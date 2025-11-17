"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона

Жители на квартал “Чайка” във Варна се събраха, за да изразят несъгласието си с въвеждането на зелена зона в района им. Хората твърдят, че паркоместата ще намалеят драстично и дори те няма да могат да паркират собствените си коли.
Много от присъстващите на дискусията за зелената зона във Варна се обединиха около мнението, че тя не е необходима за квартал “Чайка”, обобщи БНТ.
Марциян Янакиев: “Не е нужно, тъй като "Чайка" се явява жилищен комплекс, завършен още през 70-те години с всички нужни социални заведения и придобивки. Там не може да има зелена зона, защото на хиляда метра от "Чайка" се намира табелата за изход на Варна.”
Според жители на квартала разчертаните паркоместа са твърде малко, като дори няма да стигат за собствениците на имоти там.
Бистра Иванова: “Има за цялата зона общо 10 200 места на 45 000 -50 000 човека. Кажете ми къде ще спират останалите хора?”
Димитър Димитров: “Притеснява ме, че няма къде да спра, когато се прибера вечер вкъщи.
БНТ: След 20 ноември какво ще правите?
- Аз и сега го правя – чакам по един-два часа вечер, за да се освободи място, някой нещо да мръдне, за да паркирам. Като паркирам, гледам да не ходя никъде.”
Хората казват, че поради спецификата си в квартал “Чайка” не може да бъде обособена зелена зона.
Цветка Златева: “Този квартал е с алеи, междублокови пространства. Това не може в никакъв случай да е като улица, да има знаци... Ще се бием по между си, защото никакви алтернативи не направи общината.”
Иван Кавръков: “Пред нашия блок, успоредно има места, които в момента се заемат и пак не достигат. През лятото ще станат още по-малко. Няма буферни паркинги, много неща не са обмислени.”
Жителите на “Чайка” ще продължат с протестите и след 20 ноември, когато официално влиза в сила зелената зона. Хората са направили и билборд, с който изразяват позицията си срещу платеното паркиране в района.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТурист
Коментиран от #6
07:18 17.11.2025
3 Никой не ви държи там
В България има и други населени места.
Коментиран от #44
07:22 17.11.2025
4 Коста
Коментиран от #30
07:22 17.11.2025
5 хаберих
07:23 17.11.2025
6 Макето
До коментар #1 от "БгТурист":Ще се научите да си плащате, както тези в центъра. Каква е разликата? Натрупали по 3-4 коли на улицата и по тротоарите, не можеш да се разминеш, какво остава да паркираш?
Коментиран от #41
07:23 17.11.2025
7 редник
Браво на жителите на “Чайка” - софиянци кога!?
07:25 17.11.2025
8 Иванчо I-ви
07:27 17.11.2025
9 Коцев
07:28 17.11.2025
10 Тити
07:28 17.11.2025
11 Факт
07:29 17.11.2025
12 Гошо
Това успяха да направят
Коментиран от #28
07:29 17.11.2025
14 А Бе Це
Коментиран от #17, #32
07:33 17.11.2025
15 Никой
Не ни занимавайте със себе си.
07:35 17.11.2025
16 Кафява зона
07:37 17.11.2025
17 Бриго
До коментар #14 от "А Бе Це":Проблема може да се уреди и без да се плаща рекет.Но като се плаща е по харно за някой хора.
07:39 17.11.2025
23 Бийте се,
На никого няма да липсвате.
07:54 17.11.2025
25 копейко рублев, Поврьщане 🇷🇺🤮
08:01 17.11.2025
26 В Чайка живеят
08:07 17.11.2025
27 Държавен рекет
08:07 17.11.2025
28 Пенчев
До коментар #12 от "Гошо":Гоше, не пиши глупости! Урбанизацията започна с вземането на земята от дребните селски стопани и превръщането на монархията в соц республика по съветски модел.
Дори в училищата учеха децата, че от селяните не ставало комунистически пролетариат и затова трябвало да направят всички селяни работнически пролетариат, за да може да се построи комунизма. И така масова насилствена урбанизация.
08:11 17.11.2025
29 Дреме ми на дедовия
08:11 17.11.2025
30 А постовите ?
