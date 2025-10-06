Новини
Фаталното рали във Варна: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката, не е имал добро сцепление

6 Октомври, 2025 21:11 717 37

Според автомобилните състезатели Мартин Петков и Илия Царски най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Автомобилното състезание край "Аладжа манастир" край Варна, което трябваше да бъде празник за феновете на моторните спортове, завърши трагично. Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой. Сред пострадалите е и жена в критично състояние.

"Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още повече сцеплението. Гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление". Това обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” автомобилният състезател Мартин Петков, който е бил участник в тази надпревара.

Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата, няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключително хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът".

По думите на Царски една от причините за този инцидент, е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-топъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалтът. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи „чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа".

Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки.

„Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".

Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“.


  • 1 където убиха Сияна

    5 1 Отговор
    си е направо лед, виновни няма

    Коментиран от #26

    21:22 06.10.2025

  • 2 Джо

    10 2 Отговор
    Ами защо го провеждат!? Не стига че отцепват курортите,а сега някой друг е виновен! И на Елените е виновен някой друг!

    Коментиран от #16

    21:25 06.10.2025

  • 3 Помак

    8 10 Отговор
    Пак спасяват виновния ...на глупави ли ни правите !!! .това е рали ,дори и от пътната мрежа да е в закона за движение по пътищата ,ясно са вменено задълженията на вода Ча - да се съобразява с пътя и пътната обстановка ...а за ралито то е 110 % Отговорност На Водача не ни правете на абдали

    Коментиран от #8, #18

    21:26 06.10.2025

  • 4 Може би 80 % от асфалтираните

    10 0 Отговор
    Пътища в България нямат добро или необходимото по закон сцепление ,заради корупцията в България и кражбите , затова обикновено трябва да се шофира според пътните условия

    21:28 06.10.2025

  • 5 Дааа

    9 1 Отговор
    Навсякаде пълно безхаберие ,никой не знае какво прави и защо е там

    21:29 06.10.2025

  • 6 Спецназ

    11 1 Отговор
    Да стоиш от ВЪНШНАТА страна на завоя да гледаш е

    МАЛОУМНО!!

    Винаги може да изхвърчи колата и да те направи на лютика! ФАКТ!

    21:29 06.10.2025

  • 7 Честито

    5 2 Отговор
    в бг мрем като мухи виновни няма то това е и целта

    Коментиран от #17

    21:31 06.10.2025

  • 8 Туй

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    На колко ракии го написа ,че много не е ясно какво си искал да кажеш

    21:31 06.10.2025

  • 9 батВесо

    6 4 Отговор
    Глупости на търкалета. Щото на Париж-Дакар в Сахара сигурно има асфалт с добро сцепление.

    21:32 06.10.2025

  • 10 Спецназ

    3 1 Отговор
    Същия , ако не по- добре обзор имаш да си ОТВЪТРЕ на завоя на висок скат и

    ако имаш видимост за след завоя вече нема въпроси!

    Рали не се спира лесно- това не е F1 с кола за сигурност- там фърчат като невидели!

    21:34 06.10.2025

  • 11 Още от вчера се прави опит да се скрие

    5 4 Отговор
    Истината не само за това кой е виновен ами и да се прикрие случая като цяло. Електронните медии си мълчаха през деня и го съобщиха чак в късните новини лаконично. Има груб и нечестен опит да се оневинят организаторите и участниците за сметка на това да се обвинят жертвите. Това е ужасна българска фашиска черта - лъжа.

    21:36 06.10.2025

  • 12 оляхте се

    7 4 Отговор
    айде сега пък сафалта виновен… стига се ръсили глупости пострадалите са единствените виновни !!! нямаме асфалт със сцепление откакто герб правят пътища но това не е било проблем за ралитата до сега !!!

    21:37 06.10.2025

  • 13 Проф. Иво Христов

    5 3 Отговор
    Само тотални де били могат да застанат точно на завоя да зяпат!

