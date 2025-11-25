Новини
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление

Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление

25 Ноември, 2025 08:17 1 686 29

Кметът на Синеморец Костадин Диков не е бил пряк свидетел, но потвърди, че множество местни жители са усетили тътена

Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необичайно светлинно явление и силен тътен над Южното Черноморие предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. В неделя вечерта жители на Синеморец забелязват светещ обект, който се движи бързо в небето и накрая изчезва. Част от случилото се е запечатано във видеоклип, който бързо доби популярност в интернет, разказва БНТ.

Сабрина Димитрова, жителка на Синеморец, е сред първите, които успяват да заснемат обекта. Тя разказа, че около 23:00 часа се е чуло далечно гръмотевично звучене, което в рамките на секунди се е превърнало в силен тътен.

"Къщата започна да се тресе. Инстинктивно грабнах детето и излязох навън, за да видя откъде идва шумът", разказа тя.

Вдигайки поглед нагоре, жената вижда ярък обект, който навлиза в атмосферата. Успява да го заснеме за около 28 секунди, след което той изчезва, а шумът постепенно утихва.

По думите ѝ обектът се е движел вертикално надолу – от посока Резово към морето.

"Страхът беше голям. Детето започна да плаче, защото звукът беше много силен", допълва Сабрина.

Кметът на Синеморец Костадин Диков не е бил пряк свидетел, но потвърди, че множество местни жители са усетили тътена:

"Най-силно е усетен в района на Ранкова махала. Имам сигнали и от Варвара и Ахтопол. Хората са го приели като силен взрив или трус", посочи Костадин Диков.

Според него версиите сред местните са от метеор, през ракета, до различни военни активности в региона.

В отговор на запитвания от Министерството на отбраната съобщиха, че в посочения ден и час не са провеждани никакви военни учения на българска територия. На този етап няма официално потвърждение за произхода на светещия обект.

Различните спекулации в социалните мрежи – включително за метеор или ракета, изстреляна от Турция – остават непотвърдени. Очаква се специалисти да анализират видеоматериалите и свидетелствата.

Физикът от Института по астрономия към БАН Пенчо Маркишки каза в студиото на "Денят започва", че този обект над Синеморец е бил в небето поне 30 секунди, което е прекалено много време за метеор.

"Дори от бавните метеорни потоци, метеорите не се застояват толкова в атмосферата, преди да изгорят, което ми навежда на мисълта, че е нещо много по-земно. Освен това звукът, който се чува едновременно със самото явление, означава, че е близък към обекта, и ако беше метеор, звукът долита много по-късно, тъй като метеорът лети на 80-90 или повече км височина и докато стигне звука до наблюдателя, минава време. Това, което видях, и след като усилих звука да го чуя по-добре, се оказа, че това е точно звук от нисколетящ реактивен самолет, какъвто звук аз познавам още от моето детство, когато в Източна България редовно се провеждаха такива тренировъчни полети", обясни Маркишки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигурно

    13 4 Отговор
    е бил евродрон !

    Коментиран от #7

    08:19 25.11.2025

  • 2 си дзън

    6 17 Отговор
    При толкова много руснаци по морето сигурно е СВО в БГ.

    Коментиран от #16

    08:22 25.11.2025

  • 3 хаберих

    14 4 Отговор
    Старшината казва на войниците: - Само да видя, че нямате вода в манерките, цялата ще ви я изсипя на главата!

    08:22 25.11.2025

  • 4 Мдааааааа

    13 7 Отговор
    Явно е някой дрон, руски или украински, загубил управление поради въздействието на средствата за радиоелектронна борба. За наш късмет явно се е взривил някъде в морето, а не в центъра на Синеморец примерно.

    08:23 25.11.2025

  • 5 Министерство на отбранара

    20 4 Отговор
    Вчера лепихме пробития резервоар на кен- ефката с течен метал от алиекспрес-а и го тествахме по тъмно, та да не се излагаме, но кръпката не издържа...

