От МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите заради въвеждането на еврото

Във връзка с въвеждането на еврото като платежно средство в страната ни от 1 януари 2026 г., от МВР дадоха поредица от превантивни съвети към гражданите, за да не бъдат допускани злоупотреби. Ето и съветите от Вътрешното министерство:
Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.
Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва през м. януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.
Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!
14:08 25.12.2025
14:09 25.12.2025
14:10 25.12.2025
14:10 25.12.2025
14:12 25.12.2025
14:12 25.12.2025
14:14 25.12.2025
14:18 25.12.2025
14:25 25.12.2025
14:28 25.12.2025
14:31 25.12.2025
14:35 25.12.2025
Каквото и да ви приказват,знайте ,че животът след 1 Януари няма да бъде същият както преди него макар и лош.Сами ще се убедите.
Коментиран от #16, #19
14:37 25.12.2025
До коментар #15 от "Сатана Z":Колкото и да гавкаш по форумите - Бай Тошо няма да се върне ! Хайде, пусни си някоя съветска песен на грамофона, за успокоение, друго не ти остана.
14:45 25.12.2025
14:59 25.12.2025
15:01 25.12.2025
До коментар #15 от "Сатана Z":Така е. В цялата история на България не е имало такова чудо - да се заменят българските символи! Българският лев е преживял през вековете, както знамето името и езикът ни. Сега, както е тръгнало и тях ще сменим. Затова ли загинаха Ботев, Левски и всички герои, за да изтрием българската идентичност?!!! Никога не биха ни го простили.
Казват, че Русия ни командвала, но никога не е сменила нашите символи. Може и техните да са били до нашите, в знак на благодарност, но сега, без да са ни правили някаква услуга от Запад, започнаха да ни обезличават.
15:12 25.12.2025
15:16 25.12.2025
15:18 25.12.2025
15:19 25.12.2025
15:22 25.12.2025
До коментар #2 от "Луната спи":"Защото през годините имаше фолшиви евраци"Ами не разбрах къде е вината на къдравато Сю.За щяло и нещяло все Бойко или Сюто виновни.Вие в ред ли сте?Освен това се казва единствено ЕВРО,няма ЕВРА,няма ЕВРАЦИ.Образовайте се поне малко.Ползвате интернет когато не сте сигурни за нещо.
15:24 25.12.2025
До коментар #3 от "аман":Ами ходи по чейнчбюрата .Някой да те спира?
15:25 25.12.2025
Ами тези дето имат деца за нахранване - не всеки може на глад.
15:26 25.12.2025
До коментар #5 от "МВР да знаят":Ами защо се редите по опашки да сменяте левове за евро?Харчете левовете си в чужбина.
15:27 25.12.2025
15:28 25.12.2025
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":Пич,гледаш много филми.
15:28 25.12.2025
15:28 25.12.2025
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":от МеВеРето защо като бабичка праща чрез поща и взема чрез поща (толкова ли са честни български пощи)40лева я карат да и преснимат личната карта ,че после и да пише върху хвърчащия лист-- вярно с оригинала и да се подписва....това не значи ли ,че пенсионерите дето си получават пенсийката от пощата ще трябва да изплащат заеми на злоупотребили с тоя хвърчащ лист.....(така ли се честити КОЛЕДА в Смолян)PPS:а служителката едвам ме намери в списък със 100 човека даже отказа да ми изплати сумата ако не попълня с мой почерк листа с преснимката,който ми връчи...
15:31 25.12.2025
за един балон в една държава питам.
15:32 25.12.2025
- Ти, Петре, защо не пишеш?
- Нямам химикалка, госпожо.
- Еми, тогава пиши на лист!
15:33 25.12.2025
До коментар #31 от "Теглете, теглете, теглете":Банковата ни система е гарантирана.
Няма полза от бурканбанк. Освен ако не си живееш в твоя реалност някаква.
15:34 25.12.2025
До коментар #29 от "обменяйте малко":Ето ти тактика за двата варианта:
Кинтите ти са в банката по твоята си левова сметка.
Ако някак си провалите ЕЗ, те ще си останат левове. Ако не успеете, ще ги превалутират безплатно.
Няма да се занимаваш нито със съхранение, нито ще се пртесняваш за обмен в едната или другата посока!
15:36 25.12.2025
15:39 25.12.2025
Защото е стабилен.
Все едно във война сме били.Ама то при управление на комунистите сме си във война.
15:40 25.12.2025
Напротив, България завършва интеграцията си в ЕС.
ПЪТУВАМЕ И РАБОТИМ И ПЕЧЕЛИМ НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА.
Изпълнена е мечтата на поколения българи.
15:40 25.12.2025
15:41 25.12.2025
15:42 25.12.2025