    21:41 06.10.2025

  • 14 Даката

    3 5 Отговор
    Колегите му, мутри непоръбени се опитват да го оневинят и да омаловажат това, че преди състезанието се е назобал с наркотици и е забравил че автомобила има и спирачка... дето се казва...на калпавия хой, космите му пречат.
    Хайде проверете и колегите му автомобилни състезатели - наркомани, които го защитават, дали по някаква извънредна случайност не са се назобали и те със същата дрога.... а после ги попитайте къде случайно са я намерили на някоя пейка или под нея?

    21:43 06.10.2025

  • 15 Покриха наркоманчето

    2 4 Отговор
    Не е имало никакъв спирачен път!

    21:43 06.10.2025

  • 16 Баба Гошка

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Джо":

    Слънцето е виновно, че не им е стоплило гумите. И въздухът е виновен, че е поддържал ниски трмператури. Както и баббунката, на която колата е подскочила. Хайде сега да даряват един крак на младата жена. Организаторите да проведат лотария и който изтегли късата клечка да го правят доннор.

    21:43 06.10.2025

  • 17 Поредицата от случайности

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Честито":

    Не е случайност.

    21:46 06.10.2025

  • 18 Даката

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    "Автомобилния състезател", да го сложа в кавички, щото за мен това не е... а най-обикновен джигит, надрусан с наркотици, който е забравил че има спирачка...
    Сега неговите "колеги" се опитват да изкарат асфалта е виновен, че боклука се е надрусал с наркотици???

    21:49 06.10.2025

  • 19 ШФейк

    1 0 Отговор
    Варовико у хасфалто

    21:49 06.10.2025

  • 20 Хората не стига че са пострадали ами ги

    5 4 Отговор
    изкарват виновни. Това е ужасно. Общината полицията организаторите състезателите те нямат вина може ли така. Не мога да се съглася. Всичко е ужасно в България. Едни хора тровят живота на други просто така.

    Коментиран от #22

    21:53 06.10.2025

  • 21 Никой

    1 2 Отговор
    Присъдите ще са условни - това е положението - на практика, този шофьор не спря - има и моторни спирачки - ще направи ако трябва - само катастрофа. Толкова е нивото им. Шофьор - нищо подобно.

    Трябва всички да се привлекат - но то сега няма пък Прокуратура. Всички по веригата - организатори - всички - отиват на следствие.

    Виж как говорят - било нещастен случай. Дано не се повтори. Сцепление нямало.

    21:55 06.10.2025

  • 22 Това е ежедневно и повсеместно

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хората не стига че са пострадали ами ги":

    Едни хора да причиняват страдание на други , а обществото да ги оправдава и да се отнася с безразличие към потърпевшите. Думи няма колко ужасно несправедливо е.

    21:56 06.10.2025

  • 23 Сталин

    5 1 Отговор
    Не само асфалта и извънземните и Путин са виновни

    22:00 06.10.2025

  • 24 Стига вече с оправдания!!

    4 1 Отговор
    Стига вече с оправданията и празните приказки!
    Асфалтът е лош — ясно. Но когато знаеш, че отсечката е опасна, не оставяш хора да стоят на външни завои с 150 км/ч насреща!
    Къде са онези „маршали“, които трябва да пазят живота на зрителите? Защо са недобре обучени и недостигат?
    Това не е случайност, а резултат от системна некомпетентност и безотговорност!

    Поемете си отговорността, вместо да си прехвърляте вината. Публично и открито! Това е въпрос на живот и смърт, не на бюрократични игри!
    Нека се научим да ценим хората, а не да ги използваме за шоу на всяка цена.

    22:01 06.10.2025

  • 25 Засрамете се!

    2 3 Отговор
    Хората, които пострадаха при това ужасно състезание, вместо да получат подкрепа, ги изкарват виновни! Как може така? Общината, полицията, организаторите и състезателите да се правят на невинни, а пострадалите да носят вината?! Това е абсурд и безобразие!

