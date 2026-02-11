Времето днес, прогноза за сряда, 11 февруари: Тихо утро, облачността намалява

През нощта снеговалежите ще продължат в планинските части на Западна България. Сутринта ще бъде почти тихо, с минимални температури от минус 3° до плюс 2°.

В Северозападна България и в Горнотракийската низина ще има мъгли.

На изток ще преобладава слънчево време, а след обяд облачността ще намалее и в южната половина от страната. Ще духа слаб южен вятър, който ще допринесе за допълнително затопляне.

Максималните температури ще достигнат между 4° и 9°, в София – около 7°.

В Северозападна България температурите ще останат по-ниски поради задържане на облачността и мъглата.

В четвъртък и петък затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат положителни, а максималните ще са между 8° и 13°, като в северозападните райони ще останат по-ниски. В четвъртък валежите ще са предимно в Южна България, а в петък – в цялата страна, по-съществени в централните райони и в Рило-Родопската област.

През уикенда се очакват валежи в по-голямата част от страната.

В неделя в южните райони са възможни и гръмотевични бури.