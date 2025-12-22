Важните новини във ФАКТИ на 22.12.2025 г.

КС образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да провери дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме решение, с което да отхвърли предложението за провеждане на национален референдум, съобщи Нова тв.

Възможни са затруднения при покупката на винетки до Нова година

На фона на засиленото празнично пътуване важна информация за всички шофьори – от днес до Нова година са възможни затруднения при закупуването на винетки, съобщават от Нова телевизия.

Борисов: Представителите на ГЕРБ в ОИК- Варна да не участват в опити за прекратяване мандата на Благомир Коцев

Във връзка с предстоящото заседание на ОИК - Варна: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в Общинска избирателна комисия (ОИК) да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Шефът на КЗП: Не трябва да се притесняваме, че цените ще скочат след приемането на еврото

На пазара не се случва нищо необичайно към момента. Това показват нашите наблюдения и информацията, която идва от сайта "Колко струва". Няма никакви отклонения при цените. Ние не се притесняваме от датите 31 декември и 1 януари. На 1 януари единственото нещо, което ще се случи, е, че ще се промени валутата ни.

Асоциацията на банките в България: Банкоматите и системите за разплащане са подготвени за минаване към еврото

Готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. обсъди държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с ръководството на Асоциацията на банките в България. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, съобщават от прессекретариата на държавния глава. .

Мартин Димитров: Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки

Възможно е да има някакви технически проблеми в първите месеци, защото и направената от сегашната власт информационна кампания трябваше да отговори на конкретните страхове и въпроси на хората, а това не се случи. Този период ще мине и еврото ще бъде сериозен плюс за България. Това каза в предаването "Денят на живо" по NovaNews депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров, цитиран от novini.bg.

Нова година- нови цени на водата

Новата година идва с нови цени на водата. За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване, но има и райони с поевтиняване на услугата, информират от Нова телевизия.

Антон Хекимян: Терзиев беше човекът, който подготви, режисира и инсценира кризата с боклука, за да създаде хаос

Терзиев клекна на тези, които наричаше "мафия“. Той беше човекът, който подготви, режисира и инсценира кризата с боклука, за да създаде хаос и форсмажорна ситуация, в която да се случат две неща – да се изхарчат много пари и хората накрая да бъдат объркани. Това каза председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

Проф. Андрей Чорбанов: ИТН е обсебена от други хора, с други ценности и друг морал – различен от моя

В петък, 19 декември напуснах парламентарната група на ИТН и партията. Близките ми, колегите в БАН и приятелите ми знаят, че още след сформиране на правителството заявих, че последния ден на този парламент ще бъде и последния ден в ИТН. Абсолютното ми несъгласие с този избор на ръководството се сблъска с обещанията пред избирателите за по-добра образователна система, повишени стандарти и финансиране, реформа. Това публикува на страницата си във фейсбук проф. Андрей Чорбанов, който напусна ПГ на ИТН в парламента на 19 декември, цитиран от bTV. Ето и още от неговата публикация:

БНБ обяви извънредно работно време на касите си

Във връзка с присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти на 27.12.2025 г. (събота), съобщават от Нова телевизия.

Стоян Тончев: Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом за дълбока деградация на медийната среда

Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом. Симптом за дълбока деградация на медийната среда и за пълната подмяна на понятието “независима журналистика“.

Във Варна: Шофьор помете хора на тротоар, две жени са загинали (ОБНОВЕНА)

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията, цитирани от БНТ. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Бизнесът призова президента за вето върху удължителния закон за бюджета

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) да наложи частично вето върху удължителния закон за бюджета за 2025 г. По-конкретно: бизнесът настоява държавният глава да върне частта от ЗСПИР, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията към 31 декември.

От "ДПС- Ново начало" предлагат значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

Значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на "ДПС-Ново начало". Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщават от формацията в съобщение до медиите.

"Мяра": 63,8% от българите смятат, че неприемането на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас

Близо две трети се опасяват, че липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас, а всички партии в парламента носят отговорност, но закономерно – по-скоро досегашната власт, а не толкова досегашната опозиция. Данните са от независим сондаж на агенция „Мяра“. Сондажът представя мненията на пълнолетното население на страната и е проведен между 15 и 17 декември сред 802 пълнолетни българи.

Още един знаков журналист си отива от bTV

Разследващият журналист Стоян Георгиев съобщи, че напуска bTV. Ето какво написа дългогодишният кадър на телевизията и брат на Ани Цолова:

НКЖИ избра изпълнител по два проекта от Коридор VIII

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приключи процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София – Перник – Радомир и Гюешево – граница с Република Северна Македония. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море.

