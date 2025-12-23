Новини
Важните новини във ФАКТИ на 23.12.2025 г.

23 Декември, 2025 23:18 448 1

Възложител на обекта е МРРБ

Важните новини във ФАКТИ на 23.12.2025 г. - 1
Лиляна Павлова дава старт на строителството през 2016 г. Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Издадено е разрешение за ползване на язовир „Луда Яна“

От ДНСК е издадено Разрешение за ползване на „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500 м по течението на гасителния басейн на преливника, Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона“, Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна, Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“, находящи се в землището на гр. Панагюрище, област Пазарджик.

Орлин Колев: КС работи усилено по въпроса с референдума за еврото

По делото за референдума за еврото, предложен от президента и отхвърлен от тогавашния председател на парламента - Наталия Киселова, Конституционният съд вече е предприел процесуални действия. Конституционния съд работи усилено по въпроса и когато сме готови, ще бъде поставен въпросът за допустимостта на внесеното искане. Това съобщи в студиото на “Още от деня” по БНТ конституционният съдия Орлин Колев.

Зоологическа градина - София временно няма да посреща посетители

Столична община информира, че достъпът на посетители до Зоологическа градина - София ще бъде временно преустановен в периода от 1 до 4 януари 2026 г. включително. Причината е настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро, във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

Цанко Бачийски отново ще е председател на АЯР

Министерският съвет в оставка определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за ядрено регулиране. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Вторият му мандат на поста ще започне на 23 декември 2025 г.

Васил Терзиев: Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени, дори в съмнителния сектор на сметопочистването

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе на 22 декември в полза на Столична община по подадените жалби срещу решенията на Общината по обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на София. Решението в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на предприетите действия и показва, че трудните решения са били взети в защита на обществения интерес и на средствата на столичани.

Шест проекта за бързи зарядни центрове получават финансиране

Министерството на транспорта и съобщенията одобри шест проекта за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 2,7 млн. лева, осигурени от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Министър Гуцанов: Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души

Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след края на правителственото заседание, предават от БТА.

Екипите на ЕРМ Запад са в постоянна готовност за реакция при влошаване на времето

За коледно-новогодишните празници ЕРМ Запад е създала организация за постоянни дежурства на над 300 служители, които ще реагират незабавно в случай на възникване на аварии на територията на Западна България.

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува изявление в официалния си профил във фейсбук с пореден призив към представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и остра критика към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

МРРБ: ВиК операторите няма да повишават цената на водата в страната от 1 януари 2026 г.

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщават от пресцентъра на ведомството. Това важи за почти всички водни дружества в страната. Изключението е за "Софийска вода". Там концесионер е френската компания "Веолия". И увеличението е с 12%, допълват от "24 часа".


