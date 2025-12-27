Новини
Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме мира

27 Декември, 2025 14:53 665 22

Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей

Вицепрезидентът Илияна Йотова присъства на храмовия празник на българската църква „Свети Стефан“ в Истанбул, където се проведе богослужение на архиерейския трон на Негово Светейшество по време на утренята на празника и светата литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил. Литургията бе в съслужение с Халкидонския митрополит Емануил, Силиврийския митрополит Максим, Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, протодякон Деян Коруноски и дякон Юлиян Периклиев.

Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, което започна на 25 декември и ще приключи на 28 декември.

Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Изключителна чест е за всички нас, защото по този начин негово светейшество и Българския синод на БПЦ казват, че те подкрепят старата българска общност тук, в Истанбул. Уважават миналото, почит към всички онези, които съградиха този невероятен храм, но съградиха българщината, българската държавност, но и препратка към бъдещето, защото тази общност има своето бъдеще и ще пребъде през поколенията.“

Вицепрезидентът подчерта значението на мира и толерантността:

Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Според мен не трябва да се досещаме за тази тема в светлите дни, а да си спомняме често посланието и човешката мъдрост и най-важното, че трябва да преследваме мира. Не се притесняваме от тази дума, защото имаше години, в които мирът не беше удобната дума. Сега все повече говорим, защото това е нашето бъдеще. В свят, в който човешкият разум и човешката мъдрост отстъпиха на конфликти, на войни, на разделение на отричане, не трябва само в тези дни да се сещаме, че има и друг път за развитие на човечеството чрез разбирателство, взаимна толерантност и помощ…“

Вицепрезидентът Йотова коментира и значението на юбилея на Българската екзархия:

Вицепрезидентът Илияна Йотова: „Но 155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление тази годишнина почти не беше отбелязана в България, с изключения на няколко мероприятия. Сякаш отричаме собствената си история. За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история. Благодаря за посещението на негово светейшество, българската общност в Истанбул , това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина.“


  • 1 Зеленият бял нос

    10 1 Отговор
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преследване! Дали ще е мир или друго е без значение, трябва да се ПРЕСЛЕДВА!!!

    14:59 27.12.2025

  • 2 Вицето

    15 9 Отговор
    Те тая падна на колене преди време да целува ръка на руският главен поп от КГБ, Гундяев, раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, след което този поп унижи публицно носред София Президента Радев пред камерите на цял свят!
    Тази е безбожница!

    Коментиран от #8

    14:59 27.12.2025

  • 3 Баце

    16 3 Отговор
    "Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме мира"
    Ама той, мирът, престъпник ли е?
    С какво ще го преследваме с кон, с танк, с нож, я се стегнете малко редакторите.

    15:02 27.12.2025

  • 4 Цвете

    12 4 Отговор
    РАЗХОДКИ С ДОСТА РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА .ОЩЕ МАЛКО ОСТАНА.

    15:07 27.12.2025

  • 5 Браво

    12 5 Отговор
    Пожелавам на дядо Данаил да седне така на трона в Църквата Света София, след падането на Ердоган и връщането на Константинопол към Търновската епархия.

    Коментиран от #14

    15:09 27.12.2025

  • 6 Говорит Москва

    2 7 Отговор
    Събрал ги диктатор, русофилчета

    15:11 27.12.2025

  • 7 глоги

    3 2 Отговор
    ВицепрезидентКАТА Илияна Йотова

    15:15 27.12.2025

  • 8 Докато Гундяев го унижаваше

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вицето":

    Президента мълча като Резидент.

    15:19 27.12.2025

  • 9 Христо Мазмейков

    7 3 Отговор
    Кой влиза в черква без забрадка ??? Това не го ли каза някой на тази лека женица ?Или смята ,че прави предизборна обиколка ?

    Коментиран от #12, #15

    15:20 27.12.2025

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 4 Отговор
    Нямате пари ли ! Пазарувате като за световно ! Българина със девет стомаха .Не се наядехте ,не се напихте ,не се настройхте! Копейките да мятато --плюсове ,прогнилия запад--Минуси

    15:20 27.12.2025

  • 11 питам

    3 2 Отговор
    тази личност на снимката кръстена ли е
    или като Радев се пришива на църковни служби


    Май си е ортодоксална комунистка.

    15:25 27.12.2025

  • 12 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Христо Мазмейков":

    Или без калпак!🤣

    15:26 27.12.2025

  • 13 Болшевиките

    3 2 Отговор
    се смляха да се кръстят

    15:30 27.12.2025

  • 14 1453

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Истанбул ще си остане така за винаги но Филибето може да се свърже към някъде...

    15:34 27.12.2025

  • 15 Издаде се турчина

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Христо Мазмейков":

    Бъркаш църква с джамия май, личи си, че не си православен. Кърпа слагат католички, арменки, някои гъркини. В България никога жена не е носила шамия в храм!

    15:36 27.12.2025

  • 16 тамплиерска рицарка

    2 0 Отговор
    попето данаил е зле прикрит фанариот

    15:36 27.12.2025

  • 17 червения

    1 0 Отговор
    гюбрак станал набожен?!Първо се гонят комунетата,после преследваме мир.

    15:38 27.12.2025

  • 18 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Мииии преследвай го да видим как

    15:38 27.12.2025

  • 19 Питане

    0 0 Отговор
    Падна ли наземи да целива ръце /ударението на "ъ" / ?

    15:40 27.12.2025

  • 20 Потомствени

    4 0 Отговор
    комунисти и атеисти не спират да пътуват и наглеят , да влизат в храмовете без капка съвест и студени сърца към християнството и Господ Бог ! И при Папите в Рим пътеки направиха , нали е аванта , те са по нея ! Но нищо не споменават за убитите свещеници , вечен покой на душите им , от шумкарите и подобни , след девети септември 1944 .

    15:42 27.12.2025

  • 21 Що не

    3 0 Отговор
    я изхвърлиха от Храма ?

    15:43 27.12.2025

  • 22 С какво

    1 0 Отговор
    Ще го ПреследватЕ, с кучета,с тояги ли?

    15:43 27.12.2025

