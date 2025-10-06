Фаталното рали във Варна: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

Автомобилното състезание край "Аладжа манастир" край Варна, което трябваше да бъде празник за феновете на моторните спортове, завърши трагично. Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой. Сред пострадалите е и жена в критично състояние.
"Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още повече сцеплението. Гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление". Това обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” автомобилният състезател Мартин Петков, който е бил участник в тази надпревара.
Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата, няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключително хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът".
По думите на Царски една от причините за този инцидент, е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-топъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалтът. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи „чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа".
Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.
„Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".
Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 където убиха Сияна
Коментиран от #26
21:22 06.10.2025
2 Джо
Коментиран от #16
21:25 06.10.2025
3 Помак
Коментиран от #8, #18
21:26 06.10.2025
4 Може би 80 % от асфалтираните
21:28 06.10.2025
5 Дааа
21:29 06.10.2025
6 Спецназ
МАЛОУМНО!!
Винаги може да изхвърчи колата и да те направи на лютика! ФАКТ!
21:29 06.10.2025
7 Честито
Коментиран от #17
21:31 06.10.2025
8 Туй
До коментар #3 от "Помак":На колко ракии го написа ,че много не е ясно какво си искал да кажеш
21:31 06.10.2025
9 батВесо
21:32 06.10.2025
10 Спецназ
ако имаш видимост за след завоя вече нема въпроси!
Рали не се спира лесно- това не е F1 с кола за сигурност- там фърчат като невидели!
21:34 06.10.2025
11 Още от вчера се прави опит да се скрие
21:36 06.10.2025
12 оляхте се
21:37 06.10.2025
13 Проф. Иво Христов
21:41 06.10.2025
14 Даката
Хайде проверете и колегите му автомобилни състезатели - наркомани, които го защитават, дали по някаква извънредна случайност не са се назобали и те със същата дрога.... а после ги попитайте къде случайно са я намерили на някоя пейка или под нея?
21:43 06.10.2025
15 Покриха наркоманчето
21:43 06.10.2025
16 Баба Гошка
До коментар #2 от "Джо":Слънцето е виновно, че не им е стоплило гумите. И въздухът е виновен, че е поддържал ниски трмператури. Както и баббунката, на която колата е подскочила. Хайде сега да даряват един крак на младата жена. Организаторите да проведат лотария и който изтегли късата клечка да го правят доннор.
21:43 06.10.2025
17 Поредицата от случайности
До коментар #7 от "Честито":Не е случайност.
21:46 06.10.2025
18 Даката
До коментар #3 от "Помак":"Автомобилния състезател", да го сложа в кавички, щото за мен това не е... а най-обикновен джигит, надрусан с наркотици, който е забравил че има спирачка...
Сега неговите "колеги" се опитват да изкарат асфалта е виновен, че боклука се е надрусал с наркотици???
21:49 06.10.2025
19 ШФейк
21:49 06.10.2025
20 Хората не стига че са пострадали ами ги
Коментиран от #22
21:53 06.10.2025
21 Никой
Трябва всички да се привлекат - но то сега няма пък Прокуратура. Всички по веригата - организатори - всички - отиват на следствие.
Виж как говорят - било нещастен случай. Дано не се повтори. Сцепление нямало.
21:55 06.10.2025
22 Това е ежедневно и повсеместно
До коментар #20 от "Хората не стига че са пострадали ами ги":Едни хора да причиняват страдание на други , а обществото да ги оправдава и да се отнася с безразличие към потърпевшите. Думи няма колко ужасно несправедливо е.
21:56 06.10.2025
23 Сталин
22:00 06.10.2025
24 Стига вече с оправдания!!
Асфалтът е лош — ясно. Но когато знаеш, че отсечката е опасна, не оставяш хора да стоят на външни завои с 150 км/ч насреща!
Къде са онези „маршали“, които трябва да пазят живота на зрителите? Защо са недобре обучени и недостигат?
Това не е случайност, а резултат от системна некомпетентност и безотговорност!
Поемете си отговорността, вместо да си прехвърляте вината. Публично и открито! Това е въпрос на живот и смърт, не на бюрократични игри!
Нека се научим да ценим хората, а не да ги използваме за шоу на всяка цена.
22:01 06.10.2025
25 Засрамете се!
В България всичко е объркано и неправилно. Вместо да се поемат отговорности, винаги някой друг е виновен. Хората тровят живота на други хора безнаказано, без капка съвест!
Трябва да има край на това безхаберие и несправедливост. Сега е моментът да поискамe истинска отговорност и промяна, преди да е станало твърде късно!
22:03 06.10.2025
26 Вината се определя от съда
До коментар #1 от "където убиха Сияна":В предварителния арест е шофьора, а шофовете му са с мерки за неотклонение. Ако очакваш да обесят някой на върбата - няма да стане. Иначе ти или аз можем да се окажем на върбата.
Коментиран от #28, #31
22:04 06.10.2025
27 Мнение
Но проблемът е системен — виновни трябва да бъдат всички по веригата: шофьор, организатори, община, полиция. А прокуратурата? Къде е тя? Изглежда сякаш няма такава.
„Нещастен случай“ — едно удобно оправдание, с което само се прикрива липсата на отговорност. Това не трябва да се повтаря!
22:05 06.10.2025
28 Разумен
До коментар #26 от "Вината се определя от съда":Шофьорът е в ареста — добре. Но това не решава системния проблем: организатори, маршали, община, трасето. Искаме пълно и прозрачно разследване, не театър. Животите на хората са важни — не ги заменяйте с ПР.
Коментиран от #34
22:07 06.10.2025
29 гумата
22:08 06.10.2025
30 Тррол на статуквото слага минуси
22:08 06.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Лило
Първо — помощ за пострадалите.
Второ — независима комисия и пълни проверки на безопасността.
Трето — законови мерки, които да предотвратяват подобни трагедии. Ако искате промяна — организирайте се, подписвайте искания, искайте публични отчети.
22:10 06.10.2025
34 Не е в ареста !!! Пуснат е.
До коментар #28 от "Разумен":И дори нямало да му повдигат обвинение. Пострадалите били виновни ?!?
22:12 06.10.2025
35 защото
22:13 06.10.2025
36 Бай
22:15 06.10.2025
37 Всеки който слага минуси
22:17 06.10.2025