Новини
България »
Всички градове »
От МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите заради въвеждането на еврото

От МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите заради въвеждането на еврото

25 Декември, 2025 14:04 1 263 41

  • мвр-
  • съвети-
  • граждани-
  • въвеждане-
  • евро

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули, обясняват от Вътрешното министерство

От МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите заради въвеждането на еврото - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с въвеждането на еврото като платежно средство в страната ни от 1 януари 2026 г., от МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите, за да не бъдат допускани злоупотреби. Ето и съветите от Вътрешното министерство:

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва през м. януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    5 3 Отговор
    Началничката на сектор „Борба с измамите“ в ГДНП- главна инспекторка Златка Падинкова.

    14:08 25.12.2025

  • 2 Луната спи

    17 6 Отговор
    От кавалерията с розови понита на Сю, по-добре да се въздържат да дават съвети, защото през годините имаше много случаи на фалшиви евраци, родно производство, които се разпространяваха в Западна Европа.

    Коментиран от #24

    14:09 25.12.2025

  • 3 аман

    20 5 Отговор
    от съвети, че то банките са най-големите измамници

    Коментиран от #25

    14:10 25.12.2025

  • 4 Понеже пишете глу...пости

    13 4 Отговор
    Ако внеса левове в търговска банка след първи януари на друг курс ли ще се превалутират?

    14:10 25.12.2025

  • 5 МВР да знаят

    21 11 Отговор
    Левът остава, еврото е незаконно!

    Коментиран от #27

    14:12 25.12.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    17 8 Отговор
    Ченгетата ще гледат кой колко обменя и после айде информация на аверите им бандити къде и кога да ударят. Ега ти прозрачната схема.

    Коментиран от #30, #32

    14:12 25.12.2025

  • 7 МВР е част от мафията по кражбата

    15 4 Отговор
    Вие сте шарлатани направо ало измамници

    14:14 25.12.2025

  • 8 димитри

    12 4 Отговор
    Добре ,че са мвр иначе как щяха да се оправяме бг-граждани без тях...Апропо....като внесеш парата в банката и ти я превалутират БЕЗПЛАТНО.......как ще става ТЕГЛЕНЕТО......Дали и то ще е безплатно или.....няма да е безплатно........за един дядо питам........

    14:18 25.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Психо

    16 3 Отговор
    Че то мвр е мафията

    14:25 25.12.2025

  • 12 В тая

    12 3 Отговор
    държава, има ли изобщо институция дето да работи нещо, или само акъл дават. Вах ти и ифлуенсърите, разбиирш ли.

    14:28 25.12.2025

  • 13 Авеее

    8 5 Отговор
    Българите отново ще обеднеят. Европейците от северните части на Европа ще им осмучат доходите.

    14:31 25.12.2025

  • 14 666

    5 3 Отговор
    Щом МВР са там съм спокоен, ако има и един от джандармерия ще е още по сигурно.

    14:35 25.12.2025

  • 15 Сатана Z

    14 6 Отговор
    Режимът в България извърши най-голямото престъпления към българския народ като въведе чужда парична единица ,която да замени българската идентичност какъвто е лева.
    Каквото и да ви приказват,знайте ,че животът след 1 Януари няма да бъде същият както преди него макар и лош.Сами ще се убедите.

    Коментиран от #16, #19

    14:37 25.12.2025

  • 16 111

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Колкото и да гавкаш по форумите - Бай Тошо няма да се върне ! Хайде, пусни си някоя съветска песен на грамофона, за успокоение, друго не ти остана.

    14:45 25.12.2025

  • 17 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    4 1 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    14:59 25.12.2025

  • 18 Боко Престъпникът

    2 1 Отговор
    Какви злоупотреби в Клуба на богатите?!? Вие с всичкия ли си сте, та пишете такива измислици?!? В Клуба на богатите всичко е честно и почтено, мед и масло, неземен рай!!!

    15:01 25.12.2025

  • 19 СПРАВЕДЛИВ

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Така е. В цялата история на България не е имало такова чудо - да се заменят българските символи! Българският лев е преживял през вековете, както знамето името и езикът ни. Сега, както е тръгнало и тях ще сменим. Затова ли загинаха Ботев, Левски и всички герои, за да изтрием българската идентичност?!!! Никога не биха ни го простили.
    Казват, че Русия ни командвала, но никога не е сменила нашите символи. Може и техните да са били до нашите, в знак на благодарност, но сега, без да са ни правили някаква услуга от Запад, започнаха да ни обезличават.

    15:12 25.12.2025

  • 20 вместо

    3 2 Отговор
    тези смешници да оказват морална подкрепа и да предлагат съвети,да свършат някаква работа.Ако бяха в частния сектор,щяха да ровят по кофите(и те го знаят).

    15:16 25.12.2025

  • 21 Аха

    4 2 Отговор
    МВРто на престъпниците травеститите дава наставления на поробените,как да станат добри и послушни роби

    15:18 25.12.2025

  • 22 Кабамилионеров

    2 1 Отговор
    Да му мисли просто...людието.....нашите милио...ни,спечелени от далаве..ри с ГЕПИ,са много мили..они,и не ни пука.

