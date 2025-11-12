Димитър Стоянов: Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност

Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност. За тях законите са врата в полето, която може да бъде заобиколена от всеки. Това пише във фейсбук Димитър Стоянов и допълва:

В кулоарите на Народното събрание Борисов уведоми българската общественост и разбира се формално изпълняващия функциите министър-председател, че особеният управител вече е избран - българин и е одобрен от министерството на енергетиката на САЩ.

Какво казва нормативната база? В Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, глава четвърта "а" е записано, че:

“Съветът по сигурността към Министерския съвет предлага започването на процедура за назначаване на особен търговски управител” и че “...особеният търговски управител се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията, след становище на Съвета по сигурността към Министерския съвет.”

Факт е, че такъв Съвет не е провеждан и няма предложена процедура за въвеждане на такъв управител. Министърът на икономиката и индустрията не е предложил лице за особен търговски управител на Съвета по сигурността, няма и становище от този съвет за предложеното лице. Важното е обаче, че според Борисов той, особения управител, е вече избран и одобрен забележете - от Министерството на енергетиката на САЩ.

И тук възникват въпросите как и кой е избрал вече особения търговски управител?

Кой го е предложил - Борисов или аркадаша му Пеевски?

Защо е необходимо да се съгласува със САЩ, а националните ни отговорни органи и институции са в неведение? Какво е становището на ДАНС? Съветът по сигурността формално ли е включен в закона и въобще необходимо ли е да се произнася по проблематиката след като няКОЙ е избрал и решил всичко?

Въпроси много, отговори няма! Няма и да има!

Важното е, че всичко е съгласувано!