на мъжа си!
    - Ти фукаш ли се, или ми се оплакваш?

    08:03 07.11.2025

  • 6 Оги

    4 15 Отговор
    Наркоманите да му мислят. Да се тровиш с цигари дори и безплатни да са е необяснимо за психически здрав човек.

    Коментиран от #9, #17

    08:03 07.11.2025

  • 7 Пушач

    13 3 Отговор
    Няма страшно. Едва ли ще спра цигарите. Децата ще ядат по малко.

    08:04 07.11.2025

  • 8 Бивш

    5 2 Отговор
    Не яжте тия л@.н@ !

    08:04 07.11.2025

  • 9 @№@

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    Психическит здрав човек не търпи робство и мутри да го грабят.

    08:13 07.11.2025

  • 10 пръчката не се огъва вечно

    6 1 Отговор
    Сега остава акциз и на презервативите да въведат, с благи подбуди и ще видят, колко е злобен човекът, когато му посегнат на удоволствията!

    08:13 07.11.2025

  • 11 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ДА СА ВИ ЧЕСТИТИ ЕСС И ЕВРОТО!ПРИ РУБЛАТА ПРЕДИ 36 ГОДИНИ ВСИЧКО БЕШЕ БЕЗ ПАРИ!

    08:22 07.11.2025

  • 12 Георги

    4 0 Отговор
    нищо де, поне няма да обменяме лев за евро като ходим да почиваме "навън". Това, че скочиха цените, данъците, осигуровките, външния дълг, с голяма вероятност и лихвите по кредитите е нищожна цена в сравнение с удобството да не ходиш до чейндж бюро.

    Коментиран от #13

    08:22 07.11.2025

  • 13 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    естествено и досега можеше да се плаща директно с карта, ама друго си е да носиш евро кеш без да ти се е налагало да обменяш преди това.

    08:23 07.11.2025

  • 14 Икономист

    2 1 Отговор
    30 стотинки муха ги ухапала

    08:27 07.11.2025

  • 15 Ден година храни,

    3 0 Отговор
    скъпи и некачествени, и не е само при цигарите.

    08:27 07.11.2025

  • 16 нннн

    1 0 Отговор
    Европейци сме, но не по доходи, а по цени и данъци!
    А от 1 януари 2026 г.хептен европейци ще станем.
    Честито ни Евро!

    08:35 07.11.2025

  • 17 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оги":

    Днешните плодове, зеленчуци и месо са далеч по вредни от цигарите! За въздуха, който дишаш и водата, която пиеш да не говорим.

    08:38 07.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УжасТ

    0 0 Отговор
    Сериозно ли с 30ст ще поскъпнат? Ами че те всеки месец поскъпват с по 30 ст и така от началото на годината.

    08:42 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове