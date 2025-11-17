Димитър Ганев: Със сигурност някой ще дръпне юздите на този бюджет, но това ще стане догодина

Аз не видях някой да похвали бюджета. Дори премиерът не каза ласкави думи за план-сметката. Първата му цел е да не се създава сътресения в управляващата коалиция. Втората цел е да не се създава социално напрежение.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев, който коментира темите за бюджета и "Лукойл", цитиран от novini.bg.

"Този бюджет е от най-левите в последните десетилетия. Тристранката има консултативна функция и не е задължително бюджетът да бъде одобряван там. Единственият проблем за бюджета е дали управляващите ще издържат и ще го приемат на второ четене. Смятам, че е имало напрежение при дебатите за бюджета между управляващите, но то не излезе по медиите. Аз не съм чул някоя от четирите партии да каже - ние не подкрепяме това или онова в този бюджет. За мен след две седмици ще осъмнем с предложения бюджет. Ако проектобюджетът остане с тези параметри, догодина ще се окажем в румънския сценарий. Това означава, че ще има рязане на социални придобивки. Със сигурност някой ще дръпне юздите на този бюджет, но това ще стане догодина. За мен целта на този бюджет е да купи още една година време за управляващите", добави той.

"Цената на петрола не се решава в рафинерията в Бургас. С последните решение, които се взеха и назначаването на особен управител, не би трябвало да има проблем с горивата, а да не забравяме, че получихме и дерогация. Ако има някакво повишение на цените на горивата, то трябва да се дължи на външни фактори, върху които ние няма как да влияем", обяви Димитър Ганев.