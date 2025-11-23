Новини
МВР: Лошите пътища не са причина за катастрофите
МВР: Лошите пътища не са причина за катастрофите

23 Ноември, 2025 17:28

Бюджетът за пътища на АПИ за 2025 година е над 1.6 милиарда лева, но състоянието на пътната мрежа в много региони остава критично

МВР: Лошите пътища не са причина за катастрофите - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Новите по-строги санкции и глоби, които влязоха в сила от 7 септември тази година, не намалиха жертвите на пътя, а парадоксално – те са се увеличили. Това показва черната статистика на МВР за периода от 7 септември до 31 октомври 2025 година. Шестима българи повече са загубили живота си в сравнение със същия период на миналата година, въпреки репресивните мерки срещу водачите.

В същото време официалните данни на вътрешното министерство рисуват картина, в която държавата и общините са практически безгрешни по отношение на пътната инфраструктура. Според написаните актове, в 99.9% от случаите вината за произшествията е на гражданите – шофьори и пешеходци. Едва 0.1% от катастрофите са приписани на лошите пътни условия.

Причина номер едно за катастрофите у нас за 2025 година не е превишената, а така наречената "несъобразена скорост". Това е юридическият термин, който позволява на Пътна полиция да санкционира водачите дори когато те се движат в рамките на закона, но попадат в необезопасени участъци.

"Идва пътният полицай, иска му документите. Господине, карали сте с несъобразена скорост? Човек си има автокаско на автомобила и иска да си получи от застрахователя. Застрахователят казва - трябва ми протокол за пътнотранспортно произшествие. Най-лесната работа е пътният полицай да напише, че се е движил с несъобразена скорост. Никой не казва, че на пътя има проблем", заяви бившият директор на "Пътна полиция" Тенчо Тенев, цитиран от bTV.

Според експерта, за полицаите е административно най-лесно да съставят акт на шофьора, вместо да влизат в сложни процедури по описване на инфраструктурни дефицити, които биха ангажирали отговорността на общината или Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Потърпевш от тази практика е Мирослав Иванов. Инцидентът с него става на булевард "Челопешко шосе" в София, само ден след влизането в сила на новите законови промени.

"Беше 16:00 часа, карах с 60 км/ч със съобразена скорост. И както шофирах, изведнъж ме свали от самото платно, направо в банкета. Гръмнаха гумите. Слязох, видях предната гума, видях задната, че са спукани. Джантите са много изкривени", разказва потърпевшият пред bTV.

Въпреки че не е нарушил правила, Мирослав избира да не вика полиция, знаейки, че вероятно ще бъде санкциониран за "несъобразена скорост". Причината за инцидента са неизрязани храсти, които изтласкват автомобилите към дясното платно, където зее 50-сантиметрова дупка.

Два месеца след инцидента и подадения сигнал, дупката все още не е запълнена, а храстите не са изрязани. От Столична община са заявили за bTV, че ремонт се предвижда чак за догодина.

Докато шофьорите са обект на постоянни проверки и санкции, отговорността на институциите остава на заден план. Бюджетът за пътища на АПИ за 2025 година е над 1.6 милиарда лева, но състоянието на пътната мрежа в много региони остава критично.

Данните на Евростат потвърждават връзката между лошата инфраструктура и смъртността. Северозападният регион на България е с най-много загинали на глава от населението в целия Европейски съюз.

"Преди една седмица писахме до министъра на регионалното развитие. Пътищата, специално Лом – Брусарци – Динково, са в окаяно състояние. Писах специално до министъра с молба да бъде обърнато внимание, понеже в нашето село Василовци имаме страшни отворени дупки. Вече са ями, които правят постоянна предпоставка за ПТП", коментира Александър Борисов, кмет на село Василовци.

Статистиката е категорична – от 7 септември до 31 октомври 987 тежки катастрофи са станали по българските пътища. Загиналите са 74, с шестима повече спрямо периода преди затягането на мерките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1234

    48 4 Отговор
    не лошите,изобщо пътищата са проблем,да се разкопаят и няма да има жертви

    17:39 23.11.2025

  • 2 така е

    61 3 Отговор
    Пътна полиция винаги е измъквала държавата с дежурното "виновен е убития, че не се е съобразил с пътните условия", без да уточнява кой е виновен за тези пътни условия.

