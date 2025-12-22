Новини
Нова година- нови цени на водата

Нова година- нови цени на водата

22 Декември, 2025 18:14 462 10

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е 4,8%. В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

Нова година- нови цени на водата - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новата година идва с нови цени на водата. За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване, но има и райони с поевтиняване на услугата, информират от Нова телевизия.

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е 4,8%. Сред районите със скъпа вода е и Разград. Там един кубик ще струва 6,33 лева, като одобреното поскъпване за догодина е 1,1%.

Следва Шумен с цена 5,96 лева, но тук догодина ще плащат макар и с под 1% по-малко.

Най-голямо е поскъпването за Кърджали – почти 14%, но въпреки това цената на кубик остава по-ниска от градовете рекордьори – 5,19 лева.

В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

По-евтина вода ще плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%. Кубик ще струва 4,52 лева.

Във Враца цената ще е 5,48 лева, като поскъпването е 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването е 8,8%, в Габрово – 4,93 лева, като поскъпването е 8,4%, във Варна ще е 5,92 или поскъпване с 6,6%, в Бургас – 5,28 лева – поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 или увеличение от 4%.


  • 1 az СВО Победа 80

    9 0 Отговор
    Честита еврозона!

    А уж нищо нямаше да поскъпне и щяхме да влезем в "клубът на богатите"!
    🤣🤣🤣

    18:20 22.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Важно е банани да има ,па и дунава до тях какво толкова че е поскъпнала

    18:20 22.12.2025

  • 3 Даниел

    3 0 Отговор
    Интересно как изчислиха себестойността на кубик вода?Каква е формулата?
    Дали някое ВиК в страната произвежда водни количества?

    18:22 22.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Добре дошли в Клуба на Богатите.

    18:23 22.12.2025

  • 5 Мдаа!

    2 0 Отговор
    Европейският съюз вдига цените на всичко, за да има пари за украинските военнопрестъпници и техните метреси!

    18:24 22.12.2025

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ще слагат такса пикня от 1 януари 😃😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

    18:25 22.12.2025

  • 7 адвокат

    1 0 Отговор
    Разбрахме се.Те я вдигат ,аз не я плащам , а по закон нямат право да ми спрат водата !

    18:27 22.12.2025

  • 8 Дупничанин

    1 0 Отговор
    Това цени на нашата вода ли са? Или на израелската? Или гръцката? 😎Кажи, бе, баце!

    18:27 22.12.2025

  • 9 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    При "лошия" социализъм цената на водата в цялата страна беше 6 стотинки: 5 за водата и 1 за канал! Та в затвора се питат кой за какво лежи. Възрастен дебелак се жалва: Момчета за 6 лева ми дадоха 15 години затвор! Е, как,- питат другите? Ами бях кръчмар и за 6 лева сложих вода в ракията! СРАМОТА!

    18:29 22.12.2025

  • 10 Престъпници.

    0 0 Отговор
    Вода има жаден ходи. Трябва да им се вземат концесиите. И всичко да стане държавно.

    18:29 22.12.2025

