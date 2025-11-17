Новини
"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона
"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона

17 Ноември, 2025 07:06 2 407 56

Жителите на “Чайка” ще продължат с протестите и след 20 ноември, когато официално влиза в сила зелената зона

"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на квартал “Чайка” във Варна се събраха, за да изразят несъгласието си с въвеждането на зелена зона в района им. Хората твърдят, че паркоместата ще намалеят драстично и дори те няма да могат да паркират собствените си коли.

Много от присъстващите на дискусията за зелената зона във Варна се обединиха около мнението, че тя не е необходима за квартал “Чайка”, обобщи БНТ.

Марциян Янакиев: “Не е нужно, тъй като "Чайка" се явява жилищен комплекс, завършен още през 70-те години с всички нужни социални заведения и придобивки. Там не може да има зелена зона, защото на хиляда метра от "Чайка" се намира табелата за изход на Варна.”

Според жители на квартала разчертаните паркоместа са твърде малко, като дори няма да стигат за собствениците на имоти там.

Бистра Иванова: “Има за цялата зона общо 10 200 места на 45 000 -50 000 човека. Кажете ми къде ще спират останалите хора?”

Димитър Димитров: “Притеснява ме, че няма къде да спра, когато се прибера вечер вкъщи.

БНТ: След 20 ноември какво ще правите?

- Аз и сега го правя – чакам по един-два часа вечер, за да се освободи място, някой нещо да мръдне, за да паркирам. Като паркирам, гледам да не ходя никъде.”

Хората казват, че поради спецификата си в квартал “Чайка” не може да бъде обособена зелена зона.

Цветка Златева: “Този квартал е с алеи, междублокови пространства. Това не може в никакъв случай да е като улица, да има знаци... Ще се бием по между си, защото никакви алтернативи не направи общината.”

Иван Кавръков: “Пред нашия блок, успоредно има места, които в момента се заемат и пак не достигат. През лятото ще станат още по-малко. Няма буферни паркинги, много неща не са обмислени.”

Жителите на “Чайка” ще продължат с протестите и след 20 ноември, когато официално влиза в сила зелената зона. Хората са направили и билборд, с който изразяват позицията си срещу платеното паркиране в района.


България
  • 1 БгТурист

    35 11 Отговор
    Мили хора , да сте мислили за кого гласувате , или дали сте за гъби - сега вече е късничко да ревете .

    Коментиран от #6

    07:18 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой не ви държи там

    17 31 Отговор
    насила.
    В България има и други населени места.

    Коментиран от #44

    07:22 17.11.2025

  • 4 Коста

    19 3 Отговор
    Решение има. Да се паркира в Салтанат и до ресторант Хоризонт. Там забрана няма за влизане и паркиране

    Коментиран от #30

    07:22 17.11.2025

  • 5 хаберих

    21 0 Отговор
    Полицай спира блондинка: -Моля,дайте си книжката! Блондинката отвръща сърдито: -Ами,нали вчера ми я взехте, как искате пак да ви я дам?!

    07:23 17.11.2025

  • 6 Макето

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "БгТурист":

    Ще се научите да си плащате, както тези в центъра. Каква е разликата? Натрупали по 3-4 коли на улицата и по тротоарите, не можеш да се разминеш, какво остава да паркираш?

    Коментиран от #41

    07:23 17.11.2025

  • 7 редник

    34 6 Отговор
    / Жителите на “Чайка” ще продължат с протестите.../

    Браво на жителите на “Чайка” - софиянци кога!?

    07:25 17.11.2025

  • 8 Иванчо I-ви

    21 2 Отговор
    Уж протестират а по-голямата част от тях вече си платиха абонамента.

    07:27 17.11.2025

  • 9 Коцев

    26 2 Отговор
    Варненската общинска мафия едва ли се интересува кой какво иска.Важното е едни пари да се прибират.А иначе ,там решенията се вземат от дънката и тим.Да се молят на тях.

    07:28 17.11.2025

  • 10 Тити

    35 3 Отговор
    Ако погледнете картата на България ще видите че е станала синьо зелена зона крайно време е тази помия Герб и Дпс даьсе изметат.

    07:28 17.11.2025

  • 11 Факт

    11 3 Отговор
    Толкова ли е трудно общината да регистрира колко собственици има в даден район и да предостави на техните автомобили съответните разрешителни за паркиране?

    07:29 17.11.2025

  • 12 Гошо

    32 2 Отговор
    35 години по пътя към кюпа на богатити, концентрираха цялото стадо в 5 големи града
    Това успяха да направят

    Коментиран от #28

    07:29 17.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А Бе Це

    15 2 Отговор
    За да кандидатстваш за паркомясто в Зелената Зона на кв. Чайка има редица изисквания-да си с адресна регистрация на съответния адрес,колата ти да е минала през Варненския КАТ(за подобно нещо питат постоянно във фейсбук групите),да нямаш задължения към Община Варна и още и още...Така,че "кореняк варненците" второ или трето поколение,което живее в квартала няма от какво да се притесняват...По скоро проблема е,че ще трябва да се плаща-за първа кола,за втора кола двойно....И къде ще си спират СЛУЖЕБНИТЕ автомобили най вече

    Коментиран от #17, #32

    07:33 17.11.2025

  • 15 Никой

    2 5 Отговор
    не му дреме.
    Не ни занимавайте със себе си.

    07:35 17.11.2025

  • 16 Кафява зона

    10 1 Отговор
    Гларусите от квартал "Чайка" не паркират, просто кацат където намерят.

    07:37 17.11.2025

  • 17 Бриго

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "А Бе Це":

    Проблема може да се уреди и без да се плаща рекет.Но като се плаща е по харно за някой хора.

    07:39 17.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бийте се,

    4 5 Отговор
    и ако може се избийте.
    На никого няма да липсвате.

    07:54 17.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 копейко рублев, Поврьщане 🇷🇺🤮

    3 1 Отговор
    цигани братя

    08:01 17.11.2025

  • 26 В Чайка живеят

    7 1 Отговор
    хора с големи претенции, но с малко човешко покритие. Злобари и доносници на Второ районно управление. Не са за жалене. Добре че избягях от този квартал.

    08:07 17.11.2025

  • 27 Държавен рекет

    12 3 Отговор
    Превръщат улиците в паркинги, плащаш веднъж данък на общината за МПС, и втори път за измисленото от тях право да спираш на улицата, обозначена като зелена зона

    08:07 17.11.2025

  • 28 Пенчев

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Гоше, не пиши глупости! Урбанизацията започна с вземането на земята от дребните селски стопани и превръщането на монархията в соц республика по съветски модел.

    Дори в училищата учеха децата, че от селяните не ставало комунистически пролетариат и затова трябвало да направят всички селяни работнически пролетариат, за да може да се построи комунизма. И така масова насилствена урбанизация.

    08:11 17.11.2025

  • 29 Дреме ми на дедовия

    4 2 Отговор
    за вас.

    08:11 17.11.2025

  • 30 А постовите ?

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    Тия двамата полицая, дето клечат там за какво са, не е ли да ограничават достъпа до „Парка“, все пак им плащаме дебела заплата и първа категория труд, че е много опасно да не паднат от столчето на което дремят

    08:12 17.11.2025

  • 31 Видин

    6 1 Отговор
    Защо паркинга пред общината се използва само за частните автомобили на служителите,ние които ходим на работ а в центъра на града си плащаме като паркираме.

    08:23 17.11.2025

  • 32 Иванчо I-ви

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "А Бе Це":

    И служебната се регистрира лесно, с бележка от работодадтел и копие на трудов договор. Къде ще се паркира обаче ?

    08:23 17.11.2025

  • 33 Порно

    7 1 Отговор
    Зоната не е за да има къде да паркират хората, а да ги дерат

    08:26 17.11.2025

  • 34 Правят

    7 2 Отговор
    "зони" в жилищни квартали за да събират допълнителни пари от живущите там. До сега са паркирали колите си безплатно в междублоковите пространства. Сега им слагат такси, които в годините ще се увеличават прогресивно. Това е замисълът на "реформата". И това все уж в полза на хората.

