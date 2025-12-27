"Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме мира"

Вицепрезидентът Илияна Йотова присъства на храмовия празник на българската църква „Свети Стефан“ в Истанбул, където се проведе богослужение на архиерейския трон на Негово Светейшество по време на утренята на празника и светата литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил. Литургията бе в съслужение с Халкидонския митрополит Емануил, Силиврийския митрополит Максим, Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, протодякон Деян Коруноски и дякон Юлиян Периклиев.
Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, което започна на 25 декември и ще приключи на 28 декември.
Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Изключителна чест е за всички нас, защото по този начин негово светейшество и Българския синод на БПЦ казват, че те подкрепят старата българска общност тук, в Истанбул. Уважават миналото, почит към всички онези, които съградиха този невероятен храм, но съградиха българщината, българската държавност, но и препратка към бъдещето, защото тази общност има своето бъдеще и ще пребъде през поколенията.“
Вицепрезидентът подчерта значението на мира и толерантността:
Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Според мен не трябва да се досещаме за тази тема в светлите дни, а да си спомняме често посланието и човешката мъдрост и най-важното, че трябва да преследваме мира. Не се притесняваме от тази дума, защото имаше години, в които мирът не беше удобната дума. Сега все повече говорим, защото това е нашето бъдеще. В свят, в който човешкият разум и човешката мъдрост отстъпиха на конфликти, на войни, на разделение на отричане, не трябва само в тези дни да се сещаме, че има и друг път за развитие на човечеството чрез разбирателство, взаимна толерантност и помощ…“
Вицепрезидентът Йотова коментира и значението на юбилея на Българската екзархия:
Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Но 155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление тази годишнина почти не беше отбелязана в България, с изключения на няколко мероприятия. Сякаш отричаме собствената си история. За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история. Благодаря за посещението на негово светейшество, българската общност в Истанбул , това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленият бял нос
14:59 27.12.2025
2 Вицето
Тази е безбожница!
Коментиран от #8
14:59 27.12.2025
3 Баце
Ама той, мирът, престъпник ли е?
С какво ще го преследваме с кон, с танк, с нож, я се стегнете малко редакторите.
15:02 27.12.2025
4 Цвете
15:07 27.12.2025
5 Браво
Коментиран от #14
15:09 27.12.2025
6 Говорит Москва
15:11 27.12.2025
7 глоги
15:15 27.12.2025
8 Докато Гундяев го унижаваше
До коментар #2 от "Вицето":Президента мълча като Резидент.
15:19 27.12.2025
9 Христо Мазмейков
Коментиран от #12, #15
15:20 27.12.2025
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
15:20 27.12.2025
11 питам
или като Радев се пришива на църковни служби
Май си е ортодоксална комунистка.
15:25 27.12.2025
12 Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "Христо Мазмейков":Или без калпак!🤣
15:26 27.12.2025
13 Болшевиките
15:30 27.12.2025
14 1453
До коментар #5 от "Браво":Истанбул ще си остане така за винаги но Филибето може да се свърже към някъде...
15:34 27.12.2025
15 Издаде се турчина
До коментар #9 от "Христо Мазмейков":Бъркаш църква с джамия май, личи си, че не си православен. Кърпа слагат католички, арменки, някои гъркини. В България никога жена не е носила шамия в храм!
15:36 27.12.2025
16 тамплиерска рицарка
15:36 27.12.2025
17 червения
15:38 27.12.2025
18 Ха ха ха
15:38 27.12.2025
19 Питане
15:40 27.12.2025
20 Потомствени
15:42 27.12.2025
21 Що не
15:43 27.12.2025
22 С какво
15:43 27.12.2025