Димитър Стоянов: Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност

Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност. За тях законите са врата в полето, която може да бъде заобиколена от всеки. Това пише във фейсбук Димитър Стоянов и допълва:
В кулоарите на Народното събрание Борисов уведоми българската общественост и разбира се формално изпълняващия функциите министър-председател, че особеният управител вече е избран - българин и е одобрен от министерството на енергетиката на САЩ.
Какво казва нормативната база? В Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, глава четвърта "а" е записано, че:
“Съветът по сигурността към Министерския съвет предлага започването на процедура за назначаване на особен търговски управител” и че “...особеният търговски управител се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията, след становище на Съвета по сигурността към Министерския съвет.”
Факт е, че такъв Съвет не е провеждан и няма предложена процедура за въвеждане на такъв управител. Министърът на икономиката и индустрията не е предложил лице за особен търговски управител на Съвета по сигурността, няма и становище от този съвет за предложеното лице. Важното е обаче, че според Борисов той, особения управител, е вече избран и одобрен забележете - от Министерството на енергетиката на САЩ.
И тук възникват въпросите как и кой е избрал вече особения търговски управител?
Кой го е предложил - Борисов или аркадаша му Пеевски?
Защо е необходимо да се съгласува със САЩ, а националните ни отговорни органи и институции са в неведение? Какво е становището на ДАНС? Съветът по сигурността формално ли е включен в закона и въобще необходимо ли е да се произнася по проблематиката след като няКОЙ е избрал и решил всичко?
Въпроси много, отговори няма! Няма и да има!
Важното е, че всичко е съгласувано!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
16:14 12.11.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #12
16:14 12.11.2025
3 Алчност и простотия в една тюрлия
16:15 12.11.2025
4 Обективен
16:15 12.11.2025
5 Промяна
Коментиран от #9
16:16 12.11.2025
6 Ватманяк
16:18 12.11.2025
7 Има една приказка
16:19 12.11.2025
8 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ
16:19 12.11.2025
9 Що бе?!
До коментар #5 от "Промяна":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, освен с простотия, кражби и далавери с друго занимавал ли се е?!
Коментиран от #13, #14
16:20 12.11.2025
10 Милко Балев
16:23 12.11.2025
11 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ
16:24 12.11.2025
12 Хак да им е!
До коментар #2 от "ООрана държава":Най-бедните можеше да гласуват, но те предпочетоха да си чоплят носа!
16:26 12.11.2025
13 Орколюб
До коментар #9 от "Що бе?!":Искам да благодаря на този ВЕЛИК човек! Човек, който не се страхува да се изправи и да отстоява това, в което вярва! Човек обединил целия български народ в единната цел България да бъде една модерна, развита и богата държава!Благодарим ти, Мунчо, че даде на българите общ враг, срещу който да покажем, че ЗАЕДНО МОЖЕМ!
16:30 12.11.2025
14 Промяна
До коментар #9 от "Що бе?!":9 БЪЛГАРИЯ ЯВНО НЕ ТЕ ИНТЕРЕСУВА КАКТО И ТОЗИ СТОЯНОВИЧ ХИЧ НЕ МУ ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ А ГО ИНТЕРЕСУВА РУСКАТА ЛУКОЙЛ А ТИ 9 КАТО ПОСТОЯННО КЛЕВЕТИШ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ КОГА ЩЕ СИ ПОНЕСЕШ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЛАТЕНИТЕ ЛИ ЛЪЖИ
Коментиран от #15
16:34 12.11.2025
15 Да те светна по въпроса:
До коментар #14 от "Промяна":Обичам България, но двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и жениха му Пеевски я разградиха и окрадоха.
Коментиран от #16, #17
16:41 12.11.2025
16 Чорапа
До коментар #15 от "Да те светна по въпроса:":вкара държавата в непрекъсната парламентарна криза, нямаше правителство от 4 години, кисне по медии и сее интриги! Ако трябва ще гласувам за Бойко, даже и Делян Пеевски ,само това да се прекрати!
16:43 12.11.2025
17 Промяна
До коментар #15 от "Да те светна по въпроса:":15 освен празни приказки обиди тук да драскаш друго нямаш ПРАСЕ тиквено си ти нали така драскаш е ето ти
Коментиран от #19
16:44 12.11.2025
18 гост
16:47 12.11.2025
19 Успокой се аверче
До коментар #17 от "Промяна":Ти ще си първият празнуващ, когато Тиквоча Борисов влезе в затвора, заради кражбите му на народни пари.
16:53 12.11.2025