До коментар #4 от "Коста":Тия двамата полицая, дето клечат там за какво са, не е ли да ограничават достъпа до „Парка“, все пак им плащаме дебела заплата и първа категория труд, че е много опасно да не паднат от столчето на което дремят
08:12 17.11.2025
31 Видин
08:23 17.11.2025
32 Иванчо I-ви
До коментар #14 от "А Бе Це":И служебната се регистрира лесно, с бележка от работодадтел и копие на трудов договор. Къде ще се паркира обаче ?
08:23 17.11.2025
33 Порно
08:26 17.11.2025
34 Правят
08:26 17.11.2025
35 Йеронимус БОШ
Дойде време СТАВАЙТЕ
От сън се събуждайте
Доста робство и тиранство
ВСИЧКИ НА ОРУЖИЕ !!!
08:27 17.11.2025
36 За бавните повтарям
08:28 17.11.2025
37 А защо
08:29 17.11.2025
38 хаха
А какво ще стане, ако трябва да минат по улиците и да глобят всеки паркирал не на начертано? Това с 10-15000 начертани места на 40-50000 жители е същото и в София- под половината коли са правилно паркирани, защото просто няма места. Почти всяко междублоково пространство е застроено.
08:31 17.11.2025
39 свиреп ОХЛЮВ
От кой зависи това ? От ОСОБЕНИЯ управител на КЛИМАТА ?
От Тикви , Шорапи , Магнити , Слуги , Лакеи и Тулупи ли ? Които и да са те !
Коментиран от #49
08:33 17.11.2025
40 До какво води
08:36 17.11.2025
41 хаха
До коментар #6 от "Макето":Не е проблемът в плашането. Пред блоковете с презастрояването са оставени масово по 20-30 ПРАВИЛНИ МЕСТА, т.е. да отговаря на правилника къде да се паркира. Ама един блок е 20-30 апартамента на вход 4 или 5 входа, т.е. 100ина жилища. Не всяко има кола, но пък някои имат и по 2. 50-60 коли се събират примерно. Да, но така половината собственици нямат избор освен да паркират неправилно в околността, по зелените площи и тротоари. Като платят всички за стикери, пак няма да има места.
Общините трябва да правят тези неща поетапно. Строи се паркинг някъде с примерно 200 места. Съседните улици с 200 коли или колкото е капацитетът(3-4 пресечки наоколо) се обявяват за зона, като стикерът е равносилен на наем за общинския паркинг. Постепенно улиците ще се изчистят. Да, ама не, общините искат пари с 0 инвестиция и да създават проблеми.
08:36 17.11.2025
42 Симо
Коментиран от #45
08:40 17.11.2025
43 Който ме му харесва,
08:40 17.11.2025
44 СС, Тх, Х, Р, РР, Т
До коментар #3 от "Никой не ви държи там":Половината в Чайка вече са преселници от делиормана и техерен-добрички, те са и най-злобните чайкаджии - кореняци
Коментиран от #48
08:42 17.11.2025
45 хаха
До коментар #42 от "Симо":Може би си прав за преселниците. Но я да помислим малко. Чайка е квартал от соц-а. Там са основно панелни блокове. В тях жилищата са ги купували хора с ВАРНЕНСКО ЖИТЕЛСТВО. Сега, даже варненски жител от 1980те да е продал на пришълец, семействата в блока не са станали повече. Протестира се, че няма паркоместа за живущите. И 100% да са с жителство, блокът е същия, броят коли ще е същия. И общината пак няма да е осигурила паркинги и оставя 2/3 от колите без паркоместа, като иска по няколкостотин за стикез за зона от всяка.
Виждаш ли проблема или още си на първосигнално мислене и омраза към според теб "по-нисшите", щото не са като теб гражданя с леко селски манталитет?