    08:26 17.11.2025

  • 35 Йеронимус БОШ

    4 2 Отговор
    Както се пееше в една възрожденска песен -
    Дойде време СТАВАЙТЕ
    От сън се събуждайте
    Доста робство и тиранство
    ВСИЧКИ НА ОРУЖИЕ !!!

    08:27 17.11.2025

  • 36 За бавните повтарям

    7 1 Отговор
    В България има и други населени места.

    08:28 17.11.2025

  • 37 А защо

    5 1 Отговор
    само за коли. Трябва да има и месечна такса за пешеходци. Те също заемат пространство по улиците и паважите и в по-общ план също задръстват "движението" , мандъхерцайки се нагоре надолу.

    08:29 17.11.2025

  • 38 хаха

    6 1 Отговор
    Е, то съвсем скоро половин София ще е така заради разширяването на зелена зона в жилищни квартали. И на юг няма да е до 1км преди изхода, ама ще е на 2км. Тези разширения не ги правят да решават проблеми. Ясно е, че в жилищен квартал 99% паркират местните и приходи от минаващи за малко няма да има, няма и какво да ги борят тях ,че задръстват. Просто някой в общините смята 50000 автомобила в квартала по 400лв(в София) годишно за стикер = 20000000лв.
    А какво ще стане, ако трябва да минат по улиците и да глобят всеки паркирал не на начертано? Това с 10-15000 начертани места на 40-50000 жители е същото и в София- под половината коли са правилно паркирани, защото просто няма места. Почти всяко междублоково пространство е застроено.

    08:31 17.11.2025

  • 39 свиреп ОХЛЮВ

    6 1 Отговор
    Да очакваме ли в скоро време да плащаме Слънцето , което ни грее и Въздуха , който дишаме ?
    От кой зависи това ? От ОСОБЕНИЯ управител на КЛИМАТА ?
    От Тикви , Шорапи , Магнити , Слуги , Лакеи и Тулупи ли ? Които и да са те !

    Коментиран от #49

    08:33 17.11.2025

  • 40 До какво води

    6 0 Отговор
    Огромната разлика между управляващите и народа? Рано или късно до гражданско неподчинение и гражданска война. За България не е типично това лицемерие на западналите. Или ще се "играе " честно и открито или ....

    08:36 17.11.2025

  • 41 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Макето":

    Не е проблемът в плашането. Пред блоковете с презастрояването са оставени масово по 20-30 ПРАВИЛНИ МЕСТА, т.е. да отговаря на правилника къде да се паркира. Ама един блок е 20-30 апартамента на вход 4 или 5 входа, т.е. 100ина жилища. Не всяко има кола, но пък някои имат и по 2. 50-60 коли се събират примерно. Да, но така половината собственици нямат избор освен да паркират неправилно в околността, по зелените площи и тротоари. Като платят всички за стикери, пак няма да има места.
    Общините трябва да правят тези неща поетапно. Строи се паркинг някъде с примерно 200 места. Съседните улици с 200 коли или колкото е капацитетът(3-4 пресечки наоколо) се обявяват за зона, като стикерът е равносилен на наем за общинския паркинг. Постепенно улиците ще се изчистят. Да, ама не, общините искат пари с 0 инвестиция и да създават проблеми.

    08:36 17.11.2025

  • 42 Симо

    3 1 Отговор
    Варна беше един прекрасен град, преди да махнат жителството! След това, това населено място привлече и някакси довлече цялата .............. от североизточна България, със своите си културни особености, манталитет и поведение. Довлякоха се и обсебиха всичко. Промениха и ценностната система на варненеца. Вече има, няма 30-тина процента са си реално варненци, всичко друго е новопристигнали. Пренаселиха града, доведоха и роднини, познати, приятели. Обособиха коалиции срещу местните. Така че нека толкова да не се вълнуват. По техните родни места има къде да се паркира, защото всички вече са във Варна. Нека се върнат в Ямбол, Силистра, Добрич, Шумен, Търговище, Полски Тръмбеш, Габрово, Долно Куйнаре, ...... и няма да имат тревоги.

    Коментиран от #45

    08:40 17.11.2025

  • 43 Който ме му харесва,

    3 3 Отговор
    бохчата и на село.

    08:40 17.11.2025

  • 44 СС, Тх, Х, Р, РР, Т

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не ви държи там":

    Половината в Чайка вече са преселници от делиормана и техерен-добрички, те са и най-злобните чайкаджии - кореняци

    Коментиран от #48

    08:42 17.11.2025

  • 45 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Симо":

    Може би си прав за преселниците. Но я да помислим малко. Чайка е квартал от соц-а. Там са основно панелни блокове. В тях жилищата са ги купували хора с ВАРНЕНСКО ЖИТЕЛСТВО. Сега, даже варненски жител от 1980те да е продал на пришълец, семействата в блока не са станали повече. Протестира се, че няма паркоместа за живущите. И 100% да са с жителство, блокът е същия, броят коли ще е същия. И общината пак няма да е осигурила паркинги и оставя 2/3 от колите без паркоместа, като иска по няколкостотин за стикез за зона от всяка.
    Виждаш ли проблема или още си на първосигнално мислене и омраза към според теб "по-нисшите", щото не са като теб гражданя с леко селски манталитет?

    Коментиран от #51

    08:44 17.11.2025

  • 46 Мутри Варна

    4 1 Отговор
    Скоро ще ни плащате по 20 € месечно зелена зона, а за втори автомобил 50€, парите не са за общината, а за посредника

    08:48 17.11.2025

  • 47 си дзън

    1 1 Отговор
    Да изгонят руснаците от Варна. Така ще има места.

    08:50 17.11.2025

  • 48 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "СС, Тх, Х, Р, РР, Т":

    50% от Варна вече не са варненци, идват със селяндурския си манталитет и правят каквото си искат, не се съобразяват с нищо и никой, деградацията е пълна

    08:51 17.11.2025

  • 49 Сляпото подчинение

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "свиреп ОХЛЮВ":

    На "уж нашите" управляващи на урсулията на запад доведе до този хаос и неразбиране. Онези притискат техните народи и искат да ги изтребят, подменят, премахнат. За това са всичките тези "лудости"! И на нас прилагат същата методика. Въпросът е, какво искаме ние? Какъв тип общество? Или да бъдем "ваксани" и да изчезнем?
    Вече западната методика на елиминиране на народа усилено се прилага и тука. Ама нали искате в "клуба на богатите "? Това ви чака...

    Коментиран от #55

    08:55 17.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Симо

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Точно това казвам! Презастроиха града, именно заради свръхпреселението, което има. Чайка си беше най-уредения и отлично планиран квартал. После дойде мигрантската вълна. Продаваха нивите на бабите и дядовците си и с кеша плащаха за това презастрояване. Отсреща на Чайка е Бриз. Лозя без устройствен план и инфраструктура. Варненци там си садяха домати, гледаха грозде и почиваха през уйкендите. Сега е някакъв ужас. Петнадесет етажни блокове без едно паркомясто. Къде мислишп паркират и те??? Ами пак в Чайка. За това говоря. Варненци започнаха да се изнасят, защото в града става вече непоносимо. Пък и с украинице последно време, ......

    Коментиран от #52

    08:56 17.11.2025

  • 52 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Симо":

    Тук вече съм съгласен с теб. Заради далаверата общината е оставила да се презастрои и градът е станал ад. Същото е в Пловдив и София. Сега искат да наказват хората за собствените си далавери.
    Какъв е бил проблемът в новия квартал да дават разрешения за строеж само с подземен паркинг с поне броя на апартаментите паркоместа? Или да кажат, че между два блока/две кооперации трябва да има отстояние по 100-200 метра и в тях да се правят зелени площи и паркоместа? Ама земята е скъпа и защо да не строиш с 1дка вместо да трябва да купиш 2-3дка?

    09:00 17.11.2025

  • 53 Кореняк Варненец

    0 0 Отговор
    В чайка има 2 терена които са паркинги и спокойно общимата може да изгради много етажен паркинг. Още преди 3 години на кметс на Проиморски Желязков и зам кюетовете им е посочен терена и този на пазара Чайка който всъщност е паркикгът предвиден за Делфинариума. Двата терена позволяват изграждането на такъв. По времето на Портних е посочена възможноста за паркинг по протежението на булеварда и там спокойно може да се изгради. Тротоарите са 6 метра а там няма кой да се разхожда алеите са съвсем близо. Гуцанов като председател на общинския съвет продаде паркинга на морската градина на ТИМ и сдга там е Тринити и се чудят къде да паркиратВарна има голям бюджет само от данък сгради се събират много пари нищо не им коства изграждането на многоетажни паркинги и други. Свиват пътни платна и правят тротори по 6 метра по които никой не ходи Булевард Левски. Булевард НБудители и всички. Автобусите са с маршрути от преди 60 г вместо да направят нови по оптимизирани маршрути. Между левски и Цар освободител и Хрисо смирненски няма бърза връзка. Училищните комплекси са събрани в Двата края на града Североизток и запад и почва едно голямо движение на коли по булевардите. Вече има нужда от нов Булевард над Владиславов и вилната зона Каменар Кичево Виница до Златни пясъци по добребтова да правят отколкото Цар освободител. Поне който пътува до комплексите ще се. Движи по бързо

    09:02 17.11.2025

  • 54 мдаа

    0 0 Отговор
    Да правиш зелени зони без да си направил транспортна схема на градския транспорт, така че от всяка точка да има удобен и редовен транспорт с не повече от едно прекачване, е откровен рекет. Натискът е хората да ползват по-рядко колите си и да намалят броя им, защото наистина не е нужно всеки член на семейството да има собствен автомобил. В същото време ще се събират милиони безотчетни пари. Казвам безотчетни, защото Варна е изключително богата община, в която всяка година от такси, данъци и наеми влизат милиарди, но тя продължава да тегли кредити, като в същото време градът става все по-мръсен, пренаселен и неугледен. Значи се краде и то много, а с въвеждането на зелени зони в голяма част от града, ще се краде още повече.

    Коментиран от #56

    09:02 17.11.2025

  • 55 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Сляпото подчинение":

    Абе, ония не искат да си премахнат народите. Повтарят грешки от историята, дето са описани още от Древна Елада, Римската империя, Франция по времето на Френската Революция и купища други примери. Искат просто евтини работници да им робуват и да нямат грам шанс да се издигнат и да ги конкурират и изместят или да се бунтуват.
    Ако си средна класа с примерно доход 10000 и данъците са ти ниски и ти остават 8000 на месец, а храна, жилище и т.н. са евтини и с 3-4000 живееш царски, то след 1-2г имаш пари за бизнес, след 5 може да изместиш голяма фирма на някой от елита с по-ниски цени, качество и т.н. Защо да ти го позволят? Слагат ти данък 5000 и нагоре и с по-високите цени(всеки вдига заради данъците да има нещо накрая и за него) живей на ръба всеки месец. Ако си наемник, къде да се репчиш за повишения или да си вземеш шапката, ако те изнерви шефчето, като нямаш спестено грам? Богатите и на 100% данък ще са доволни- те пишат законите и вратите да плащат и 0 данък.
    Подобно е било от зората на демокрацията- 1-2 поколения възход и забогатяване, всички са доволни като цяло. След това елитът си казва "Що да расте Сульо, а моето дете да трябва да става общак, а не да ме наследи като позиция?" и става сегашното в ЕС- Платон още го нарича ОЛИГАРХИЯ.

    09:08 17.11.2025

  • 56 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "мдаа":

    Какво общо има зоната в Чайка с ползване на градски транспорт? Хората от квартала работят в центъра или промишлена зона обикновено като във всеки жилищен квартал в страната. През деня колите трябва да са паркирани някъде. Къде, като зоната оставя 1 на 3-4 места сега ползвани за паркиране?

    09:10 17.11.2025

