Доц. Ангел Кунчев: Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България

Болести от тропиците ще дойдат сред нас в България в рамките на нашия живот. Това каза пред „Телеграф“ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
„В световен план една от големите заплахи е промяната на климата. Тя променя много неща. Променя биологията, променя видовете", посочи той.
"Аз виждам как тропически болести отиват все по на север и започваме да ги срещаме все по-често. Това не е бърз процес, но е факт. Някои може да не го приемат, ама треска чикунгуня, треска зика, треска не знам каква... Едно време това го имаше само в тропиците, сега е и сред нас, най-вече в Южна Европа. Неминуемо ще се появят и в България“, каза доц. Кунчев.
Според доц. Кунчев, колкото и да не е бърз процесът, нещата се ускоряват.
„Вие виждате какви температури достигаме летния сезон и това се отразява на видовете. Чета статии за това как се променят рибите в Черно море, как се променят някои членестоноги приносители. За тигрови комари преди време също четяхме само в учебниците, а сега си ги имаме и ги виждаме в Европа. Безумно е да се твърди, че нищо не се случва и няма такова нещо като глобално затопляне и промяна в климата“, отбеляза специалистът.
„Най-големите заплахи за здравето ни идват на първо място от наши дейности и от безхаберие, ако говорим конкретно за България. Това касае най-вече вътрешноболничните инфекции. Второ, не знам защо, но Балканите са много благодатна почва за теории на конспирацията. Във всичко се търсят дълбоки замисли – някой иска да ни избива, някой иска да ни подслушва, някой иска да ни следи... Като че ли сме най-важните на света. Но това го има и хората се поддават. Плюс това при нас е много ниска бариерата на приемане на информация. Ние всичко, каквото прочетем в социалните мрежи, го приемаме за истина. Нямаме критична мисъл да отсяваме и да се замисляме, че някои сайтове не звучат сериозно и си пишат, каквото искат“, завърши доц. Кунчев.
