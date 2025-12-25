Новини
Зимната обстановка в страната: Временно затворени пътища, вятър и снеговалежи

Зимната обстановка в страната: Временно затворени пътища, вятър и снеговалежи

25 Декември, 2025 12:18 1 330 7

  • зимна обстановка-
  • вятър-
  • снеговалежи-
  • затворени пътища

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха по-рано тази сутрин от АПИ

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възстановено е движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Копяновец. За кратко пътят беше затворен заради аварирал ТИР, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от Dariknews.bg.

Наложи се автомобилите да използват обходен маршрут: път III-161 Ребърково - Рашково - Литаково - Ботевград.

Тежкотоварните автомобили над 12 т изчакваха на място, а трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха по-рано тази сутрин от АПИ, цитирани от БТА. Слаб сняг вали в областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Разград, Русе, Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра и районите на проход Предел, Попови ливади, Черна Места (обл. Благоевград), проход Петрохан, Етрополе, Витиня, Пирдоп (обл. София), проходите Превал, Пампоров, Рожен (обл. Смолян), проход Шипка (обл. Габрово, обл. Стара Загора).

Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването. Общо 23 машини почистват от снеговалежа, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите в региона. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От Хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха за БТА, че снежната покривка е около 1 см. Отчетен е североизточен пулсиращ вятър със скорост до 20 метра в секунда. Температурата на въздуха е минус 0,8 градуса.

От областната администрация припомниха, че през днешния ден е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона.

Георги Георгиев уточни, че по всички трасета на републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра, се извършва обработка срещу заледяване. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, съобщи още Георгиев. По негови думи през цялата нощ необходимият брой снегопочистващи машини е бил изкаран на терен и съответно републиканските пътища са своевременно обработвани.

Георгиев апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево, уточниха от областната администрация.

На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, е установено прекъсване на електрозахранването около 4:30 часа тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията, отбелязаха още от областната администрация в Русе. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.

На проходите „Шипка“ и "Прохода на Републиката" вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

Той добави, че на прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса.

И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение.

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия.

Температурите в региона тази нощ са били от минус 3 градуса във високите части до нула, в момента на повечето места са около нулата.

Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Камионът вече е преместен и пътят е освободен, уточни дежурният.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в природен парк „Витоша“ – Драгалевци - Алеко и Бояна – Златни мостове, съобщиха от Столична община.

При необходимост пътищата в парк „Витоша“

ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

От Общината допълват още, че продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в Панчарево. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 часа ще бъдат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2°.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Нали мечтаехте за Бяла Коледа?

    Коментиран от #2, #3

    12:40 25.12.2025

  • 2 не бе

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    зимата пак ни изненада

    12:44 25.12.2025

  • 3 Верно

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бяла Коледа в планините, тука не ни трябва, защото става лизгавица !

    12:45 25.12.2025

  • 4 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    А те така, давайте с кодовете да плашите овцете!😂 Па ви изненада зимата, а?🤣

    12:46 25.12.2025

  • 5 Внимавай кво си пожелаваш

    5 1 Отговор
    Риваха,че искат бяла Коледа...на ви ся!!!И пак изненадани?!Няма толкуз проста нация!!!

    13:04 25.12.2025

  • 6 Опааа

    1 0 Отговор
    Мароооооо! Какъв сняг ве мисиркооооо! Стига драматизира ве! Нищо тревожно!

    13:50 25.12.2025

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Да слушаш прогнозата на АПИто за времепо и пътната обстановка, е като да слушаш Правителството за благодата от Еврозонатя! Никой няма представа за какво иде реч!!!

    13:55 25.12.2025

