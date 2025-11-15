Новини
България »
Доц. Ангел Кунчев: Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България

Доц. Ангел Кунчев: Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България

15 Ноември, 2025 16:31 1 021 22

  • доц. ангел кунчев-
  • тропически болести-
  • треска

Аз виждам как тропически болести отиват все по на север и започваме да ги срещаме все по-често. Това не е бърз процес, но е факт. Някои може да не го приемат

Доц. Ангел Кунчев: Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България в рамките на нашия живот. Това каза пред „Телеграф“ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„В световен план една от големите заплахи е промяната на климата. Тя променя много неща. Променя биологията, променя видовете", посочи той.

"Аз виждам как тропически болести отиват все по на север и започваме да ги срещаме все по-често. Това не е бърз процес, но е факт. Някои може да не го приемат, ама треска чикунгуня, треска зика, треска не знам каква... Едно време това го имаше само в тропиците, сега е и сред нас, най-вече в Южна Европа. Неминуемо ще се появят и в България“, каза доц. Кунчев.

Според доц. Кунчев, колкото и да не е бърз процесът, нещата се ускоряват.

„Вие виждате какви температури достигаме летния сезон и това се отразява на видовете. Чета статии за това как се променят рибите в Черно море, как се променят някои членестоноги приносители. За тигрови комари преди време също четяхме само в учебниците, а сега си ги имаме и ги виждаме в Европа. Безумно е да се твърди, че нищо не се случва и няма такова нещо като глобално затопляне и промяна в климата“, отбеляза специалистът.

„Най-големите заплахи за здравето ни идват на първо място от наши дейности и от безхаберие, ако говорим конкретно за България. Това касае най-вече вътрешноболничните инфекции. Второ, не знам защо, но Балканите са много благодатна почва за теории на конспирацията. Във всичко се търсят дълбоки замисли – някой иска да ни избива, някой иска да ни подслушва, някой иска да ни следи... Като че ли сме най-важните на света. Но това го има и хората се поддават. Плюс това при нас е много ниска бариерата на приемане на информация. Ние всичко, каквото прочетем в социалните мрежи, го приемаме за истина. Нямаме критична мисъл да отсяваме и да се замисляме, че някои сайтове не звучат сериозно и си пишат, каквото искат“, завърши доц. Кунчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плаши стресирай

    16 2 Отговор
    ПО НАСЛЕДСТВО ТИ Е ОТ ТУУУЛУПКОВОТО КОВИД ВРЕМЕ. ПОБЪРКАХТЕ НАРОДА. ВСИЧКО Е ДО ВСЕВИШНИЯТ ДЕМЕК КАКВО ТИ Е ДРАСНАТО И НЕ МАЛКО ЗАВИСИШ ОТ СЕБЕ СИ. ГОЛЕМИ ВРАЧКИ СТЕ.

    Коментиран от #4

    16:36 15.11.2025

  • 2 1488

    11 0 Отговор
    ужас бог да пази българите

    Коментиран от #5

    16:45 15.11.2025

  • 3 кунчев е цвичка

    17 0 Отговор
    Е, нормално е с циганията от тропиците да дойдат и болестите от тропиците.

    16:47 15.11.2025

  • 4 КУНЧИЙ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Плаши стресирай":

    КУНЧИЙ ДЕЙ БАЙ ШИЛИ И ГОДЖИ Е

    16:54 15.11.2025

  • 5 ХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    ЩО МА ?В БЕГЕТО 90% НЕ ЗАЕТЕ КЪДЕ СТЕ ДЪРЖАТ ВИ В ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

    Коментиран от #6

    16:55 15.11.2025

  • 6 хе хе

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "ХАХАХА":

    Да правят като вᴚтъра! Тоя от снимката много помогна на Тиквата да си натърти г3.а. Що да не му помогне пак?

    17:00 15.11.2025

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    Най-голямата болест (чума) са бойко и делян - сем. пеефски

    17:19 15.11.2025

  • 8 ти да видиш

    7 3 Отговор
    А на тебе в джобчето какво ше ти дойде? Видяхме те как се пенявеше преди 3 години и как лобираше, хората да си вкарват помии във кръвта! Б........к!

    17:23 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 665

    3 0 Отговор
    Всички ще Омрем !

    Коментиран от #19

    17:25 15.11.2025

  • 12 с какво

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боц":

    с чукнчета ?

    17:25 15.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Неваксиниран

    0 1 Отговор
    Оня другият дрътия умре ли бе...забравих му името...като доктора ,,генерала" с черната униформа...

    17:30 15.11.2025

  • 15 Вируси

    4 1 Отговор
    Такива като този трябва да се ваксинират задължително с високоскоростна еднократна ваксина! Менторите ви допуснаха в България всякаква паплач, която носи в кръвта си тропическите болести.

    17:36 15.11.2025

  • 16 Цецо

    0 1 Отговор
    Със какво ще дойдат-влак--самолет или минует ?

    17:45 15.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "665":

    Да, всички ще Омрем, ама тия дето са без бустер ще умрат повечеееее!

    Коментиран от #21

    17:49 15.11.2025

  • 20 също както

    0 0 Отговор
    Трибунала също ще дойде.

    17:52 15.11.2025

  • 21 а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    с въздушна възглавница в хаспуха

    17:52 15.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове