Линия 3 на столичното метро е затворена за денонощие, пуснат е заместващ автобусен транспорт

Линия 3 на метрото е затворена за денонощие от полунощ в събота, предаде БНТ.

Мярката е Във връзка с пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов" и необходимостта от актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковете.

Ще бъде осигурен заместващ автобусен транспорт.

Линията ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите.