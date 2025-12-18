Новини
Порталът на МВР и ПОС терминалите ще спрат временно заради въвеждането на еврото

18 Декември, 2025 16:49 373 3

Прекъсването се налага заради технологични и конфигурационни промени, свързани с прехода към новата валута

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, МВР обяви временно прекъсване на достъпа до Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) и до ПОС терминалите за картови плащания.

Прекъсването се налага заради технологични и конфигурационни промени, свързани с прехода към новата валута.

От 12:00 часа на 31 декември до 18:00 часа на 1 януари 2026 г. порталът за електронни административни услуги ще бъде временно недостъпен за всички потребители. Това включва подаване на заявления, проверка на административни документи и други услуги, които обикновено се извършват онлайн.

Същевременно в същия период няма да се извършват и плащания чрез мобилните ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, нито чрез стационарните ПОС терминали във всички районни управления, отдели и сектори „Пътна полиция“ на СДВР/ОДМВР, граничните контролно-пропускателни пунктове и звената на „Български документи за самоличност“.

Това означава, че гражданите няма да могат да плащат глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) чрез картови разплащания в тези обекти в рамките на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.

Ако се наложи плащане на глоби по ЗДвП в периода на временното спиране, служителите на МВР ще насочват гражданите към други начини на разплащане. Подробна информация за възможните алтернативни методи може да се намери на интернет страницата на „Пътна полиция“ в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“: https://www.mvr.bg/opp.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    2 0 Отговор
    Нали нямаше да има проблем и бяхме готови ?

    16:51 18.12.2025

  • 2 Никъде

    0 0 Отговор
    не са спирали в Европа при приемането на еврото .

    Коментиран от #3

    16:53 18.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никъде":

    Еврото в България ще е като Еврото в Косово с 24 год закъснение.

    17:07 18.12.2025