    17:39 23.11.2025

  • 3 демократ

    37 0 Отговор
    Има една от Апи е нема толко тъ па. После се чудя що пътищата са такива

    17:42 23.11.2025

  • 4 КАТ аванта

    48 2 Отговор
    Разбира са че не са виновни пътищата, шофьорите са "виновни" иначе общините и държавата щяха да бъдат осъждани от гражданите и застрахователите и затова пишем "несъобразена скорост"?

    17:46 23.11.2025

  • 5 Истина

    24 1 Отговор
    е ИсТория - Истината за Торта с която покриваме Земята!

    17:48 23.11.2025

  • 6 Ааааа

    4 10 Отговор
    Аз пък съм сигурен,че всичко това се появи след ковида

    17:48 23.11.2025

  • 7 То си е трудно

    44 0 Отговор
    Те повечето полицаи не знаят да пишат, затова ги пращат по двама. Единия се прави на шариф, а другия на секретарка.

    17:49 23.11.2025

  • 8 Оооо , да

    35 1 Отговор
    При увеличение от мафията на заплатите с 50 % и покриване на мизериите , как да са виновни пътищата ? Супер са !

    17:50 23.11.2025

  • 9 ха ха

    29 1 Отговор
    държавата и агенциите и буквално плюят в очите на пътуващите , и откровено се подиграват с хората , по "закон"

    17:51 23.11.2025

  • 10 Ония с фордо

    31 0 Отговор
    Е тогава защо плащаме вигнети като е все едно какви са пътищата ?

    17:52 23.11.2025

  • 11 дядото

    30 0 Отговор
    лошите пътища не били причина за птп.абе вие ли сте идиоти или народа правите на глупав.караме по пътища трасирани и правени в началото на 20 век- постоянни завои,ровини,не дупки,некачествени настилки и пр. ,претоварени от ТИР трафик.знае МВР,знае баба си.пфу.

    Коментиран от #52

    17:52 23.11.2025

  • 12 Ама

    11 0 Отговор
    Даа беее.., ама изобщо беее... !

    17:53 23.11.2025

  • 13 Дани

    27 0 Отговор
    Вместо да гледаш знаците, гледаш за дупки, гьолове, гърбици, пешаходци самоубийци

    Коментиран от #49

    17:54 23.11.2025

  • 14 Захарова

    15 4 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди, че лошите пътища са причина за катастрофи !

    17:54 23.11.2025

  • 15 Какво

    25 0 Отговор
    стана с тези двамата , които рекетираха шофьорите с ТИР - овете за концерта на Роби Уилямс и хората ходиха по автомати да теглят пари ? При обиск на домовете им бяха открити големи суми в евро и левове , но няма да ме учуди , ако са ги пуснали от ареста тихом мълком .

    17:55 23.11.2025

  • 16 Има три основни проблема

    19 2 Отговор
    На първо място в ниската култура на средностатистическия шофьор в България. Преди няколко дни на околовръстното в София влизам към локалната лента пропуснах един, спирайки за да мине тъй като в локалната лента св движешв поне със 100 км/ч, появи се втоеи който беше далеч, и се влях, след 100 метрана кръговото имаше опашка и този отзад, млад, нахален и очевидно необразован ром соря зад мен и тръгна да ми налита на бой защото бил с предимство, тъй като той се движел направо, а аз какво съм мислел, че мигача ми давал предимство ли. И втората причина е малкия капацитет на пътищата. Няма магистрали, а трафика голям. Лошото състояние на пътищата е едва на трето място.

    17:57 23.11.2025

  • 17 Дааа

    19 0 Отговор
    Гражданите са виновни ,че карат автомобили ,милювците са само да взимат заплати

    17:59 23.11.2025

  • 18 Гост

    20 0 Отговор
    Да, причината сте вие мафиоти ниедни. Днеска гледам някква охрана на няква мутра и полицай как сладко си гукат. Полицаите са много по-големи мутри и от мутрите

    17:59 23.11.2025

  • 19 Истина

    9 7 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавата Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди хората са живеели по къщички, сега по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ!

    Коментиран от #25, #47

    18:01 23.11.2025

  • 20 Петър

    15 1 Отговор
    Не са причина но предпоставка която се превръща в причина.

    18:02 23.11.2025

  • 21 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 0 Отговор
    Това от рубриката "Виц на дена" ли е?
    Толкова за умствения капацитет в МВР...

    18:03 23.11.2025

  • 22 Каруцар

    7 6 Отговор
    Защо преди 1944г. навсякъде в Бъллгария по градовете нашите юнаци са градили вечни пътища с едни такива квадратни каменни блокчета? Понеже те са вечни и леките коли, каруците и големите камиони не могат да ги разрушат. Зашо след влизане на асфалтовата технология започнахте да покривате с асфалт улиците, които са направени от нашите деди с каменни блокчета по градовете? Ми за да правите лесни Биснес парички? Защо ако някъде на път в града прекарвате някоя тръба и след като разкопаете улицата направена от нашите деди от каменни блокчета не я възстановявате отново да бъде покрита с каменни блокчета, а слагате асфалт? Ми, защото е по - лесно за парички и вече никой не си спомня как се поставят каменни блокчета! Аре у гьола тая асфалтова Комyнистическа технология изградена от по времето на Соца! А бе другари! Сега сядаш в трактора, запалваш си цигарката и с мъpзел асфалтираш! Преди 1944г хората не са били мързеливи и са нямали време за цигарки с наведено тяло по време за нареждане на каменните кубчета по пътищата! Защо има някой улици, построени с каменни плокчета от нашите деди още от преди 1944г. , които ако не са били дотикани от асфалтови фирми, стоят красиви, без дупки и работещи до ден днешен? Ми защото камъка си е камък, а асфалта си е асфалт!

    18:03 23.11.2025

  • 23 Ноце

    4 3 Отговор
    Има ли нормален който да си мисли че лошите пътища са проблема.

    18:03 23.11.2025

  • 24 Каруцар

    5 3 Отговор
    Каква е технологията за правене на пътища? В Америка никъде не съм виждал по пътищата да се появяват дупки и да ги запълват. На всеки 15 - 20 години с машини оправят бързо по 100 метра на ден и толкоз. Защо не вземете да използувате американската технология за правене на пътища? От това което виждам като погледна как изглежда американския път и българския е следната: В америка виждам как автомобилните гуми стъпват по камъчета свързани с много малко асфалт. Тука виждам че камъчетата са покрити плътно с асфалт! В америка камъните под гумите на автомобилите са над метър лежащи над земната пръст, а тука сигурно камъчетата са по 10 сантиметра лежащи върху пръст!

    18:05 23.11.2025

  • 25 Каменните кубчета

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истина":

    Се наричат гранитни павета.

    18:05 23.11.2025

  • 26 Божеее

    9 0 Отговор
    Тия полицаи чакат само високи заплати и глоби, за да си ги изкарат. Жалка българска картинка. На нас ни дават книжка за правоуправление на автомобил, а не на БТР или на волска каруца. Това по което шофираме не са пътища по закона, първа, втора, трета категория и магистрали, а нещо извънземно. Лунни кратери и шубраци, зад които може да има или смърт или полицай. Нашата полиция НЕ ни пази, а се подиграва с над, както и нашите "генерали" политици. Що за народ сме да търпим всичко това...

    18:10 23.11.2025

  • 27 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Виновни са разглезените синчета на безотговорни и комплексирани родители които си вярват и си мислят ,моето чадо е най добро ,и не си ги възпитават на морал етика и култура ,с това се постига със строгост и правосъдие ,а не либерастия

    18:11 23.11.2025

  • 28 МВР да обяснят

    8 0 Отговор
    как 18 милионна Нидерландия има по-малко жертви на пътя от 8 милионна България и после дакажат дали не са виновни пътищата.

    18:12 23.11.2025

  • 29 Каруцар

    9 1 Отговор
    Значи така: 20 милиона лева за сфалтиране на километър? Брей! Това означава, че за да покрият един метър с асфалт трябва да похарчат 20 хиляди лева?!? Ми то тогава ако десет човека копат с кирки един метър ще им се падат на по 2 000 лева. Ако пет трактора асфалтирват на ден по 100 метра е 100 метра умножено по 20 хиляди на метър = 2 милиона лева? Разходи - Колко струва асфалт за 1 метър на пътя? - сложи ги 500 лева. Колко натрошени камъни трябват - 200 лева. Колко разход за нафта на ден за тракторите - 200 лева. Колко плащате на трактористите за работа на ден 50 лева на ден! Ми то тогава къде отиват останалите пари? Ами за плащане пари на милиционерите!

    18:13 23.11.2025

  • 30 Закс

    2 1 Отговор
    ,,пътищата" са супер...

    18:22 23.11.2025

  • 31 Хасковлия

    8 0 Отговор
    Онзи ден, 10. 11.25г. след обяд от Пловдив до Хасково валеше нормален, есенен дъжд. На магистрала "Марица" в района на манастира "Св.Атанасий в изпреварващата лента имаше места с аквапланинг, сигурно заради извънземните, а не заради изпълнението на т.н. "магистрала".

    Коментиран от #36

    18:23 23.11.2025

  • 32 така е

    5 0 Отговор
    Реформата в правосъдната ни система ще ни оправи и пътищата.

    18:24 23.11.2025

  • 33 Вярно е

    6 0 Отговор
    Пътищата у нас са много опасни и основна предпоставка за ПТП. Държавата бяга от отговорност, като прехвърля вината върху водачите. Но народа ще себ усети много скоро и ще потърси правата си в съдилищата.

    18:26 23.11.2025

  • 34 Не се

    6 0 Отговор
    научиха да строят пътища. Липсва експертиза. Какво ги учат в строителните техникуми и в университети не е ясно. Но с просто око се вижда, че нещата са много зле. Досега се успокоявахме, че е заради корупция, но жестоката истина е, че липсват знания и експерти.

    18:30 23.11.2025

  • 35 седесарко

    0 4 Отговор
    ало критикарите на всичко друго, но не и на субективния фактор зад волана, нали знаете, че на крив ч..ле..н, в..ълна..та му пречи......

    18:31 23.11.2025

  • 36 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хасковлия":

    като има аквапланинг, карай бавно бе, а не с газ до ламарините, па после що фърчиш......

    Коментиран от #37

    18:34 23.11.2025

  • 37 като е магистрала

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе":

    с 40 ли да лети? Или е много?

    18:35 23.11.2025

  • 38 До Абе от Хасковлия

    3 0 Отговор
    Карах бавно за нашите магистрали, изпреварвах Тир със 110 км в час. С колко според Вас трябва да управлявам по магистрала, по която няма нито едно ограничение на скоростта, нито при дъжд, нито при сняг, нито въобще- 140 км. Разрешена скорост.

    Коментиран от #44

    18:44 23.11.2025

  • 39 Деций

    2 0 Отговор
    МВР не са експерти за да дават мнение за кавото и да било относно причините за ПТП.

    18:45 23.11.2025

  • 40 Тракторист

    1 0 Отговор
    Карам си спокойно, бавничко колата лятно време и се радвам, че слънчогледа от двете страни на пътя е вече пораснал и главичките на слънчогледа ми се усмихват и ме поздравяват, понеже си спомнят за мен като ги засадих с трактора. Фактически минах по пътя където от една планина до друга засадихме по нивите слънчоглед. По едно време една слънчогледова фигура с тяло на човек, облечен в униформа на милиционер и със слънчогледова пита на главата, за да прикрива, че е милиционер изскочи с палка стоп и аз спрях. Милиционера изкозирува и рече: - Аз съм другаря Петров и за висока скорост трябва да заплатите глоба 100 лева. Отговарям: - Аз карам бавно и се радвам на слънчака. Милиционера: - Няма значение. Аз съм Перов, давай парите или ще те арестувам!

    18:46 23.11.2025

  • 41 оня с коня

    0 3 Отговор
    Що за Дебил трябва да е някой за да твърди,че лошите пътища били предпоставка за Катастрофи?ТОЧНО ОБРАТНОТО - Лошият и неподдържан път налага Бавна скорост и Внимателно шофиране придружено с цялото внимание на водача!Но да оставим Пътищата с Изронен от дъждовете Асфалт където се "пълзи" с 50-60 извън града при това и да погледнем към Магистралите- има едни участъци със знак "90" щото трасето е "на вълни",так карам БМВ-то дори със 70 за да не му се прецакат настройките на ходовата част.На "гладкото" обаче - от 200нагоре,докато някой не влезе ВНЕЗАПНО в лентата ми щото решил да изпреварва със 130 друг който кара със 120...А аз съм примерно с НАД 200?!И на въпроса:Лошите или "образцовите" пътища са по-опасни?

    Коментиран от #58

    18:48 23.11.2025

  • 42 МВР са айдиъти

    5 0 Отговор
    Снощи се прибирах по подбалканския път. На влизане към София след Богров маркировки НЯМА. На завоя срещу бензиностанция ЕКО са махнали даже и бализата и знака. Осветление няма и замалко да се метна през тревата на разделителната ивица в насрещното, въпреки че карах с 60.

    18:50 23.11.2025

  • 43 123

    1 0 Отговор
    А добрите ли са причина за катострофите?

    18:57 23.11.2025

  • 44 Водач с 40 годишен стаж 700 000 км.

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "До Абе от Хасковлия":

    При дъжд на магистрала с 20км. по-ниска скорост и като видиш локвата отдалеч, вдигаш крака от газта. Нощно време си на мантинелата. И внимавайте край Ихтиман. Червенокожите пускат нощем кучета по магистралата и обикалят с "пътна помощ" да прибират жертвите.

    19:02 23.11.2025

  • 45 Перо

    5 0 Отговор
    Такъв текст “несъобразена скорост” липсва в правилниците и законите. Ако шофьора управлява в рамките на разрешената скорост, означава, че е съобразена с местните условия и скоростта на движение е обозначена със законните километри в час, чрез единствено законните пътни знаци! Няма знак за нарушение на “несъобразена” скорост!

    19:04 23.11.2025

  • 46 Хари путър

    3 0 Отговор
    Състоянието на пътя,липсата на достатъчна и правилна сигнализация са причина 1.
    Но да кажат мвр то колко стопани на път са санкционирани.

    19:12 23.11.2025

  • 47 другата истина

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истина":

    Тези бетонни зандани отчуждиха хората.Врата да врата не се познаваме.Уникално явление.А преди години когато квартала беше на един етаж,всички се познавахме и поздравявахме.

    Коментиран от #48

    19:18 23.11.2025

  • 48 не е до бетона

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "другата истина":

    Проблема е, че новодошлите не знаят как да живеят сред много хора. Не се съобразяват с околните. От там произлизат над 80% от проблемите.

    19:28 23.11.2025

  • 49 гледаш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дани":

    и за турбо селяни със скъпи каляски и комплекси за малоценност

    20:06 23.11.2025

  • 50 Асен

    3 0 Отговор
    Мвр иска да ни каже че не заслужаваме да караме по хубави пътища и не сме достойни за тях въпреки че им плащаме заплатата и данъците с една дума излиза че сме роби.

    20:30 23.11.2025

  • 51 джипко-бибитков

    2 1 Отговор
    Господ като е раздавал акъл полицаите са се скрили в храстите...

    20:36 23.11.2025

  • 52 я кажи тогава

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    ти колко пъти се блъсна защото пъря ти е бил лош? и колко пъти на ден се качваш в колата? ейде съига глупости естествено че за катастрофите са виновни единствено и само шофьорите !!! ако бяха пътищата всички щяхме да
    се блъскаме постоянно …

    20:42 23.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лумпен

    2 0 Отговор
    Пари за гърбици камери нови коли заплати на полюцаите има !
    Ама за маркировка няма!
    За дупките няма!
    За паркинги няма !
    Да живее България!

    21:13 23.11.2025

  • 55 Питанчев

    2 0 Отговор
    Ламбите дали светеаа? Търкалетата зимни ли беа? Средна мерИхте ли? А колци беа ли наковани по осевата? Леле какви йезуити са у туй министерство.Пътищата у нас са убийци. Нищо не отговаря на нивото на модерен път. Нито настилка. Нито мантинели. Нито маркировка. Да не говорим за конфигурация, трасиране проекти и т. н. Римляните са трасирали по добре от сегашните специалисти.

    21:24 23.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 смазване

    0 0 Отговор
    Това по пътищата е терор .

    23:09 23.11.2025

  • 58 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Баце ни пази, викаш, с тоя едносантиметров асфалт по "аутобаните" Му?🤣🤣🤣

    00:47 24.11.2025

