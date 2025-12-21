Новини
Иван Демерджиев: В генезиса на модела Борисов-Пеевски стоят българските служби

21 Декември, 2025 19:39 1 526 28

  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Това е един модел, който успява да съществува вече 36 години, заяви бившият служебен вицепремиер Демерджиев

Иван Демерджиев: В генезиса на модела Борисов-Пеевски стоят българските служби - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Многохилядните протести в градовете много ясно очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите. Това каза в предаването “На фокус с Лора Крумова” по NOVA Иван Демерджиев, бивш служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, назначен от Румен Радев.

“Президентът сподели, че олигархията ще създаде клонинги като “Трети март”, които да припише като негови партии или движения. И много ясно заяви нещо, което трябва да запомнят българските граждани - ако реши да участва в политиката чрез партия или чрез организация, той ще го обяви лично. А хората очакват най-вероятно и да я оглави”, обясни Демерджиев.

Според него гражданите не трябва да се поддават на подобен вид внушения. “Вероятно ще има още такива. Самият факт колко бързо се отрази това, и то в медии, които по никакъв начин не симпатизират на президентската институция, показва, че друг интерес стои зад него”, смята той.

“Многохилядните протести в градовете много ясно очертаха една разделителна линия. От едната страна стои статуквото, олицетворението на което са Борисов и Пеевски, но това далеч не се изчерпва с тях двамата. Това е един модел, който успява да съществува вече 36 години. Според мен в генезиса му стоят българските служби”, коментира Демерджиев.

Според него определени хора са успели сами да овладеят тези процеси и доста дълго време еднолично да ги управляват. “Тази двойка управлява цялата държава много видимо и много отблъскващо за хората. От една страна е ясно вече, че всички решения се взимат извън парламента и извън Министерския съвет, че това са формални орган”.

“Безспорно математическото мнозинство даде погрешно самочувствие на управляващите, които подцениха протестиращите, но е интересно формациите, които се събраха в него, какво са мислили по този въпрос. Те какво са хранили като заблуди или като илюзии по този въпрос, защото за всеки здравомислещ човек нямаше никаква илюзия, че това мнозинство е само в Народното събрание и е излъчено чрез порочни избори. Интересно ми е каква е била тяхната цел”, каза Демерджиев.

“Партиите можеха да се поучат от опита на една друга политическа сила да прави правосъдна реформа, събирайки се със същите субекти. Резултата го видяхме - поругаване на Конституцията, осакатяване на институтите на служебните кабинети и осигуряване на това математическо мнозинство, за което говорихме преди малко”, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 23 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    25 14 Отговор
    На ДС Терзиев цялата рода е от ДС

    19:41 21.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    14 31 Отговор
    Демерджиев е разследван от Прокуратурата в момента.

    Коментиран от #21

    19:42 21.12.2025

  • 3 Един

    10 8 Отговор
    И руските.

    19:43 21.12.2025

  • 4 Град Симитли

    11 7 Отговор
    "Иван Демерджиев: В генезиса на модела Борисов-Пеевски стоят българските служби по асенизация "

    19:46 21.12.2025

  • 5 Има логика в думите на бившия мин.МВР

    18 6 Отговор
    Лицето делян пеевски с категорична заявка преди месец. Случи се точно обратното. Предстои тежка ,зловеща и окончателна разправа с въпросното лице. пеевски без свеж кеш не може да вирее. Беше взел на концесия министерствата на БСП,ИТН и половината на ГЕРБ. Оттам се пълнеха черните му каси. Сумите отиваха за подкупи на съдии,прокурори,регулатори и купуване на гласове. Както през третия мандат на борисов 2/3 от министерствата бяха под контрола на това лице. Помните ли началото на лятото 2020 г.когато започнаха протестите срещу ГЕРБ ,гешев и пеевски ,борисов уволни незабавно трима министри за връзки с пеев- горанов на финансите , младен маринов на МВР и емил караниколов на икономиката от квотата на Атака. Министрите от квотата на Атака бяха също отдадени на концесия срещу съответния кеш от пеевски. Предстоят фатални дни за този индивид когато вече няма да има участие в бъдещо управление на държавата.

    19:47 21.12.2025

  • 6 гузен

    13 5 Отговор
    заради назначения началник на 5 ЗПУ. Службите са запазени за наследниците на партизаните и активните ятаци.
    Борисов е назначен от царя за главен секретар на МВР.

    19:48 21.12.2025

  • 7 хаха

    4 0 Отговор
    Ноу шит Шерлок?

    19:48 21.12.2025

  • 8 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ

    14 6 Отговор
    ПИШИ ТИ БИВШ ПОЛИЦАЙ НАПЪЛНО СИ ПРАВ ТЕЗИ МОМЦИ 3834/Д/ И /Б/ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНУЛЯТ.

    Коментиран от #14

    19:48 21.12.2025

  • 9 Сигорен съм

    14 2 Отговор
    Новият Пеевски и новият Борисов вече са отгледани. Пеевски и Борисов го знаят,така както го знаеше и Доган.

    19:48 21.12.2025

  • 10 Ха ха

    12 7 Отговор
    И тоя у й чо е разбрал нещо но не всичко . И Румен Радев да спечели ще го яхнат дс това е практика от началото на прехода.В Бълдария управлява бившата бкп по разбрано дс .Докъто и последния комунист не падне от власт тази анархия няма да свърши.

