Времето днес, прогноза за понеделник, 17 ноември: Значителна висока облачност. Цял ден мъгли край Дунава

17 Ноември, 2025 04:48, обновена 17 Ноември, 2025 03:59 415 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°

Снимка: БНТ
БТА БТА

През нощта над западните и централните райони от страната високата облачност ще се увеличи. Ще бъде почти тихо.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°.

През деня над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане предимно мъгливо и почти тихо. До обяд мъглите в южната половина от страната ще се задържат. Около и след обяд ще започне да духа вятър от юг-югозапад, който на север от планините и в източните райони ще бъде и умерен.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът от юг-югозапад ще се усили и по най-високите части ще бъде и бурен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.