    08:25 25.11.2025

  • 6 ООрана държава

    16 6 Отговор
    Ако литне дронче се вдигат изтребители, а за това никой не реагира. Някоя урхайнска ракета сбъркала посоката пак

    08:26 25.11.2025

  • 7 По скоро

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно":

    Руски сделан в завод Сърп и Чук с чипове от пералня и незнаещ къде лети.

    Коментиран от #14

    08:27 25.11.2025

  • 8 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт

    13 2 Отговор
    ехх кога и аз ще мога така

    08:27 25.11.2025

  • 9 Урааааа

    6 4 Отговор
    Свалихме израелският самолет

    08:30 25.11.2025

  • 10 И отново

    15 2 Отговор
    обектът се е движел вертикално надолу – от посока Резово към морето

    08:31 25.11.2025

  • 11 Някой

    5 1 Отговор
    шАфьор на самАльот, е дрифтил по тъмно.

    08:31 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз ви казах че

    11 2 Отговор
    Украинците ще ни ударят рафинерията в Бургас нали

    08:33 25.11.2025

  • 14 Добре

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "По скоро":

    че не е Орешник !

    08:33 25.11.2025

  • 15 не се плашете нас ни охранява най

    8 5 Отговор
    силната и компетентна армия в света НАТО ,щом и те не знаят какво е било значи е нещо незначително и обичайно и не е застрашавало никой

    Коментиран от #19

    08:34 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 капитан Лукаш

    15 2 Отговор
    Това си е звук на реактивен двигател. Служил съм в Доброславци и прекрасно знам звука при ФОРСАЖ.

    Коментиран от #26

    08:35 25.11.2025

  • 18 12340

    8 2 Отговор
    "Черната пантера се завръща"
    еп. 52

    08:36 25.11.2025

  • 19 Очевидец

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "не се плашете нас ни охранява най":

    Да бе, както украинския безпилотник, произведен1975 г. в СССР прелетя над Румъния, Словакия, Унгария и се взриви 700 м от студентско общежитие в ЗАГРЕБ. ЗАЩО НАТО НЕ ГО ПРИХВАНА - летя над ПОЛОВИ ЕВРОПА .

    08:40 25.11.2025

  • 20 Механик

    14 2 Отговор
    "Страхът беше голям. Детето започна да плаче, защото звукът беше много силен"- обаче аз снимах с талафончиту, щото за днешния човек живеещ от у фейсбук, да снимаш е най-важното нещо.
    Детето, разбира се е без значение.

    08:43 25.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това е изтребител

    5 1 Отговор
    Питайте ВВС за полети и ще ви кажат.

    08:45 25.11.2025

  • 23 Факт

    5 1 Отговор
    Като при Август. Летеше на Юг и някъде в морето край Резово имаше тътен. После пристигна "научно-изследователски" кораб.

    08:45 25.11.2025

  • 24 ти си ловец

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "русия":

    на кожени ракети..... явно си стресиран от африканска ракета

    08:48 25.11.2025

  • 25 Стттт

    3 0 Отговор
    Атлас I3 е минал покрай земята.

    08:55 25.11.2025

  • 26 456

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "капитан Лукаш":

    Кажи и колко и какви самолети имаше там... Спомням си ги когато излитаха и минаваха над главите ни. Какви красавци бяха..

    Коментиран от #27

    09:04 25.11.2025

  • 27 капитан Лукаш

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "456":

    През 1977 заварих новите изтребители МиГ 21 МФ/УМ , през 1978 г. получихме изтребителите прехващачи 3-то поколение МиГ 23 мф/уб. Аз служих 1977-1979 г. като ГСМ-чик.

    09:19 25.11.2025

  • 28 Северноатлантик

    5 0 Отговор
    Отиде ни кенеFката !

    09:34 25.11.2025

  • 29 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Украинците все още не са доизкусурили ракетата "Фламинго", така че хем да прилича на руската "Кинжал", хем да улучи Нефтохима в Бургас.

    10:05 25.11.2025