    19:50 21.12.2025

  • 11 Факти

    14 8 Отговор
    Зад модела Борисов-Пеевски стоят българските служби, а зад тях стоят руските служби. 36 години Русия държи монопол на пазара на горивата и не ни позволява да развием железопътния транспорт. Така "евтиното" ни излиза скъпо.

    19:51 21.12.2025

  • 12 A Решетников

    14 11 Отговор
    Ни назначи Чорап Зеленов
    И той се отплати с Боташ.

    Коментиран от #19, #25

    19:51 21.12.2025

  • 13 ОТ службите съм .....

    7 16 Отговор
    ГЛУПАВО, ПЪРВОСИГНАЛНО РАЗСЪЖДЕНИЕ: Иван Демерджиев: В генезиса на модела Борисов-Пеевски стоят българските служби. казвам: ЗАД ДВЕТЕ ПАРТИИ СТОИ НАРОДЪТ. РАЗУМА НА българия!!!

    19:51 21.12.2025

  • 14 Анджо

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ":

    А тоя какви назначи и после ги хванаха с наркотици. Много пресен случай. Всеки сега си го изкарват на тия двамата, а всъщност са всичките са омазани с толкова кал ,че сега се чудят как да си изчистят от гърбовете на Борисов и Пеевски. Аз не съм полицай а на съм брал ядове от полицай без да имам вина.

    Коментиран от #23

    19:54 21.12.2025

  • 15 Факт

    6 1 Отговор
    Това би трябвало да бъде дълбоката държава. Макар и там да има вътрешни войни. С ресурсите, които имат, лесно могат да зомбират едно поколение. Да го използват един-два мандата, докато бъдат разобличени.

    19:55 21.12.2025

  • 16 7373727272

    2 3 Отговор
    Хубави приказки , но от разказа за " Андрешко "си спомням , че нещата и се движат винаги по хоризонталата на властта в България , което не отговаря на интервюто.

    19:56 21.12.2025

  • 17 Мишо

    6 10 Отговор
    На този точния с парите, защо му давате трибуна и то от една, като Цънцарова

    Коментиран от #24

    19:56 21.12.2025

  • 18 българските служби

    14 2 Отговор
    са потомци на овчари и дребни джебчии затова всичко е в разруха!

    19:58 21.12.2025

  • 19 Решетников

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "A Решетников":

    Ти си ретарден бе, момче!
    Ако Румен е мой човек, на Коритаров ли ще го кажа, в някакво опърдяно министудио, просто хей така?!
    Мислете с главите си, деца!

    19:59 21.12.2025

  • 20 ЗРИТЕЛ

    5 3 Отговор
    ВЯРНО...

    20:03 21.12.2025

  • 21 Много си тъп Саше

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    И кой държи прокуратурата и и казва какво да прави

    20:06 21.12.2025

  • 22 Гост

    10 3 Отговор
    Българските служби са по-големи престъпници от най-големите престъпници у бегето

    20:09 21.12.2025

  • 23 АНДЖО ДОБРЕ ЛИ СИ

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    КАКВИ НАРКОТИЦИ КАКВИ ПЕТ ЛЕВА МНОГО ГИ УХАЖВАШ ГОЛЯМОТО /Д/ И МАЛКОТО /Б/

    20:14 21.12.2025

  • 24 ЕЙ СЛАДУР МИШЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мишо":

    ТИ ГОРДУС ЛИ ТИ ИДВА ДА ФАЛТОРИШ ПРАСЕТАТА СЛЯП ЛИ СИ ГЛУХ ЛИ СИ ОПРОСТАЧИХА ДЪРЖАВАТА МУТРЮ И ПРАСЧУ.

    20:17 21.12.2025

  • 25 милчо

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "A Решетников":

    Не разбрахте ли,че чорапите на летците са сини...

    20:19 21.12.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    А В ГЕНЕZИСА НА ЧОРАПА И ДЕМЕРДЖИЕВ (ПАРИТЕ СА ТОЧНИ) ....................... СТОИ РУСКОТО КГБ И ПУТЛЕР ......................, ФАКТ !

    20:27 21.12.2025

  • 27 Късметлия

    2 3 Отговор
    Ако бяхме като путиновата държава, такива като теб, отдавна нямаше да ги има! Мекерета като теб живеят добре във време на демокрация!

    20:28 21.12.2025

  • 28 боико борисуф

    2 1 Отговор
    българските служби и ченгета са истинско ОПГ те са бизнесмени търговци на коли имат автоморги и са хванали други които са хванати в издънка и се прикриват зад тях те са негласни събирачи на дългове и сплашване никои ли не го знаи ааааааа всички ченгета и производни трябва да се проверяват редовно щом може хората да са проверявани с тестове за дрога и ченгетата трябва те кви са по различни ли или богопомазани с тез космически заплати трябва да са готови на всичко без протест и мрънкане иаче вън !!!!! трябва всички виши ченгета да се махнат от системата и всичко ще се оправи няма борисов няма пеевски рестарт на системата няма незаменими ииииии както всички пенсия без да им се дват заплати на куп

    20:38 21.12.2025

