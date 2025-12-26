Новини
България »
Проф. Пимпирев: Човек не може без вяра

Проф. Пимпирев: Човек не може без вяра

26 Декември, 2025 08:34 607 23

  • проф. пимпирев-
  • параклис-
  • антарктида

Според проф. Пимпирев, срещата между науката и вярата ражда сила

Проф. Пимпирев: Човек не може без вяра - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев разказа в "Денят започва" за първия православен параклис в Антарктида, силата на вярата сред учените и новата си книга. В разговор, посветен на вярата, науката и човешката устойчивост, той разказа за едно от най-необичайните духовни места на планетата – българския православен параклис на Ледения континент.

„Човек не може без вяра“, казва проф. Пимпирев.

„Ние, антарктидците, го усетихме сами. Живеехме в затворено общество, далеч от света, и имахме нужда от място, където човек да остане сам със себе си и да говори с Висшата сила – било то Бог или каквото всеки носи в сърцето си.“

Идеята за параклиса възниква спонтанно. Първоначално постройката била замислена като укритие за моторна шейна, направено от шперплат. След като е изградена обаче, учените решават да поставят кръст, а после и икони. Така, почти без да го планират, създават първия православен параклис в Антарктида.

Параклисът е наречен на св. Йоан Рилски – най-българският светец и отшелник.

„Сравнявахме се с него – той е бил в Рилската пустиня, а ние – на другия край на света“, споделя проф. Пимпирев.

С времето и с увеличаването на броя на експедициите, параклисът става тесен. Днес той се помещава в нова, по-голяма сграда, с икони, изографисани на място от иконописеца Ганка Павлова – т.нар. „антарктически икони“.

Когато науката срещне вярата

Според проф. Пимпирев, срещата между науката и вярата ражда сила.

„Човек става по-силен да преодолява трудностите. Най-опасен е човекът, който не вярва в нищо – той не се страхува от нищо.“

Той припомня, че в миналото науката често е отричала вярата, а в някои държави са разрушавани храмове. Въпреки това символите остават – както кръстът, който оцелява над кална лавина в Колумбия, затрупала цяло селище, така и параклисът сред леда на Антарктида.

Празници, молитва и общност на края на света

Параклисът е място за молитва и усамотение, отворено за всеки. Там българските полярници посрещат Коледа, Йордановден, Ивановден и други празници. На Бъдни вечер се спазва традицията с постна трапеза, а Нова година често се празнува по няколко пъти – според различните часови пояси на международния екип.

„Там сме едно голямо семейство“, казва проф. Пимпирев.

„Празнуваме заедно, пеем, танцуваме. Понякога се обличам като Дядо Коледа – всеки трябва да каже стихотворение или да изпее песен, за да получи подарък.“

Нова книга и любопитни истории от Антарктида

По време на разговора проф. Пимпирев представи и новата си книга, написана в съавторство с Иглика Трифонова. Тя излиза три години след „Антарктическият стопаджия“ и разказва за историята на най-късно открития континент, за природата, науката и българското присъствие там.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бау

    10 1 Отговор
    Цял живот банкети на кораб за наши разноски.

    08:40 26.12.2025

  • 2 Пингвините от Мадагаскар

    4 1 Отговор
    Това е поредната фалшива новина. Този професор няма да изтрезнее до Йорданов ден поне.

    08:40 26.12.2025

  • 3 Ццц

    1 0 Отговор
    Професоре, и евроатлантиците не могат без вяра, не само хората! Даже при тях си е жизнена необходимост, която ги кара да се чувстват полезни.

    08:42 26.12.2025

  • 4 хаспелге

    9 1 Отговор
    особенно, в държавната хранилка.

    08:43 26.12.2025

  • 5 глоги

    3 2 Отговор
    изографисани на място от иконописКАТА Ганка Павлова

    08:44 26.12.2025

  • 6 Снимката

    4 1 Отговор
    Показва, че е тежък пияница. Там са се събрали само такива, които не се интересуват от жени, а от алкохол. Като запият половин година, даже и шикирии не си правят. Толкова на ги влече към жените.

    08:44 26.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Този превозва с българският кораб чужди експедиции и делят с Бойко Борисов.

