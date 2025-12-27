Новини
Двама загинаха при тежък инцидент на жп прелез в Сливен

Двама загинаха при тежък инцидент на жп прелез в Сливен

27 Декември, 2025 15:25 588 5

  • сливен-
  • тежък инцидент-
  • жп прелез

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери

Двама загинаха при тежък инцидент на жп прелез в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътния прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10,12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак по линията Бургас – София.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ. По първоначални данни има двама загинали.

Работата по изясняване на причините за инцидента продължава.

По случая е образувано следствено дело.


Сливен / България
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хубава новина

    7 0 Отговор
    Двама от тъмно зелените вече са в космоса. Утре пак да има, и така да края на света...

    15:30 27.12.2025

  • 2 Манагусите

    3 0 Отговор
    не се научиха да се оглеждат на релсите, той пътя техен

    15:33 27.12.2025

  • 3 раз

    2 0 Отговор
    „Дебелата кория“ не ще да отслабва,хапка си умрели хора.

    15:38 27.12.2025

  • 4 50/50

    2 0 Отговор
    Кипилово се метнаха с автомобил, сега Сливен! Геопатогенна зона е Сливенско това денонощие! Не забелязвате ли, че по пътищата се движат всякакви индивиди със странно поведение! Днес ми се мота едно такова отпред! Първо викам, учат го да управлява, затова се мотае! Последва минаване край пост и веднага след това - газ! Тогава реших, че е говорило по телефона и като видя служителите го остави и тръгна като хората, но след малко на добър прав участък пак едни съмнителни скорости и поведение и като минах край него - всички в автомобила зурлеста порода, което си пролича за миг през замърсените им стъкла!

    15:42 27.12.2025

  • 5 Пампаец

    0 0 Отговор
    Железният кон на бледоликите се джаснал в дилиджанс пълен с индианци . Два индианеца се преселили във вечните ловни полета . Любопитно е , че осветляващият събитието е пропуснал да ни информира за състоянието на животинската тяга . На кифтета и кибапчита ли ще я изядат за Нова Година местните индианци , или ще я направят на суджук ? Интересна работа . За прегазеното куче Мая вдигнаха революция , а за съдбата ра живата тяга , никой не задава въпроси ? Извиза , че за кучета и котки да се излиза на протест , може . А за коне , катъри, мулета и магарета , не може !

    15:47 27.12.2025

Новини по градове:
