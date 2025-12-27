Новини
Столична община удължи договорите за сметопочистване в 9 района

Столична община удължи договорите за сметопочистване в 9 района

27 Декември, 2025 16:04 969 12

Договорите за сметопочистване в Зони 1, 5 и 7 са удължени с до 19% индексация на цените

Столична община удължи договорите за сметопочистване в 9 района - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община осигури чистотата в 9 столични района, като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“). Решението включва увеличение с по-малко от 20% на цените за най-значимите услуги и гарантира нормалното функциониране на дейностите без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес.

„В трудни ситуации не търсим удобни решения, а работещи решения. Нашият подход е прагматичен – гледаме ресурс, гледаме риск, гледаме резултат. Когато договор изтича, ние не оставяме града без услуга, но и не приемаме условия, които ощетяват софиянци. Работим постоянно – с диалог, с натиск там, където е нужно, и с ясна цел: стабилна, качествена услуга на разумна цена. Това е ангажиментът ни и ще го отстояваме докрай.“ Това коментира кметът на София Васил Терзиев.

Анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, трайни договори с по-високи изисквания за качество и контрол.

Договорени единични цени

Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) - единичната цена за сметоизвозване остава без промяна: 175 лв. на тон; Договорът е удължен до подписване на нов 5-годишен контракт като следваща стъпка от настоящата обществена поръчка.

Зони 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“) и 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) - единичната цена за битовата смет се актуализира от 173 лв. на 209 лв. на тон, което представлява повишение от 19% за пълната стойност на услугите, след оптимизация.

За Зони 1 и 7 Столична община прекрати стартираната през юни процедура поради липса на реална конкуренция, а последвалите жалби на участниците бяха отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията, която потвърди решенията на Общината.

Столична община подчертава, че решенията са изцяло в изпълнение на ангажимента, който кметът Васил Терзиев пое - да се осигури услугата в рамките на бюджета на Столична община и без вдигане на такса смет за гражданите.

Подписаните анекси осигуряват непрекъсваемост на услугата на разумна цена, без да се допуска натиск, спешни компромиси или приемане на икономически необосновани условия.

Паралелно с временните решения, Столична община:

развива и разширява общинския капацитет, за да балансира зависимостта и да осигури конкуренция на външните изпълнители;

разминава сроковете на договорите, така че в бъдеще да не се допуска криза, породена от едновременното им изтичане;

подготвя нови трайни договори с по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол.

Общината ще продължи да информира своевременно за следващите стъпки, като водещи остават предвидимостта, прозрачността и защитата на обществения интерес.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиня(к)

    8 1 Отговор
    "Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“)
    ----
    Е, мое ли без баце🤣🤣🤣

    16:08 27.12.2025

  • 2 един курс на 20 тона камион

    7 1 Отговор
    е 4000 гроша, не е лошо

    16:27 27.12.2025

  • 3 Ватмана

    7 4 Отговор
    Е, пребори ли мафията, или само се ду, съзадде огромни проблеми и клекна като неможач

    16:42 27.12.2025

  • 4 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    И на какво основание с 20% повече ще лапа мафията.ДС послушкото клекна на му,тпите.

    16:45 27.12.2025

  • 5 Иван Попов

    5 2 Отговор
    Голяма борба с мафията,и на края пак тя диктува условията.

    16:47 27.12.2025

  • 6 Този може

    4 2 Отговор
    като един верен пепеец да полегне на мафията,срещу която се бореше. Или това вече са неговата,правилна мафия? Отбор боклуци ще "спасяват" София

    16:52 27.12.2025

  • 7 Опааа

    4 1 Отговор
    Мафията заедно с общината! Мошеници!

    16:53 27.12.2025

  • 8 оня с питон.я

    4 2 Отговор
    Забележете кои са кварталите. Там, където живеят политиците и мутрите. Ако там Червената Василка направи същата мизерия, както в Красно Село и Люлин, ще му отвъртат манерката от шамари.

    17:05 27.12.2025

  • 9 оня с питон.я

    3 3 Отговор
    Василке, свали ли жълтосиния парцал от общината, научи ли в коя държава се намира София, на която си кмет?

    17:06 27.12.2025

  • 10 при тези цени

    1 0 Отговор
    спокойно може да си направиш модерен гараж с нови камиони и пак да си на огромна печалба..... защо ли общината не иска ?

    17:07 27.12.2025

  • 11 Пари след контрол!

    3 1 Отговор
    На 25.12. сметопочистващите машини се разходиха по софийските квартали, за да маркират работа и да ни вземат парите, без да съберат боклука.
    Повозиха се като депутати на екскурзия.

    17:11 27.12.2025

  • 12 Хаджи Димитър

    0 1 Отговор
    Не го е срам този кмет! Кв. Хаджи Димитър е затрупан с боклуци.

    17:18 27.12.2025

