Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки

9 Декември, 2025 10:09 563 6

Председателят на синдиката коментира и проблемите с условията на работа

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикалната федерация на служителите в МВР ще подкрепи бюджета в този му вид, както направиха национално представителните синдикати и работодатели. Това каза в "Денят започва" Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Той обясни, че синдикатът подкрепя бюджета, но с редица забележки:

„Ние като национална, социално отговорна организация ще направим необходимото и ще подкрепим проекта на бюджета. Имаме, разбира се, негодование, но ще обясним за какво става дума.“

Кузманов припомни усилията на служителите на МВР в последните 16 години, особено през кризисни периоди като мигрантската криза, COVID-19 и влизането на България в еврозоната и Шенген:

„Започнахме от много ниски нива, в изключително лоши условия на труд. Без да се абсолютизираме, дадохме достатъчно на държавата, донесохме ползи — около 1 милиард евро за страната.“

По думите му, критиките към МВР често са несправедливи:

„Схващането чрез неприязън и отрицание създава ефект, но е неприемливо и погрешно. Това е език на омразата към служителите на МВР.“

Председателят на синдиката коментира и проблемите с условията на работа:

„Не бих препоръчал на хора със слаба психика да посещават нашите работни места. Автомобили от 2006 г., липса на достатъчно технологично обновление. Сигурността изисква средства и модерни технологии.“


  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Бойко и Делян са в шок.

    10:11 09.12.2025

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Няма как министъра на мевере да е от мафиотите, а синдиката да не е. Така че, синдикатът на мевере винаги ще е съгласен, като част от мафиотската структура, забележките са за парлама. Чичката, от снимката, няма думата, разбира се, срещу дребна сума

    10:13 09.12.2025

  • 3 Българин

    12 0 Отговор
    Много НАГЛИ индивиди са в мвр! Безсрамници с най - големия процент от БВП в ЕС сте и ревете за още!

    10:17 09.12.2025

  • 4 Не е редно

    4 0 Отговор
    Пенсионери на заплата!

    10:27 09.12.2025

  • 5 Парпърляк

    5 0 Отговор
    Еничари народа ви мрази!

    10:27 09.12.2025

  • 6 аха

    0 0 Отговор
    Автомобили от 2006г. А новите? А луксозните? Винаги говорят само каквото им е удобно.

    10:32 09.12.2025

