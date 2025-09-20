Новини
Доц. Ангел Кунчев: Където има режим, удвояваме контрола на водата

Доц. Ангел Кунчев: Където има режим, удвояваме контрола на водата

20 Септември, 2025 12:19 642 42

  • доц. ангел кунчев-
  • режим-
  • вода-
  • проверки

От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, каза главният здравен държавен инспектор

Доц. Ангел Кунчев: Където има режим, удвояваме контрола на водата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Където има режим на водата, удвояваме контрола. Това увери главният здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев. Ръст на болните на тези места няма

„Много неприятна ситуация! В 21 век да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове. Същевременно тази ситуация не е от вчера и днес, имаме опит с райони, в които това е от години”, заяви доц. Кунчев.

По думите му при липсата на вода трябва да се вземат някои алтернативни мерки – дезинфекция, миене на ръцете след тоалетна, преди ядене.

„От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”, каза доц. Кунчв.

Не винаги най-видимото е най-опасно, казва още специалистът. Хората реагират когато има отклонение в цвета на водата. Това обаче се случвало често през пролетта, когато има валежи, когато се разтапят снеговете. То обаче не криело кой знае какви рискове.

Доц. Кунчев увери, че когато има отклонения в нормите, водата се спира.

За задължителната ваксина за варицела

„Много радостна новина. Проблемът с варицелата го обсъждаме от много време и всички са убедени от необходимостта това да стане. Когато има 25 000-30 000 заболявания годишно, дори да е малък процентът на усложнения – 2-3%, това формира не малък брой от деца, които влизат в болница”, заяви доц. Кунчев.

„Опитът на много страни по света, където отдавна се ползва, показва, че ефектът е прекрасен - само няколко години след въвеждането ѝ, рязко пада въобще заболяемостта от варицела”, обясни доц. Кунчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вечен

    9 0 Отговор
    търтей !

    12:21 20.09.2025

  • 2 държава с дебело и мазно Д

    8 0 Отговор
    стига лъга бе кунчо

    12:22 20.09.2025

  • 3 1488

    5 0 Отговор
    през куманизма немаше ток, ама имаше тоалетна хартия

    през демонкрадцията нема вода, ама има банани

    избирайте

    Коментиран от #7

    12:22 20.09.2025

  • 4 бгполитик

    8 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    12:25 20.09.2025

  • 5 Дали

    6 1 Отговор
    пред Кунчовото име ще пише ДОЦ или не - все тая ! Да не тежи повече излишно на гърба на българските данъкоплатци !

    12:26 20.09.2025

  • 6 царя

    3 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    12:27 20.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе вода няма щото я крадат вецовете

    7 0 Отговор
    Контрол на какво? Гласували са си лобистки закони бандюгите в НС и МС и лапат водата. За народа няма.

    12:33 20.09.2025

  • 9 Ганя Селяндура

    3 1 Отговор
    си полива доматито с чешмяна вода!
    Затова няма вода!

    12:35 20.09.2025

  • 10 Климатът се променя

    1 2 Отговор
    това е резултата.
    Ще става все по-топло и сухо.
    В другите държави хората събират дъждовната вода и преработват морската вода в питейна или за напояване.
    Хората правят пари и енергия от вятъра, слънцето и морето, а ние от енергията правим вятър с вентилатори.

    Коментиран от #21

    12:37 20.09.2025

  • 11 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА СИ ДЕЗИНФЕКЦИРАТ РЪЦЕТЕ???? И С КАКВА ВОДА, ОТ РЕКАТА ЛИ??? АБЕ И ТИ СИ ЕДИН ПОЗНАВАЧ, АМА КАРАЙ ДА ВЪРВИ. 😂

    12:37 20.09.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "има много меки":

    Някой ползва ника ми и пише хвалебствия за болшевишката сган защото аз съм против тези престъпници комунделите!

    12:38 20.09.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА СИ ДЕЗИНФЕКЦИРАТ РЪЦЕТЕ???? И С КАКВА ВОДА, ОТ РЕКАТА ЛИ??? АБЕ И ТИ СИ ЕДИН ПОЗНАВАЧ, АМА КАРАЙ ДА ВЪРВИ. 😂

    12:39 20.09.2025

  • 14 И как точно

    1 0 Отговор
    удвояваме контрола на водата ?

    Коментиран от #15

    12:44 20.09.2025

  • 15 геле

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "И как точно":

    вдигаме рушветите!

    12:45 20.09.2025

  • 16 Където има режим

    2 0 Отговор
    Удвояваме режима ...хахахаха

    12:45 20.09.2025

  • 17 Ясно....

    2 0 Отговор
    Ограничаваме миенето на ръцете след тоалетна, преди ядене

    12:47 20.09.2025

  • 18 Вода няма другари

    2 0 Отговор
    задължителната ваксина за варицела...

    12:48 20.09.2025

  • 19 В началото на миналия век

    1 0 Отговор
    държавата е съумяла да построи язовири и водни хранилища с много труд.
    А днес прахосваме създаденото и искаме да има вода.
    Това трябва да бъде национален приоритет и държавата да контролира как се изразходва този ресурс.
    Опитът показва, че частните интереси не отговарят на националните, защото всеки си прави каквото иска с водата.
    Нима е толкова трудно да има държавни контролни органи, които да контролират дейностите на всички водохранилища?
    Демокрация означава ред и контрол, както и ограничения.
    В развитите страни има и ред и демокрация, защото важат строги ограничения за всичко.
    Демокрацията не е игри на политика и интриги.

    12:50 20.09.2025

  • 20 българските управляващи

    2 0 Отговор
    са посмещища и позор....

    12:50 20.09.2025

  • 21 хайде още една зелена мома

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Климатът се променя":

    мъжко моме климата е в цикли а вода няма защото вецове дърпат всичко сега ок ли си

    Коментиран от #23

    12:50 20.09.2025

  • 22 Всяко отклонение в цвета на водата

    3 0 Отговор
    Е рисково. Тоя хич да не говори глупости.

    12:53 20.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Точно вецовете

    4 0 Отговор
    Са виновни!

    12:55 20.09.2025

  • 25 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Тоя нещастник как се завърна при живите?

    Коментиран от #29

    13:01 20.09.2025

  • 26 Разбирачи и тунеядци

    0 0 Отговор
    в коментарите не липсват.
    Драскат безмислени коментари и си мислят че направили голямо геройство.
    Нали знаете къде пада калта когато бикът рие с копито.

    13:03 20.09.2025

  • 27 Фермата 1984 🐷🐷

    0 0 Отговор
    Китай си има диктатура на Ши
    България си има диктатура на Ши²

    13:07 20.09.2025

  • 28 ЖЪЛТО ПАВЕ

    0 0 Отговор
    Тоя не беше ли специалист по ковида??

    Коментиран от #36

    13:07 20.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 До 1944 година

    1 0 Отговор
    Роми с каруци дамаджани с вода са разнасяли.

    13:13 20.09.2025

  • 31 Ама четете ги тия учебници

    0 0 Отговор
    има ваксина - има имунен отговор, за Варицела (лещенка) от Балканите до западна Европа това не е възможн

    13:17 20.09.2025

  • 32 Дърта мадам е

    1 0 Отговор
    Този е такъв ветропоказател, че няма накъде повече. Обади се на Годжи за чували барем.

    13:20 20.09.2025

  • 33 мисли и размисли на Кунчев

    2 0 Отговор
    Където няма вода контрола ще е най-голям.Където е останала никакъв.Спасяваме ви!

    13:21 20.09.2025

  • 34 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ДОКАТО ТОЯ НЕКАДЪРНИЦИ НИ ОПРАВЯТ И ДА СМЕ ПУСТИНЯТА САХАРА ....ПЯСЪК НЯМА ДА ОСТАНЕ НИТО ПЕСЪЧИНКА !

    13:22 20.09.2025

  • 35 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни поиколо казана ракия вари тиквата .....че отмени тоя много строг закон за домакинствата ....пишете фалшиви факти кой умник го внесе ???????????????

    13:27 20.09.2025

  • 36 Ааааааа не !

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЖЪЛТО ПАВЕ":

    Тоя стана специалист по води , канали , парно , хирургия ....може и да те оперира някой ден !!!!!!!

    13:29 20.09.2025

  • 37 Боко е за затвора

    0 1 Отговор
    Защото позволи на вецовете да източат язовирите и продадоха водата от реките на гърците и турците сега се прави на ударен .....ама има мазнинка в чекмеджето !!!!!

    Коментиран от #42

    13:33 20.09.2025

  • 38 Сталин

    2 0 Отговор
    На тоя негодник ковида му е увредил мозъка,как ще удвоиш контрола на водата ,като няма вода

    13:35 20.09.2025

  • 39 Едни и същи пpocтaци

    1 0 Отговор
    с едни и същи имена пишат едни и същи глупости.
    Всеки ден.
    Всеки час.
    Луд умора няма.

    13:50 20.09.2025

  • 40 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Режим има щото продаваме вода на Гърция за жълти стотинки.Дори да има договор ,то той е с гриф "строго секретно" и не може да се изисква според закона за свобода на информацията

    13:53 20.09.2025

  • 41 Партийна касичка

    1 0 Отговор
    Вода няма ,щото на всеки гьол има изграден частен ВЕЦ

    13:55 20.09.2025

  • 42 Собственик на вец тец , фотоволтаик

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Боко е за затвора":

    Докато наброим парите на пожарникаря ...нищо не остава за нас !!!! Ще ровим в кошовете за боклук !!!!

    14:03 20.09.2025

