Доц. Ангел Кунчев: Където има режим, удвояваме контрола на водата

Където има режим на водата, удвояваме контрола. Това увери главният здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев. Ръст на болните на тези места няма
„Много неприятна ситуация! В 21 век да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове. Същевременно тази ситуация не е от вчера и днес, имаме опит с райони, в които това е от години”, заяви доц. Кунчев.
По думите му при липсата на вода трябва да се вземат някои алтернативни мерки – дезинфекция, миене на ръцете след тоалетна, преди ядене.
„От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”, каза доц. Кунчв.
Не винаги най-видимото е най-опасно, казва още специалистът. Хората реагират когато има отклонение в цвета на водата. Това обаче се случвало често през пролетта, когато има валежи, когато се разтапят снеговете. То обаче не криело кой знае какви рискове.
Доц. Кунчев увери, че когато има отклонения в нормите, водата се спира.
За задължителната ваксина за варицела
„Много радостна новина. Проблемът с варицелата го обсъждаме от много време и всички са убедени от необходимостта това да стане. Когато има 25 000-30 000 заболявания годишно, дори да е малък процентът на усложнения – 2-3%, това формира не малък брой от деца, които влизат в болница”, заяви доц. Кунчев.
„Опитът на много страни по света, където отдавна се ползва, показва, че ефектът е прекрасен - само няколко години след въвеждането ѝ, рязко пада въобще заболяемостта от варицела”, обясни доц. Кунчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вечен
12:21 20.09.2025
2 държава с дебело и мазно Д
12:22 20.09.2025
3 1488
през демонкрадцията нема вода, ама има банани
избирайте
Коментиран от #7
12:22 20.09.2025
4 бгполитик
12:25 20.09.2025
5 Дали
12:26 20.09.2025
6 царя
12:27 20.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе вода няма щото я крадат вецовете
12:33 20.09.2025
9 Ганя Селяндура
Затова няма вода!
12:35 20.09.2025
10 Климатът се променя
Ще става все по-топло и сухо.
В другите държави хората събират дъждовната вода и преработват морската вода в питейна или за напояване.
Хората правят пари и енергия от вятъра, слънцето и морето, а ние от енергията правим вятър с вентилатори.
Коментиран от #21
12:37 20.09.2025
11 Цвете
12:37 20.09.2025
12 1488
До коментар #7 от "има много меки":Някой ползва ника ми и пише хвалебствия за болшевишката сган защото аз съм против тези престъпници комунделите!
12:38 20.09.2025
13 Цвете
12:39 20.09.2025
14 И как точно
Коментиран от #15
12:44 20.09.2025
15 геле
До коментар #14 от "И как точно":вдигаме рушветите!
12:45 20.09.2025
16 Където има режим
12:45 20.09.2025
17 Ясно....
12:47 20.09.2025
18 Вода няма другари
12:48 20.09.2025
19 В началото на миналия век
А днес прахосваме създаденото и искаме да има вода.
Това трябва да бъде национален приоритет и държавата да контролира как се изразходва този ресурс.
Опитът показва, че частните интереси не отговарят на националните, защото всеки си прави каквото иска с водата.
Нима е толкова трудно да има държавни контролни органи, които да контролират дейностите на всички водохранилища?
Демокрация означава ред и контрол, както и ограничения.
В развитите страни има и ред и демокрация, защото важат строги ограничения за всичко.
Демокрацията не е игри на политика и интриги.
12:50 20.09.2025
20 българските управляващи
12:50 20.09.2025
21 хайде още една зелена мома
До коментар #10 от "Климатът се променя":мъжко моме климата е в цикли а вода няма защото вецове дърпат всичко сега ок ли си
Коментиран от #23
12:50 20.09.2025
22 Всяко отклонение в цвета на водата
12:53 20.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Точно вецовете
12:55 20.09.2025
25 И Киев е Руски
Коментиран от #29
13:01 20.09.2025
26 Разбирачи и тунеядци
Драскат безмислени коментари и си мислят че направили голямо геройство.
Нали знаете къде пада калта когато бикът рие с копито.
13:03 20.09.2025
27 Фермата 1984 🐷🐷
България си има диктатура на Ши²
13:07 20.09.2025
28 ЖЪЛТО ПАВЕ
Коментиран от #36
13:07 20.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 До 1944 година
13:13 20.09.2025
31 Ама четете ги тия учебници
13:17 20.09.2025
32 Дърта мадам е
13:20 20.09.2025
33 мисли и размисли на Кунчев
13:21 20.09.2025
34 ХА ХА ХА
13:22 20.09.2025
35 Неразбрал
13:27 20.09.2025
36 Ааааааа не !
До коментар #28 от "ЖЪЛТО ПАВЕ":Тоя стана специалист по води , канали , парно , хирургия ....може и да те оперира някой ден !!!!!!!
13:29 20.09.2025
37 Боко е за затвора
Коментиран от #42
13:33 20.09.2025
38 Сталин
13:35 20.09.2025
39 Едни и същи пpocтaци
Всеки ден.
Всеки час.
Луд умора няма.
13:50 20.09.2025
40 Сатана Z
13:53 20.09.2025
41 Партийна касичка
13:55 20.09.2025
42 Собственик на вец тец , фотоволтаик
До коментар #37 от "Боко е за затвора":Докато наброим парите на пожарникаря ...нищо не остава за нас !!!! Ще ровим в кошовете за боклук !!!!
14:03 20.09.2025