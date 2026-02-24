Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Терзиев: Допълнителни пари за транспорта не могат да бъдат отпускани без реформи

Терзиев: Допълнителни пари за транспорта не могат да бъдат отпускани без реформи

24 Февруари, 2026 11:12 713 14

  васил терзиев


Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма да отстъпя от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата. Уважавам труда на хората в транспорта, но устойчивите решения изискват отговорност“, заяви кметът на София Васил Терзиев след среща с транспортните синдикати.

“Защо докато бяха в управление тези, които имат мнозинство в общинския съвет и в парламента, протести на синдикатите нямаше? Защо не се запушиха дупките в бюджета и няма устойчив път за години напред”, пита Терзиев.

На срещата, проведена на 23 февруари, бяха обсъдени исканията за увеличение на основните заплати, уеднаквяване на бонусните системи, подобряване на условията на труд, както и необходимостта от дългосрочна финансова рамка със Столична община и държавата.

Позицията на синдикатите по време на срещата беше: “Ние така или иначе протести ще правим.”

В отговор на това кметът коментира: “И в един момент осъзнаваш, че разговорът не е за числа. Не е за устойчивост. Не е за доброто на хората в системата. Не е за бъдещето на транспорта. Разговорът дори не е разговор. А е уведомление за предварително взето решение.”

“А от вас искам да следите внимателно как се развива този разговор и когато видите отрудените транспортни служители на улицата, с лилави и сини найлончета на гръб и тежки знамена, помнете, че там са ги извели хора, които не ги е грижа нито за бъдещето на тези работници, нито за транспорта, нито за София”, подчерта Терзиев.

Финансовата реалност Кметът отново подчерта, че системата в момента е в недостиг от десетки милиони лева, а приоритетът на общината е да не се намаляват линии и персонал.

„Само 50 евро увеличение на заплатите означава около 7,5 млн. евро допълнителен разход за бюджета на София. В момента целта ни е да запазим обема на услугата и работните места, а не да създаваме нов структурен дефицит“, заяви Терзиев.

Той отново подчерта, че средствата следва да се насочват целево – там, където недостигът на кадри е най-сериозен, а не чрез механични увеличения.

„Никога не сме били против по-високите възнаграждения. Но те трябва да са устойчиви и финансово обезпечени. Не можем да решаваме днешния проблем така, че утре да създадем по-голям“, допълни кметът.

Управлението е част от проблема

По време на срещата беше поставен и въпросът за липсата на подобрение в управлението и контрола върху разходите в транспортната система. „Когато има съмнения около договори за милиони – за автобуси или за гориво – няма как да искаме повече средства, без първо да въведем прозрачност и отчетност“, заяви Терзиев.

В тази връзка той отново настоя за:

  • смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“;
  • независим одит на транспортните дружества.

Относно опасенията за концесиониране

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че не се предвижда концесиониране на операторите, а възлагане на комплексни услуги (доставка и поддръжка на подвижен състав) с цел оптимизиране и предвидимост на разходите.

Дългосрочен хоризонт

„Не можем всяко тримесечие да зависим от извънредна помощ от държавата, за да плащаме заплати и текущи разходи. София има нужда от стабилен модел на финансиране, а не от решения от криза до криза“, заяви Терзиев.

Кметът подчерта, че диалогът със синдикатите ще продължи, но рамката остава ясна – баланс между възнаграждения, условия на труд и инвестиции в модернизация.

„Управлението не е състезание по обещания. То е отговорност за това какво ще остане след нас“, завърши Васил Терзиев.


  • 1 честен ционист

    14 8 Отговор
    Васко ще вкарва нова партида шофьори от Ташкент. София съвсем вече заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов.

    Коментиран от #3

    11:14 24.02.2026

  • 2 Лама Цицелковците от ПъПъДъБъ

    14 7 Отговор
    Цял свят ни завижда за кметчето наследник на дъртите ДСари и БКП номенклатури!

    11:15 24.02.2026

  • 3 Обаче

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако беше някое НПО, парички щяха да се намерят..

    11:24 24.02.2026

  • 4 малко паркинги ,

    8 1 Отговор
    много пешеходни пътеки , задръствания . мръсен въздух . рейнджърите на витоша не оглеждат дърветата . малко сняг и падат . опасно е . малки са спирките . като се забави тролея се насъберат 15 души . едри, стари, малки, и спирката е претъпкана .

    11:26 24.02.2026

  • 5 Георги

    10 4 Отговор
    ако от транспорта направят комуна в планината и започнт да отглеждат непълнолетни на пълен пансион, ДСил лично ще им превежда безотчетни пари.

    11:28 24.02.2026

  • 6 Пич

    10 5 Отговор
    Как така ?! А пари за транспорта на Петрохан щедро раздавал !!! Дори за дронове които могат да влачат човек !!! Оставка бе, го ведо!!!

    11:31 24.02.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    5 6 Отговор
    Съжалявам че участвах във всичките антиправителствени протести Декември месец!

    По-голямо зло от ппдб няма!

    Коментиран от #9

    11:34 24.02.2026

  • 8 Кмете

    9 4 Отговор
    Освободете нашите и вземете шофьори от трети страни! За тези пари, който взимат нашите те ще работят денонощно! И на сто процента ви казвам, че няма да имат никакви претенции и изисквания! Ще са благодарни и уважителни за работата и парите които им дават.

    11:36 24.02.2026

  • 9 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Ако гласуваш за ПП/ДБ, скоро ще караш тротинетка.

    Коментиран от #14

    11:37 24.02.2026

  • 10 Лама Ванчо

    5 1 Отговор
    Ще се обявя за лама и ще пратя сметката си на Васко и приятелите му да ми я напълнят.

    11:43 24.02.2026

  • 11 Това е

    5 2 Отговор
    Мафия и с тях не трябва да се преговаря стават много нагли и безочливи. Започвайте полека лека да ги чистите. Първо пенсионерите за назидание после другите, които се отварят. Напълнете градския транспорт с чужди шофьори разлика няма да има нито на външен вид нито при шофиране!

    11:45 24.02.2026

  • 12 Васил

    7 4 Отговор
    Въобще не тези дебили от градският транспорт не трябваше да им се увеличават заплатите те да не са изпълнителни директори???

    11:46 24.02.2026

  • 13 Парите за още 40 зам. Кмета

    5 0 Отговор
    Парите да се дадат за още 40 зам. Кмета и 60 пиара! Василка задната това знае, това си бае. Като има тъпи да я търпят защо не.

    11:50 24.02.2026

  • 14 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    то така се почва: първо гласуваш за ппдб, после караш тротинетка, после безалкохолна бира, после надуваема жена, после надуваем мъж, истински мъж и накрая непълнолетно момче!

    12:09 24.02.2026