    15:19 25.12.2025

  • 23 Кабамилионеров

    2 1 Отговор
    С хотел за 100 мило...на евро,може ли да има притеснение.......

    15:22 25.12.2025

  • 24 Питане

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Луната спи":

    "Защото през годините имаше фолшиви евраци"Ами не разбрах къде е вината на къдравато Сю.За щяло и нещяло все Бойко или Сюто виновни.Вие в ред ли сте?Освен това се казва единствено ЕВРО,няма ЕВРА,няма ЕВРАЦИ.Образовайте се поне малко.Ползвате интернет когато не сте сигурни за нещо.

    15:24 25.12.2025

  • 25 Големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "аман":

    Ами ходи по чейнчбюрата .Някой да те спира?

    15:25 25.12.2025

  • 26 Никой

    0 1 Отговор
    Мъгла.

    Ами тези дето имат деца за нахранване - не всеки може на глад.

    15:26 25.12.2025

  • 27 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР да знаят":

    Ами защо се редите по опашки да сменяте левове за евро?Харчете левовете си в чужбина.

    15:27 25.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 обменяйте малко

    1 1 Отговор
    Колкото да изкарате до неизбежния Референдум.

    Коментиран от #36

    15:28 25.12.2025

  • 30 Ченге

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    Пич,гледаш много филми.

    15:28 25.12.2025

  • 31 Теглете, теглете, теглете

    1 1 Отговор
    Fuкс милиционерчетата. Теглете си парите от банките, ако въобще имате нещо над 2000лв. По-добре в бурканбанк, отколкото някъде, където зависите от прищевките на анонимни бюрократи.

    Коментиран от #35

    15:28 25.12.2025

  • 32 Да ми ....кажат

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    от МеВеРето защо като бабичка праща чрез поща и взема чрез поща (толкова ли са честни български пощи)40лева я карат да и преснимат личната карта ,че после и да пише върху хвърчащия лист-- вярно с оригинала и да се подписва....това не значи ли ,че пенсионерите дето си получават пенсийката от пощата ще трябва да изплащат заеми на злоупотребили с тоя хвърчащ лист.....(така ли се честити КОЛЕДА в Смолян)PPS:а служителката едвам ме намери в списък със 100 човека даже отказа да ми изплати сумата ако не попълня с мой почерк листа с преснимката,който ми връчи...

    15:31 25.12.2025

  • 33 клуба на богатити

    2 0 Отговор
    Ако асан купи панелка за 50 000 и я продаде на Мюмюн за 500 000, ще иде ли нап да пита Мюмюн от де има 500к/

    за един балон в една държава питам.

    15:32 25.12.2025

  • 34 хаберих

    0 0 Отговор
    Учителката в час по български език:
    - Ти, Петре, защо не пишеш?
    - Нямам химикалка, госпожо.
    - Еми, тогава пиши на лист!

    15:33 25.12.2025

  • 35 споко

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Теглете, теглете, теглете":

    Банковата ни система е гарантирана.
    Няма полза от бурканбанк. Освен ако не си живееш в твоя реалност някаква.

    15:34 25.12.2025

  • 36 няма файда

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "обменяйте малко":

    Ето ти тактика за двата варианта:
    Кинтите ти са в банката по твоята си левова сметка.
    Ако някак си провалите ЕЗ, те ще си останат левове. Ако не успеете, ще ги превалутират безплатно.
    Няма да се занимаваш нито със съхранение, нито ще се пртесняваш за обмен в едната или другата посока!

    15:36 25.12.2025

  • 37 наблюдател

    1 0 Отговор
    Какво като въвеждаме еврото , когато държавата ни е завладяна от мафията ? Нама никакъв шанс , България да стане нормална държава и затова аз и семейството ми се мести в чужбина след празниците .Тук държавата е завладяна , а народа е държан за заложник .

    15:39 25.12.2025

  • 38 Българския лев е стабилен

    0 1 Отговор
    Преди 30 години беше добавил 3 нули.
    Защото е стабилен.
    Все едно във война сме били.Ама то при управление на комунистите сме си във война.

    15:40 25.12.2025

  • 39 Никаква драма няма

    1 0 Отговор
    с приемането на еврото.
    Напротив, България завършва интеграцията си в ЕС.
    ПЪТУВАМЕ И РАБОТИМ И ПЕЧЕЛИМ НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА.
    Изпълнена е мечтата на поколения българи.

    15:40 25.12.2025

  • 40 Уса

    0 0 Отговор
    С това евро върнаха народа в залеза на комунизма.Любителите на еврото ще го разберат на 2 януари като си поръчат такси да си приберат пияните зднци...селяндурска нация

    15:41 25.12.2025

  • 41 Обикновените

    0 0 Отговор
    Честни българи станахме ненужни насекоми,не са решили не са те смачкали.....

    15:42 25.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол