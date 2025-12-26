Новини
Интер влезе в контакт за вратаря на Тотнъм

26 Декември, 2025 08:15 537 0

  • ян зомер-
  • интер-
  • футбол-
  • тотнъм -
  • гулиелмо викарио

„Нерадзурите“ търсят наследник на Ян Зомер

Интер влезе в контакт за вратаря на Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер вече планира бъдещето под рамката и е набелязал основната си цел за заместник на Ян Зомер. Според “Sky Italia”, цитирана от “Calciomercato”, миланският клуб е осъществил първоначален контакт за вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио.

Италианският национал е смятан за идеалния профил, който да поеме титулярното място на „Сан Сиро“ от следващия сезон. Информацията твърди, че самият Викарио би бил много отворен към завръщане в Италия, виждайки трансфера като голяма крачка напред и възможност да играе за гранд от Серия А.

Съгласието на играча обаче е по-лесната част. Преговорите с Тотнъм се очакват да бъдат сложни. Лондонският клуб инвестира сериозно, за да привлече бившия вратар на Емполи, а Спърс са известни като твърд преговарящ. Изваждането на титулярен вратар от проект във Висшата лига ще изисква значителен финансов ресурс и внимателен подход от страна на Интер.

С напредването на възрастта на 37-годишния Зомер ръководството на „нерадзурите“ е решено да осигури дългосрочно решение на поста.