Коментиран от #51
08:44 17.11.2025
46 Мутри Варна
08:48 17.11.2025
47 си дзън
08:50 17.11.2025
48 Така е
До коментар #44 от "СС, Тх, Х, Р, РР, Т":50% от Варна вече не са варненци, идват със селяндурския си манталитет и правят каквото си искат, не се съобразяват с нищо и никой, деградацията е пълна
08:51 17.11.2025
49 Сляпото подчинение
До коментар #39 от "свиреп ОХЛЮВ":На "уж нашите" управляващи на урсулията на запад доведе до този хаос и неразбиране. Онези притискат техните народи и искат да ги изтребят, подменят, премахнат. За това са всичките тези "лудости"! И на нас прилагат същата методика. Въпросът е, какво искаме ние? Какъв тип общество? Или да бъдем "ваксани" и да изчезнем?
Вече западната методика на елиминиране на народа усилено се прилага и тука. Ама нали искате в "клуба на богатите "? Това ви чака...
Коментиран от #55
08:55 17.11.2025
51 Симо
До коментар #45 от "хаха":Точно това казвам! Презастроиха града, именно заради свръхпреселението, което има. Чайка си беше най-уредения и отлично планиран квартал. После дойде мигрантската вълна. Продаваха нивите на бабите и дядовците си и с кеша плащаха за това презастрояване. Отсреща на Чайка е Бриз. Лозя без устройствен план и инфраструктура. Варненци там си садяха домати, гледаха грозде и почиваха през уйкендите. Сега е някакъв ужас. Петнадесет етажни блокове без едно паркомясто. Къде мислишп паркират и те??? Ами пак в Чайка. За това говоря. Варненци започнаха да се изнасят, защото в града става вече непоносимо. Пък и с украинице последно време, ......
Коментиран от #52
08:56 17.11.2025
52 хаха
До коментар #51 от "Симо":Тук вече съм съгласен с теб. Заради далаверата общината е оставила да се презастрои и градът е станал ад. Същото е в Пловдив и София. Сега искат да наказват хората за собствените си далавери.
Какъв е бил проблемът в новия квартал да дават разрешения за строеж само с подземен паркинг с поне броя на апартаментите паркоместа? Или да кажат, че между два блока/две кооперации трябва да има отстояние по 100-200 метра и в тях да се правят зелени площи и паркоместа? Ама земята е скъпа и защо да не строиш с 1дка вместо да трябва да купиш 2-3дка?
09:00 17.11.2025
53 Кореняк Варненец
09:02 17.11.2025
54 мдаа
Коментиран от #56
09:02 17.11.2025
55 хаха
До коментар #49 от "Сляпото подчинение":Абе, ония не искат да си премахнат народите. Повтарят грешки от историята, дето са описани още от Древна Елада, Римската империя, Франция по времето на Френската Революция и купища други примери. Искат просто евтини работници да им робуват и да нямат грам шанс да се издигнат и да ги конкурират и изместят или да се бунтуват.
Ако си средна класа с примерно доход 10000 и данъците са ти ниски и ти остават 8000 на месец, а храна, жилище и т.н. са евтини и с 3-4000 живееш царски, то след 1-2г имаш пари за бизнес, след 5 може да изместиш голяма фирма на някой от елита с по-ниски цени, качество и т.н. Защо да ти го позволят? Слагат ти данък 5000 и нагоре и с по-високите цени(всеки вдига заради данъците да има нещо накрая и за него) живей на ръба всеки месец. Ако си наемник, къде да се репчиш за повишения или да си вземеш шапката, ако те изнерви шефчето, като нямаш спестено грам? Богатите и на 100% данък ще са доволни- те пишат законите и вратите да плащат и 0 данък.
Подобно е било от зората на демокрацията- 1-2 поколения възход и забогатяване, всички са доволни като цяло. След това елитът си казва "Що да расте Сульо, а моето дете да трябва да става общак, а не да ме наследи като позиция?" и става сегашното в ЕС- Платон още го нарича ОЛИГАРХИЯ.
09:08 17.11.2025
56 хаха
До коментар #54 от "мдаа":Какво общо има зоната в Чайка с ползване на градски транспорт? Хората от квартала работят в центъра или промишлена зона обикновено като във всеки жилищен квартал в страната. През деня колите трябва да са паркирани някъде. Къде, като зоната оставя 1 на 3-4 места сега ползвани за паркиране?
09:10 17.11.2025