    08:45 26.12.2025

  • 8 Господин професор,

    1 2 Отговор
    вяра е езическа дума, позната хилядолетия преди Йешуа. Произлиза от коренът варъ - горещина, зной, жаръ. Господъ Богъ не е в храмовете, а в дърветата, камъните, земята, животните, хората, навсякъде около нас. В храмовете има само едни обратни в расо, които обичат да си лягат с малки дечица.

    Коментиран от #19

    08:48 26.12.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Пимпирев с инструмент 26/8 е мечтата на много дами в Студентски град.💋👩🥳🤣🖕

    08:49 26.12.2025

  • 10 бушприт

    3 3 Отговор
    Човекът не може без вяра в Бога.

    Коментиран от #12

    08:55 26.12.2025

  • 11 Тома

    4 1 Отговор
    Този да каже какъв кяр е за държавата от разходките му до Антарктида освен трите неща ядене пиене и е......

    Коментиран от #14

    08:57 26.12.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "бушприт":

    Ми вервай си в тъпизмите,кой те спира!?🕌🥳🤣🖕

    08:58 26.12.2025

  • 13 Циник

    4 2 Отговор
    Пълни глупости от пишман професора. Ти си пратен там да правиш наука, бе. Ако искаш да се молиш на някой господ, бегай у манастир. Аман от слабоумни.

    09:00 26.12.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    Много му е голям,пингвините го желаят!🐧🐧🐧🥳🤣🖕

    09:00 26.12.2025

  • 15 Хахо

    2 1 Отговор
    Вечният хрантутник на тема Антарктида. От десетилетия троши държавни пари за безсмислени експедиции, където уж правят някакви изследвания на отдавна изследвани неща, но в действителност освен ядене и пиене друго не вярвам да правят.

    Коментиран от #18

    09:03 26.12.2025

  • 16 бай Стамат

    1 1 Отговор
    Кав е тоа суек бре

    09:05 26.12.2025

  • 17 Антарктида

    1 0 Отговор
    "Постройката" ако не е осветена не може да е параклис !

    Коментиран от #20

    09:07 26.12.2025

  • 18 Ице

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахо":

    А, и някоя млада асистентка може да обърнат на топло под дебелото одеяло.

    09:16 26.12.2025

  • 19 ЛогоС

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Господин професор,":

    Вярата не е само дума , а също и състояние в което човек абсолютно признава съществуването на невидимото .

    09:17 26.12.2025

  • 20 Съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Антарктида":

    съм. Спешно трябва Данката да го натоварят на някоя яхта и хайде на Антарктида - да освети параклиса. Това ще са добре инвестирани пари от бюджета. Задължително да се заделят 2-3 милиона за тази света цел!

    09:18 26.12.2025

  • 21 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    Професоре, ако беше професор по квантова физика, щеше да погледнеш на този въпрос по друг начин... Интересно ми е, ако квантовата физика открие нови неща, от които напр. излезе, че исус христос е просто бъг - аватар или трансмитер на извънземна цивилизация, как ще реагираш... Не ти ли прави впечатление като учен, че всички световни религии предлагат на последователите си и им налагат нечовевешки морални норми- т.е. морални норми, които влизат с в пряко противоречие с устройството на човешкото тяло, м- напр. будизма изисква да се потиснат и да не се изпитват емоции и чувства; християнството пък твърди, че жената е подчинена на мъжа и че всички поколения са отговорни затова, че някакво извънземно същество- змията- /съблазнила/ 1вата жена- т.е. 1вия хибрид между хомо сапиенс сапиенс и извънземно ДНК, да /яде от забранения плод/ и затова жените трябвало да раждат в мъки и страдания.. Човешката вяра трябва да е човешка, а не наложена от извънземни съобразно техните морални норми и стандарти, често и най- вече непостижими от човешкото същество. Единствените чисто човешки морални норми са Добро и Зло, като Добро означава да не се наврежда умишлено на друго човешко същество и на по-нисшите същества, организми и друг начин на организиран живот на планетата Земя по никакъв начин, а Зло е обратното.

    09:24 26.12.2025

  • 22 Баба ти

    1 0 Отговор
    Тоя педал няма ли да се скрие вече?! Потроши милиони на тая Антарктида, за да покаже че и с червеи и миди може да се храни човек. Нещо което се знае и от първобитните хора.

    09:31 26.12.2025

  • 23 Сега и поп ще влачат там,

    0 0 Отговор
    а уж наука правят!? Утре и казино с публичен дом ще иска!? Само паразити в тази държава, изцедиха го този народ.

    09:36 26.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове