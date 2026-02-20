Симеон Ставрев: София изпреварва Варшава по дължина на метромрежата

София удължава метромрежата си с нови три километра под бул. „Владимир Вазов“ да края на 2026 година. Това означава, че до 2027 година след мащабното разширение в район „Подуяне“ (общо 10 нови станции), София ще разполага с метромрежа по-голяма от тази на Варшава.

Обявена е финалната фаза от изграждането на новото разширение на софийското метро под бул. „Владимир Вазов“. Участъкът с дължина 3 км ще бъде официално пуснат в експлоатация до 1 август 2026 г., свързвайки ключови източни райони на София с единната транспортна мрежа на града. Това заяви общинският съветник от "Да, България" Симеон Ставрев.

“Към момента строителните дейности по трасето са изпълнени на 85% до 93%. Тунелите са напълно готови, извършват се довършителни дейности по трите нови метростанции на стадион „Георги Аспарухов“, на улица “Витиня” и МС „Ген. Владимир Вазов“ в квартал Левски Г. “ Новият участък ще обслужва над 45 000 пътници дневно, осигурявайки директна връзка на жителите на кварталите.

С изграждането на новите станции, метромрежата на София продължава своя впечатляващ растеж. Към лятото на тази година столицата ни ще разполага с 47 станции и 52 км трасе, обслужващи около 470 000 пътници всеки ден – увеличение от 120 000 пътувания дневно спрямо 2023 г. До края на 2027 г., с приключването на мащабното разширение в район „Подуяне“ (общо 10 нови станции), София ще разполага с 61 км общо трасе и 57 метростанции, което ще превърне метромрежата в по-голяма от тази на Варшава.

В дългосрочен план развитието на метрото продължава с предвиденото разширение в ж.к. „Люлин“ (две нови станции) и бъдещо трасе до Студентски град.

Прогнозите сочат, че след завършването на тези етапи, 50% от всички пътувания в столицата ще се извършват с метро, което ще доведе до значително подобряване на качеството на въздуха и облекчаване на трафика. Предвижда се намаляване на вредните емисии с около 200 000 тона годишно и 11 000 автомобила по-малко по софийските улици всеки ден.

Едновременно с разширяването на метрото се изграждат и два нови буферни паркинга: за 100 автомобила на бул. „Владимир Вазов“ и за 220 автомобила на бул. „Цариградско шосе“ в района на Окръжна болница.

Успоредно със строителството, Столична община активно подменя старите руски влакове с модерни композиции. В ход е доставката на 8 нови влака „Шкода“, като се очаква и нова доставка за още 16 допълнителни мотриси.