Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки

Синдикалната федерация на служителите в МВР ще подкрепи бюджета в този му вид, както направиха национално представителните синдикати и работодатели. Това каза в "Денят започва" Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.
Той обясни, че синдикатът подкрепя бюджета, но с редица забележки:
„Ние като национална, социално отговорна организация ще направим необходимото и ще подкрепим проекта на бюджета. Имаме, разбира се, негодование, но ще обясним за какво става дума.“
Кузманов припомни усилията на служителите на МВР в последните 16 години, особено през кризисни периоди като мигрантската криза, COVID-19 и влизането на България в еврозоната и Шенген:
„Започнахме от много ниски нива, в изключително лоши условия на труд. Без да се абсолютизираме, дадохме достатъчно на държавата, донесохме ползи — около 1 милиард евро за страната.“
По думите му, критиките към МВР често са несправедливи:
„Схващането чрез неприязън и отрицание създава ефект, но е неприемливо и погрешно. Това е език на омразата към служителите на МВР.“
Председателят на синдиката коментира и проблемите с условията на работа:
„Не бих препоръчал на хора със слаба психика да посещават нашите работни места. Автомобили от 2006 г., липса на достатъчно технологично обновление. Сигурността изисква средства и модерни технологии.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:11 09.12.2025
2 Гост
10:13 09.12.2025
3 Българин
10:17 09.12.2025
4 Не е редно
10:27 09.12.2025
5 Парпърляк
10:27 09.12.2025
6 аха
10:32 09.12.2025