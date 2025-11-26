Новини
Започна полагането на последния пласт асфалт на бул. „Рожен“

Започна полагането на последния пласт асфалт на бул. „Рожен"

26 Ноември, 2025 09:53

  • бул. рожен-
  • асфалт

Предстоят 72-часови тестови изпитания на новото трамвайно трасе на булеварда

Започна полагането на последния пласт асфалт на бул. „Рожен“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община започна полагането на последния пласт асфалтобетон по новоизградената част на бул. „Рожен“ – ключов инфраструктурен обект за северната част на София и за свързаността на града. Това съобщи зам.-кметът по направление Обществено строителство Никола Лютов.

Бул. “Рожен” ще осигури директна връзка със Северната скоростна тангента и ул. „Илиянско шосе“, значително подобряване на достъпа до северните райони и Републиканската пътна мрежа, посочи столичният кмет Васил Терзиев.

Строителните екипи вече изпълняват последния асфалтов пласт на платната и при подходящи метеорологични условия ще се направи и хоризонтална маркировка. Успоредно с това се довършват работите по релсовия път и контактно-кабелната мрежа. Още тази седмица започват и 72-часовите изпитания на новото трамвайно трасе – ключов етап преди въвеждането му в експлоатация.

По тротоарите продължават текущите строителни дейности, като всички инженерни мрежи вече са изпълнени – нов водопровод, разделна канализация за битови и дъждовни води. Подготвя се монтажът на вертикална сигнализация и спирките на градския транспорт.

Изгражда се изцяло нов участък от бул. „Рожен“ от надлез над ж.п. линията до Северна скоростна тангента“ с обща дължина над 2 км.

Проектът за реконструкция на бул. „Рожен“ включва сложна координация на инженерни съоръжения, които обслужват както жилищни зони, така и индустриални територии. Въпреки работата в динамична градска среда, достъпът за градския транспорт и автомобилното движение бе максимално запазен, за да се намалят неудобствата за гражданите.

Изграден е нов участък от булеварда с две платна, всяко с по две ленти за движение, както и локални платна, обслужващи индустриалните предприятия и жилищните зони с достатъчен габарит и обособени места за паркиране, както и ново осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура. Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към системата по бул. „Рожен“. Новото енергоспестяващо осветление повишава безопасността и комфорта на придвижване.

Инвестицията в разширението на бул.”Рожен” е в размер на 49,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община.

Паралелно с това продължава и работата по бул. „Ал. Стамболийски“, където също се извършва цялостна реконструкция, включително и на релсовия път – част от по-широката програма на Столична община за модернизация на ключовите градски артерии и обновяване на трамвайни линии.

Бул. „Рожен“ е една от основните северни входно-изходни артерии на София. Модернизацията на булеварда е сред проектите, които допринасят за развитие на северните райони на града. С директния достъп до Северната скоростна тангента новоизграденият булевард става част от националния транспортен коридор, през който преминава трафикът между автомагистралите „Хемус“ и „Струма“, заяви кметът на София Васил Терзиев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
