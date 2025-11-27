Новини
България »
София »
Административният съд спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в столицата

Административният съд спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в столицата

27 Ноември, 2025 19:25 548 11

  • административен съд-софия-
  • спиране-
  • поскъпване-
  • разширяване-
  • зони за паркиране

Съдът определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември

Административният съд спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в столицата - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Административният съд в София спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Съдът определи като нищожно решението на Столичния общински съвет, съобщават от БНТ.

Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд.

Според съда, ако промените се приемат преди разглеждане на законосъобразността на акта по същество, широк кръг лица, включващ всички жители на столицата и гостите ѝ, биха били ощетени, както и би предпоставило към бъдещи искове срещу Общината.

На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Промените предвиждаха работното време на синята зона да бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона да бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона да струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шаа

    3 2 Отговор
    "Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд."

    СОСаджиите ще се възползват от това

    19:38 27.11.2025

  • 2 гражданин

    4 2 Отговор
    А - ДАНС защо пази едно свине ,срещу два мил. пари ,след като скоро настъпва Коледа !

    19:39 27.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Спечелихме делото срещу Столична община.Триста души свършихме работата на 2 млн софиянци.Трябва да ни издигнат паметник.

    Коментиран от #7

    19:40 27.11.2025

  • 4 Супер

    8 2 Отговор
    Дано това спиране не е само временно и тотално да спрем възхода на розовите понита.

    Коментиран от #5

    19:40 27.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Супер":

    Ще продължим да се борим.Заедно сме силни.

    19:42 27.11.2025

  • 6 Гост

    3 3 Отговор
    Победихме Прасето и Тиквата.

    19:46 27.11.2025

  • 7 Пеевски ви свърши работата

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Преди три дни каза : ,, атакувам решението за поскъпване в съда " и днес край ,всичко свърши😄😄😄 Вдигайте паметник на него...

    Коментиран от #8

    19:48 27.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пеевски ви свърши работата":

    Той каза но делото заведохме ние.

    19:50 27.11.2025

  • 9 СОС

    4 0 Отговор
    Много рядко се случва да кажа Браво на съда!
    Мис Бони да си купи розови кърпички!

    19:53 27.11.2025

  • 10 Само да попитам

    1 0 Отговор
    ВАС кога ще се произнесе по безобразията на СС за Патриарха,Нанасен и Витошка?

    19:55 27.11.2025

  • 11 Обаче

    4 1 Отговор
    Когато цялата столица е с почасово паркиране, как ще има повече паркоместа от наличните сега?
    Зона може да бъде само много ограничена по площ част от населено място.
    Нека откровенно си нарекат нов местен данък за автомобилите: "паркозона" и да спрат с тази демагогия, с която ни правят на маймуни. Пък ще дойдат и изборите.

    19:55 27.11.2025

