Гроздан Караджов: Новите влакове тръгват от април

15 Февруари, 2026 11:14, обновена 15 Февруари, 2026 10:16 437 10

Железопътната реформа тепърва започва, заяви министърът на транспорта

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ефира на предаването „Събуди се” вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов очерта „пътна карта” за модернизацията на българските железници. По думите му първите осезаеми промени за пътниците ще започнат още през пролетта на тази година, като крайната цел е превръщането на влака в предпочитан и точен транспорт до 2029 г.

Караджов съобщи, че от април започва навлизането на нов подвижен състав - влаковете. „До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната”, посочи той. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 г.

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

Министърът подчерта, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа. Според неговите прогнози тези дейности ще завършат през 2029 г.

Основен акцент в разговора беше хроничното недофинансиране на сектора. Караджов представи графики, според които субсидията в България в момента е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия тя е 16,7 евро.

„Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. - това е увеличение с 50%”, обясни той. По думите му това финансиране ще позволи не просто оцеляване, а инвестиции в комфорт, сигурност и по-високи възнаграждения за служителите.

Относно цените на билетите, Караджов увери, че контролът остава в министерството. „Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума”, допълни той.

Министърът в оставка даде висока оценка на „Български пощи” за справянето им с процеса по обмяна на валута. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000. „Пощите се оказаха войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции”, посочи Караджов.

Запитан за трагедията в хижа „Петрохан”, Караджов изрази потрес от случилото се. Той постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява „паравоенни функции” и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия. „Това за мен е просто необяснимо и се надявам институциите да извадят цялата информация”, заяви той.

Гроздан Караджов сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората. Той подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.

Целия разговор гледайте във видеото.

Източник: nova.bg


Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голяма

    7 0 Отговор
    далавера за милиарди спретна оня ден наглеца с тунела към Македония ! И със съдействието на ортаците на Боко , чалгарскатата сбирщина и новите стари начала ! Потриват ръце за европейските пари !

    10:20 15.02.2026

  • 2 МОШЕННИК

    6 0 Отговор
    .....мишунгеркрадлив

    10:20 15.02.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДО АПРИЛ НЕ СЕ ЗНАЕ КОЛКО МИНИСТРИ
    ОТ ГЕРБ - БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ
    ..... ЩЕ СА ОФИЦИАЛНИ КЛИЕНТИ НА ЛАУРА КЬОВЕШИ
    ......
    ШЕФКАТА НА ЕК Е В ПАНИКА И ГИ Е ПУСНАЛА ГЕРБ В ЧИСТИЛИЩЕТО:)

    10:21 15.02.2026

  • 4 без съмнение

    6 0 Отговор
    Концесия с нови държавни вагони и локомотиви по най-печелившите линии и с печелившо разписание, а останалото губещо за БДЖ, та да се докаже, че частника е добрият бизнесмен а държавата е будалата.

    10:23 15.02.2026

  • 5 иван костов

    5 1 Отговор
    Новите влакове са също като старите, само че нови! Ако искате да се почувствате като Индиана Джоунс, БДЖ е точното място - емоции, опасности и приключения! Препоръчвам дестинацията Пловдив -Русе 300км. само за 12часа, изпълнени със смразяващи кръвта преживявания!👎👎👎

    Коментиран от #7, #8

    10:24 15.02.2026

  • 6 Висша корупция

    5 0 Отговор
    Само в България може да се допусне за транспортен министър, шеф на частна автобусна фирма. А трена още върви, кога ще дойде влака, незнам.

    10:24 15.02.2026

  • 7 Безценно

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Това е незабравимо пътуване.

    10:25 15.02.2026

  • 8 Като

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Рим-Венеция 480 км, 4 часа и 10 мин

    10:26 15.02.2026

  • 9 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    3 0 Отговор
    краде до писледно

    10:28 15.02.2026

  • 10 Да, ама не

    2 0 Отговор
    Този е за затвора.

    10:32 15.02.2026

