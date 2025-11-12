Новини
България »
Димитър Стоянов: Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност

12 Ноември, 2025 16:12 1 056 19

  • димитър стоянов-
  • бойко борисов-
  • арогантност

Факт е, че такъв Съвет не е провеждан и няма предложена процедура за въвеждане на такъв управител

Димитър Стоянов: Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес Борисов отново показа своята и на управляващата коалиция арогантност. За тях законите са врата в полето, която може да бъде заобиколена от всеки. Това пише във фейсбук Димитър Стоянов и допълва:

В кулоарите на Народното събрание Борисов уведоми българската общественост и разбира се формално изпълняващия функциите министър-председател, че особеният управител вече е избран - българин и е одобрен от министерството на енергетиката на САЩ.

Какво казва нормативната база? В Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, глава четвърта "а" е записано, че:

“Съветът по сигурността към Министерския съвет предлага започването на процедура за назначаване на особен търговски управител” и че “...особеният търговски управител се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията, след становище на Съвета по сигурността към Министерския съвет.”

Факт е, че такъв Съвет не е провеждан и няма предложена процедура за въвеждане на такъв управител. Министърът на икономиката и индустрията не е предложил лице за особен търговски управител на Съвета по сигурността, няма и становище от този съвет за предложеното лице. Важното е обаче, че според Борисов той, особения управител, е вече избран и одобрен забележете - от Министерството на енергетиката на САЩ.

И тук възникват въпросите как и кой е избрал вече особения търговски управител?

Кой го е предложил - Борисов или аркадаша му Пеевски?

Защо е необходимо да се съгласува със САЩ, а националните ни отговорни органи и институции са в неведение? Какво е становището на ДАНС? Съветът по сигурността формално ли е включен в закона и въобще необходимо ли е да се произнася по проблематиката след като няКОЙ е избрал и решил всичко?

Въпроси много, отговори няма! Няма и да има!

Важното е, че всичко е съгласувано!


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    15 1 Отговор
    одобрен от господарите

    16:14 12.11.2025

  • 2 ООрана държава

    18 3 Отговор
    Бойко пак ще краде от най бедните

    Коментиран от #12

    16:14 12.11.2025

  • 3 Алчност и простотия в една тюрлия

    16 2 Отговор
    "Наяла се въшката и излязла на чело." Това описва лицето и цялата му дейност, плюскане и пъчене, пъчене и плюскане. Лошото е, че въшката се наяжда, все пак, а този не, той може и с двете ръце.

    16:15 12.11.2025

  • 4 Обективен

    19 2 Отговор
    В тази територия все ще е така докато я управляват тикви и свини

    16:15 12.11.2025

  • 5 Промяна

    5 17 Отговор
    СТОЯНОВ А ТИ ЧИЯ АРОГАНТНОСТ ПОКАЗВАШ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТАМ СИ НА ЗАПЛАТА КОЛИ НА НСО КОРТЕЖИ БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ ДЪРЖАВАТА И СТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #9

    16:16 12.11.2025

  • 6 Ватманяк

    12 2 Отговор
    Борисов се чуди на кой господ да се кланя и ми се струва, че само спекулира че има само един Началник. Винаги е бил политически спекулант. Вече се съмнявам, че е истински вярващ. То ест вече ми е ясно, че не вярва, че има АД.

    16:18 12.11.2025

  • 7 Има една приказка

    5 6 Отговор
    Когато Господ е раздавал акъл, военните са били на учение под моста!

    16:19 12.11.2025

  • 8 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ

    2 6 Отговор
    А ОСОБЕН ТЪРГОВСКИ ШАРЛАТАНИН?

    16:19 12.11.2025

  • 9 Що бе?!

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, освен с простотия, кражби и далавери с друго занимавал ли се е?!

    Коментиран от #13, #14

    16:20 12.11.2025

  • 10 Милко Балев

    7 1 Отговор
    Ако колониите са на две скорости, България е на 3-4та.

    16:23 12.11.2025

  • 11 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ

    3 8 Отговор
    ДНЕС ПОЛУЧИХМЕ БЛИЗО МИЛИАРД - ПОДАРЪК ОТ ЕВРОПА ЧАКАМЕ ОЩЕ ТРИ МИЛИАРДА? ПРОДАВАМЕ РАФИНЕРИЯТА НА ТУРЦИЯ И ОТ ГУБЕЩА СТАВА ПЕЧЕЛИВША, ВЕЧЕ ЩЕ СИ ПЛАЩА ДАНЪК ПЕЧАЛБА. БЛАГОДАРЕНИЕ НА БОЙКО!

    16:24 12.11.2025

  • 12 Хак да им е!

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Най-бедните можеше да гласуват, но те предпочетоха да си чоплят носа!

    16:26 12.11.2025

  • 13 Орколюб

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Що бе?!":

    Искам да благодаря на този ВЕЛИК човек! Човек, който не се страхува да се изправи и да отстоява това, в което вярва! Човек обединил целия български народ в единната цел България да бъде една модерна, развита и богата държава!Благодарим ти, Мунчо, че даде на българите общ враг, срещу който да покажем, че ЗАЕДНО МОЖЕМ!

    16:30 12.11.2025

  • 14 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Що бе?!":

    9 БЪЛГАРИЯ ЯВНО НЕ ТЕ ИНТЕРЕСУВА КАКТО И ТОЗИ СТОЯНОВИЧ ХИЧ НЕ МУ ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ А ГО ИНТЕРЕСУВА РУСКАТА ЛУКОЙЛ А ТИ 9 КАТО ПОСТОЯННО КЛЕВЕТИШ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ КОГА ЩЕ СИ ПОНЕСЕШ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЛАТЕНИТЕ ЛИ ЛЪЖИ

    Коментиран от #15

    16:34 12.11.2025

  • 15 Да те светна по въпроса:

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Обичам България, но двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и жениха му Пеевски я разградиха и окрадоха.

    Коментиран от #16, #17

    16:41 12.11.2025

  • 16 Чорапа

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да те светна по въпроса:":

    вкара държавата в непрекъсната парламентарна криза, нямаше правителство от 4 години, кисне по медии и сее интриги! Ако трябва ще гласувам за Бойко, даже и Делян Пеевски ,само това да се прекрати!

    16:43 12.11.2025

  • 17 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да те светна по въпроса:":

    15 освен празни приказки обиди тук да драскаш друго нямаш ПРАСЕ тиквено си ти нали така драскаш е ето ти

    Коментиран от #19

    16:44 12.11.2025

  • 18 гост

    1 1 Отговор
    Тиква е простак!Убедете се за сетен път.

    16:47 12.11.2025

  • 19 Успокой се аверче

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Ти ще си първият празнуващ, когато Тиквоча Борисов влезе в затвора, заради кражбите му на народни пари.

    16:53 12.11.2025

