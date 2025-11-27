Административният съд спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в столицата

Административният съд в София спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Съдът определи като нищожно решението на Столичния общински съвет, съобщават от БНТ.
Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд.
Според съда, ако промените се приемат преди разглеждане на законосъобразността на акта по същество, широк кръг лица, включващ всички жители на столицата и гостите ѝ, биха били ощетени, както и би предпоставило към бъдещи искове срещу Общината.
На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Промените предвиждаха работното време на синята зона да бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона да бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона да струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Решението предизвика недоволство и протести.
Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.
1 шаа
СОСаджиите ще се възползват от това
19:38 27.11.2025
2 гражданин
19:39 27.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
19:40 27.11.2025
4 Супер
Коментиран от #5
19:40 27.11.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Супер":Ще продължим да се борим.Заедно сме силни.
19:42 27.11.2025
6 Гост
19:46 27.11.2025
7 Пеевски ви свърши работата
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Преди три дни каза : ,, атакувам решението за поскъпване в съда " и днес край ,всичко свърши😄😄😄 Вдигайте паметник на него...
Коментиран от #8
19:48 27.11.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Пеевски ви свърши работата":Той каза но делото заведохме ние.
19:50 27.11.2025
9 СОС
Мис Бони да си купи розови кърпички!
19:53 27.11.2025
10 Само да попитам
19:55 27.11.2025
11 Обаче
Зона може да бъде само много ограничена по площ част от населено място.
Нека откровенно си нарекат нов местен данък за автомобилите: "паркозона" и да спрат с тази демагогия, с която ни правят на маймуни. Пък ще дойдат и изборите.
19:55 27.11.2025