БНБ въвежда задължително използване на електронна платформа за лицензиране на банки

Българската народна банка прие промени в наредбата, която урежда издаването на лицензи и разрешения за банките. С тях се въвежда задължително използване на електронната платформа IMAS, чрез която ще се подават заявления и ще се обменя информация с Европейската централна банка. Това се отнася до процедури като издаване на лиценз за банкова дейност, промени в лиценза, както и одобрение за придобиване на дялове в банки у нас. Целта е процесите да станат по-ясни, по-бързи и изцяло дигитални.

Асоциация на инфлуенсърите: Никой от членовете ни не е получавал средства, за да рекламира протеста или контрапротеста

Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, от Асоциацията на инфлуенсърите изпратиха официална декларация:



ДЕКЛАРАЦИЯ на Асоциацията на инфлуенсърите



Във връзка с появили се в публичното пространство сигнали, внушения и твърдения, че инфлуенсъри са получавали средства, за да насърчават или възпират граждани от участие в гражданските протести, провели се през последния месец в София и други градове в страната, Асоциацията на инфлуенсърите заявява следното:



След извършена вътрешна проверка, включваща всички членове на Асоциацията, категорично заявяваме, че никой от членовете на Асоциацията на инфлуенсърите не е получавал средства или каквато и да е форма на възнаграждение с цел:

• да рекламира протеста или контрапротеста;

• да насърчава хора да участват или да не участват в протестни действия;

• да заема платена позиция в подкрепа или срещу гражданското

недоволство.



Инфлуенсърите – членове на Асоциацията, които са присъствали на протестите и са ги отразявали в социалните мрежи, са го направили изцяло по свое собствено убеждение, като свободни граждани и обществени личности, и са изразили позицията си така, както те лично я възприемат.



Асоциацията на инфлуенсърите подкрепя поколението Z и техните искания за:

• по-добро образование;

• ефективно противодействие на корупцията;

• по-добър живот и повече възможности за младите хора в България;

• по-добро бъдеще за страната;

• както и всички други справедливи искания, насочени към обществен напредък.



Ние вярваме, че всяка обществена личност неминуемо участва в обществения и политическия живот чрез своите позиции, мнения и ценности. Съществува обаче ясна разлика между ангажираност с обществени и граждански теми и участие в организирана партийна дейност.



Асоциацията на инфлуенсърите не участва в дейността на политически партии, не осъществява партийна дейност и не е част от структури,

свързани с вътрешнопартийни процеси или политическо организиране.



В случай че конкретен инфлуенсър в даден момент вземе лично решение да се включи в политически проект, инициатива или формация, това ще бъде негово лично решение, а не позиция или действие на Асоциацията.



Асоциацията на инфлуенсърите е отворена за диалог, разговори и предложения от всички хора, организации и институции, с които могат да

бъдат реализирани добри практики, каузи и инициативи в обществен интерес. В същото време Асоциацията взима своите решения след открито обсъждане в рамките на Управителния съвет, а теми и инициативи с по-широко значение се споделят и обсъждат заедно с всички членове.



Асоциацията на инфлуенсърите ще продължи да подкрепя всички добри идеи и инициативи, които допринасят за по-доброто развитие на България и за бъдещето на младите хора в страната.

Почина бивш министър на културата

Почина бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чиито член е Йорданов, предаде БТА.

Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник

Министър-председателят Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция“ по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата.

Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната

Прахови частици 10 пъти над нормата в някои части на страната отчита платформата AIR BG спрямо индекса на Световната здравна организация.

bTV: Разделяме се с Мария Цънцарова

Телевизия bTV се разделя с журналистката и водеща Мария Цънцърова. Първоначално медията заяви, че тя ще води друг формат, вместо "Тази сутрин". В защита на журналистката се проведе протест, организиран от АЕЖ. Днес обаче медията съобщава, че Цънцарова вече няма да е част от екипа ѝ. Ето и позицията на телевизията:

КЗК потвърди 4 от решенията на СО по обществената поръчка за чистотата и върна една от позициите за преразглеждане

Комисията за защита на конкуренцията взе решения по жалби, свързани с обществени поръчки на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, както и за зимно поддържане на пътища в природен парк „Витоша“.

Мартин Атанасов: „Черна писта“ не промени войната по пътищата, но я показа

В края на годината е време за равносметка – и за хората, които с действията си успяха да променят обществените разговори към по-добро. Един от тях е Мартин Атанасов, създателят на интерактивната карта „Черна писта“ – проект, който визуализира тежките пътнотранспортни произшествия в България и превърна сухата статистика в болезнено ясна картина.