    В България всичко е объркано и неправилно. Вместо да се поемат отговорности, винаги някой друг е виновен. Хората тровят живота на други хора безнаказано, без капка съвест!

    Трябва да има край на това безхаберие и несправедливост. Сега е моментът да поискамe истинска отговорност и промяна, преди да е станало твърде късно!

    22:03 06.10.2025

  • 26 Вината се определя от съда

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "където убиха Сияна":

    В предварителния арест е шофьора, а шофовете му са с мерки за неотклонение. Ако очакваш да обесят някой на върбата - няма да стане. Иначе ти или аз можем да се окажем на върбата.

    Коментиран от #28, #31

    22:04 06.10.2025

  • 27 Мнение

    1 1 Отговор
    Шофьорът не спря, макар че има моторни спирачки и средства за контрол — явно няма капацитет или желание да ги използва. Резултатът? Катастрофа и трагедия.
    Но проблемът е системен — виновни трябва да бъдат всички по веригата: шофьор, организатори, община, полиция. А прокуратурата? Къде е тя? Изглежда сякаш няма такава.
    „Нещастен случай“ — едно удобно оправдание, с което само се прикрива липсата на отговорност. Това не трябва да се повтаря!

    22:05 06.10.2025

  • 28 Разумен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вината се определя от съда":

    Шофьорът е в ареста — добре. Но това не решава системния проблем: организатори, маршали, община, трасето. Искаме пълно и прозрачно разследване, не театър. Животите на хората са важни — не ги заменяйте с ПР.

    Коментиран от #34

    22:07 06.10.2025

  • 29 гумата

    0 1 Отговор
    Я стига! Всеки, който има книжка знае, че изявлението за виновния асфалт е в нарушение на ЗДвП.

    22:08 06.10.2025

  • 30 Тррол на статуквото слага минуси

    1 1 Отговор
    Това е ужасно да оправдава причинителите на ужасното страдание. В известен смисъл убития човек бог да го прости но поне се е отървал на фона на станалото с жената.

    22:08 06.10.2025

  • 33 Лило

    1 0 Отговор
    Искам отговорност. Всеки по веригата — от организатора до общината — да бъде разследван и при доказателства — съден. Няма нещастен случай, когато рисковете са известни и игнорирани.
    Първо — помощ за пострадалите.
    Второ — независима комисия и пълни проверки на безопасността.
    Трето — законови мерки, които да предотвратяват подобни трагедии. Ако искате промяна — организирайте се, подписвайте искания, искайте публични отчети.

    22:10 06.10.2025

  • 34 Не е в ареста !!! Пуснат е.

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Разумен":

    И дори нямало да му повдигат обвинение. Пострадалите били виновни ?!?

    22:12 06.10.2025

  • 35 защото

    0 1 Отговор
    Аве сега , този винавен , онзи виновен ? Какъв човек и олигофрен трябва да си , за да застанеш на външната страна на завоя срещу идващите автомобили ? Без някой да те гони от там и да ти забранява , трябва да ти е ясно на какъв риск се излагаш ? Не може до всеки любител на силни усещания да стои полицай , в края на краищата всеки сам отговаря за живота си ! Не може вечно да прехвърляме нашата лична вина на другите ! Сега , .... асфала бил. .... надрусан бил ,.... гумите били .... но че нямам елементарно чувство за самосъхранение , пак някой друг виновен , че този друг ме е забранявал да стоя там , пак той виновен че ми е ограничавал правата ! Хайде керез , който е стоял там сам си е виновен какво и от кого ще търси !

    22:13 06.10.2025

  • 36 Бай

    2 0 Отговор
    "Асфалт Паша е виновен!"

    22:15 06.10.2025

  • 37 Всеки който слага минуси

    0 0 Отговор
    Срещу истината в ада ще гори.защотп на нас ни писна от вашите злини. Погледнете себе си. Няма ден без злини.

    22:17 06.10.2025

