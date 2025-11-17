Новини
Димитър Ганев: Със сигурност някой ще дръпне юздите на този бюджет, но това ще стане догодина

17 Ноември, 2025 18:29 766 9

Ако проектобюджетът остане с тези параметри, догодина ще се окажем в румънския сценарий. Това означава, че ще има рязане на социални придобивки, предупреди политологът

Димитър Ганев: Със сигурност някой ще дръпне юздите на този бюджет, но това ще стане догодина - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз не видях някой да похвали бюджета. Дори премиерът не каза ласкави думи за план-сметката. Първата му цел е да не се създава сътресения в управляващата коалиция. Втората цел е да не се създава социално напрежение.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев, който коментира темите за бюджета и "Лукойл", цитиран от novini.bg.

"Този бюджет е от най-левите в последните десетилетия. Тристранката има консултативна функция и не е задължително бюджетът да бъде одобряван там. Единственият проблем за бюджета е дали управляващите ще издържат и ще го приемат на второ четене. Смятам, че е имало напрежение при дебатите за бюджета между управляващите, но то не излезе по медиите. Аз не съм чул някоя от четирите партии да каже - ние не подкрепяме това или онова в този бюджет. За мен след две седмици ще осъмнем с предложения бюджет. Ако проектобюджетът остане с тези параметри, догодина ще се окажем в румънския сценарий. Това означава, че ще има рязане на социални придобивки. Със сигурност някой ще дръпне юздите на този бюджет, но това ще стане догодина. За мен целта на този бюджет е да купи още една година време за управляващите", добави той.

"Цената на петрола не се решава в рафинерията в Бургас. С последните решение, които се взеха и назначаването на особен управител, не би трябвало да има проблем с горивата, а да не забравяме, че получихме и дерогация. Ако има някакво повишение на цените на горивата, то трябва да се дължи на външни фактори, върху които ние няма как да влияем", обяви Димитър Ганев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 0 Отговор
    В новия бюджет вероятно Лукойл ще почне да плаща данъци.

    Коментиран от #4

    18:32 17.11.2025

  • 3 Цвете

    5 0 Отговор
    И КОЕ Е " ЛЯВОТО " ? 🤔ЛЯВОТО НЕ Е ЛИ ЗА НАРОДА? ТОВА Е ПОРЕДНИЯТ ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ НА ВСИЧКИ С МНОГО МАЛКО ИЗКЛЮЧЕНИЕ. ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ ,ЧЕ ТОВА УПРАВЛЕНИЕ ВЕЧЕ Е С НОВИ КОЛИ?! КОЙТО И КАКВОТО ДА КАЖЕ ИЛИ ИСКА ДА " ЗАЩИТИ " ТЕЗИ ДВАМАТА СА МАФИЯТА И ЛОШОТО ЛИЦЕ НА НАС БЪЛГАРИТЕ. НЕВЯРВАМ И ДУМА НА ТЕЗИ. 🐖🎃🐖🎃🐖🎃⛔️⛔️⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:52 17.11.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Новият бюджет трябва да предвиди че сметките на Нефтохим се преместват в ББР. Дали ББР няма да фалира като КТБ защото някакви милиарди трябва да отидат в някакви офшорки?

    18:52 17.11.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
  • 6 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Ще го дръпнат от ЕЦБ.

    18:53 17.11.2025

  • 7 безпартиен

    0 0 Отговор
    Най лесно се раздават пари които не са твои!Кой от тези дето раздават сега парите от бюджета ,е изградил нещо сам?Кой от тях е направил бизнес с голяма добавена стойност,развил е високотехнологични производства?Всички са били или на бюджетна издръжка или изпълнявали поръчки платени от бюджета!Това са ни политиците!

    19:11 17.11.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Прекалено ма.но както обикновено.......

    19:29 17.11.2025

  • 9 1007

    0 0 Отговор
    Да, не е добър но за кого, за нас или за ЕС? Защо никой не поразмисли какво ще стане ако се намалят разходите и има малко свободни пари, ако имаме много резерви, ако имаме малко заеми.... Предполагам, че вече се досещате защо са такива параметрите, за да не ни ограбят за финансирането на войната след първи януари. Вече е ясно, че ЕС пари няма и търси начин да оскуби каквото може. Може би румънците се усетиха преди нас, но и ние не сме закъснели, само трябва малко разум от всички, особенно в парламента и правителството, без да не го казват в прав текст за да не се конфронтираме с двете военолюбиви дами от ЕС

    19:32 17.11.2025

