Новини
България »
Симеон Ставрев: София изпреварва Варшава по дължина на метромрежата

Симеон Ставрев: София изпреварва Варшава по дължина на метромрежата

20 Февруари, 2026 15:57 1 468 9

  • метро-
  • метромрежа-
  • симеон ставрев

С изграждането на новите станции, метромрежата на София продължава своя впечатляващ растеж

Симеон Ставрев: София изпреварва Варшава по дължина на метромрежата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

София удължава метромрежата си с нови три километра под бул. „Владимир Вазов“ да края на 2026 година. Това означава, че до 2027 година след мащабното разширение в район „Подуяне“ (общо 10 нови станции), София ще разполага с метромрежа по-голяма от тази на Варшава.

Обявена е финалната фаза от изграждането на новото разширение на софийското метро под бул. „Владимир Вазов“. Участъкът с дължина 3 км ще бъде официално пуснат в експлоатация до 1 август 2026 г., свързвайки ключови източни райони на София с единната транспортна мрежа на града. Това заяви общинският съветник от "Да, България" Симеон Ставрев.

“Към момента строителните дейности по трасето са изпълнени на 85% до 93%. Тунелите са напълно готови, извършват се довършителни дейности по трите нови метростанции на стадион „Георги Аспарухов“, на улица “Витиня” и МС „Ген. Владимир Вазов“ в квартал Левски Г. “ Новият участък ще обслужва над 45 000 пътници дневно, осигурявайки директна връзка на жителите на кварталите.

С изграждането на новите станции, метромрежата на София продължава своя впечатляващ растеж. Към лятото на тази година столицата ни ще разполага с 47 станции и 52 км трасе, обслужващи около 470 000 пътници всеки ден – увеличение от 120 000 пътувания дневно спрямо 2023 г. До края на 2027 г., с приключването на мащабното разширение в район „Подуяне“ (общо 10 нови станции), София ще разполага с 61 км общо трасе и 57 метростанции, което ще превърне метромрежата в по-голяма от тази на Варшава.

В дългосрочен план развитието на метрото продължава с предвиденото разширение в ж.к. „Люлин“ (две нови станции) и бъдещо трасе до Студентски град.

Прогнозите сочат, че след завършването на тези етапи, 50% от всички пътувания в столицата ще се извършват с метро, което ще доведе до значително подобряване на качеството на въздуха и облекчаване на трафика. Предвижда се намаляване на вредните емисии с около 200 000 тона годишно и 11 000 автомобила по-малко по софийските улици всеки ден.

Едновременно с разширяването на метрото се изграждат и два нови буферни паркинга: за 100 автомобила на бул. „Владимир Вазов“ и за 220 автомобила на бул. „Цариградско шосе“ в района на Окръжна болница.

Успоредно със строителството, Столична община активно подменя старите руски влакове с модерни композиции. В ход е доставката на 8 нови влака „Шкода“, като се очаква и нова доставка за още 16 допълнителни мотриси.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за един приятел питам

    10 1 Отговор
    Във Варшава имат ли сметоизвозване?

    16:02 20.02.2026

  • 2 вижда се

    9 1 Отговор
    Поредното доказателство ,че много тежко болни хора са на върха на пирамидата !!

    16:05 20.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    9 3 Отговор
    А колко училища и блокове напукахте бе, палачори? Децата в училище учат в столовата, блокове евакуирани! Големи строители!

    16:23 20.02.2026

  • 4 Барек Офф

    9 3 Отговор
    Да ви пик@м на мрежата.
    Хората едва свързват двата края.
    Голям келепир че е по дълга от Варшава. За това сега купуваме ПОЛСКИ ДОМАТИ! Ако някой ми го беше казал преди 30 години, щях да ми се изсмея в лицето.
    Унищожихте селското стопанство и земеделие.
    Българоубийци.

    Коментиран от #9

    16:36 20.02.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    ИЗПРЕВАРВАТЕ ГИ И ПО НАПУКАНИ СГРАДИ.

    17:00 20.02.2026

  • 6 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Но има нюанс както винаги.В Полша метрото е под земята,а в София е над земята в по-голямата си част ,като по този начин се превръща в обикновен влак

    17:23 20.02.2026

  • 7 Смелчаги

    2 2 Отговор
    Добре но се молете да не мине земетресение че цяла София ще пропадне

    18:07 20.02.2026

  • 8 само за наивници

    4 1 Отговор
    С една дума до края на 2027 ще сме по напред от Варшава.Я стане я не ,пък във Варшава до тогава не се знае колко ще дръпнат напред.Първи сме по планове и документи,а истината че сме първи и най добрите във схеми врътки и подобни от господата У парламенто.

    18:08 20.02.2026

  • 9 Антикоминтерн

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Барек Офф":

    Ти друго освен да "пикаш", не можеш. Толкова ти е капацитетът, олиг0френ.

    01:28 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове