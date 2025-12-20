Новини
България »
Спират ден по-рано шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, открита е допълнителна повреда

Спират ден по-рано шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, открита е допълнителна повреда

20 Декември, 2025 07:50, обновена 21 Декември, 2025 06:48 3 579 94

  • аец козлодуй-
  • повреда-
  • спиране-
  • шести блок

Първоначално обявеното преустановяване на работата на блока бе планирано за понеделник

Спират ден по-рано шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, открита е допълнителна повреда - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян днес - ден по-рано от предварително обявения срок, съобщиха късно в събота от ядрената централа.

По-рано беше планирано спирането да се извърши в понеделник.

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

Досега се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Преди дни шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше отново включен в електроенергийната система на страната след извършената подмяна, съобщиха тогава от ядрената централа.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Купиха

    52 3 Отговор
    му ливада от 58 дка за 100 милиона евро .

    07:55 20.12.2025

  • 2 побърканяк

    99 1 Отговор
    Така е като при плановите ремонти се влагат части ментета произведенени от наши хора.

    Коментиран от #30

    07:57 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Козлодуй

    80 4 Отговор
    Спрян е от седмица. 2029 Козлодуй приключва.

    Коментиран от #26

    07:57 20.12.2025

  • 5 Фейк на часа

    85 4 Отговор
    Единият от реакторите има теч на радиоактивна вода от четири години и трябва да бъде спрян за ремонт. Този ремонт трябва да бъде извършен единствено в присъствие на производителя и ще отнеме между 3-4 години. България остава без ядрена енергетика.

    07:59 20.12.2025

  • 6 УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок

    96 3 Отговор
    имаше теч в единият парогенератор преди година, имаше и преди седмици. Сега подкрепящите санкциите, и срещу Решение производителите да НЕ ремонтират оборудване аварии ДЕПУТАТИ, да бъдат добри сами да ремонтират Парогенераторът. Използвали ли са резервни части от ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, причината за аварийно спиране 6 блок. Вярно ли е, че шефове в енергетика получават 100 000 лв. заплата?
    УЖАС, УЖАС, УЖАС!
    ИМАМЕ някакъв ПРОБИВ НА САРКОФАГ!
    УЖАС УЖАС оставка на ръководство Козлодуй.

    Коментиран от #34

    08:06 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гледайте Красимир Манов Делници

    79 1 Отговор
    депутат от МЕЧ, ако изнесената от него информация е вярно, г-н Василев от ПП, ДБ също беше споменал за подобни практики. Веднага трябва да отпадне Законът приет от НС, държавни лица и колективни органи да не носят Наказателна Отговорност. Тези хора ще взривят територията и не носят наказателна отговорност.
    Ужас, Ужас, Ужас.

    08:17 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    94 2 Отговор
    ЩЕ РЕВЕТЕ ЗА БРАТУШКИТЕ! ЩЕ РЕВЕТЕ С КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ! УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИЗЕДНИЦИ!

    08:21 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Марио

    111 2 Отговор
    От като приеха Уестингхаус авариите не спират.

    08:22 20.12.2025

  • 16 Някой

    82 0 Отговор
    Нали трябва и ток да внасяме освен всичко останало!

    08:23 20.12.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    103 0 Отговор
    Новото гориво на Уестингхаус е много качествено - ремонт сред ремонт...

    08:24 20.12.2025

  • 18 Дано и пети

    33 0 Отговор
    Да спре - да закрие територията

    08:38 20.12.2025

  • 19 болгарин..

    67 0 Отговор
    Имаме два нови реактори на площадката в беле и да почват аец 2-те са купени с пари на българите и не трябва да отидат на вятъра-това са над 6-7 млрда лв.а 1-ва атомна я отпишете,откакто уестинхаос поча да нагнитя пръчките-бачка на 80%,вижте унгарците как в сърцето на урсулците-работят и стройкат с росатоме

    Коментиран от #20, #21

    08:40 20.12.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    40 3 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    Трябва да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан.

    Нови аецове не ни трябват.

    08:44 20.12.2025

  • 21 Нали ги дадохме

    37 2 Отговор

    До коментар #19 от "болгарин..":

    На зеления

    08:46 20.12.2025

  • 22 Никой

    9 16 Отговор
    Стари са инсталациите - но това не можем да поддържаме.

    08:46 20.12.2025

  • 23 Ами

    86 1 Отговор
    Атомната енергетика е за енергетици, а не за политици.
    И други държави имаха подобни проблеми, след като се отказаха от руското гориво,
    но там разумът надделя и политиците се вслушаха в думите на енергетиците.
    При нашите политици това е малко вероятно да се случи, тъй като те освен че са глухи, са и кухи :)

    08:48 20.12.2025

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    68 3 Отговор
    За сведение на незнаещите:
    Първата атомна електрическа централа в света е пусната в СССР през 1954 година -
    по това време краварите произвеждат главно атомни бомби, щото са миролюбиви.
    Първата АЕЦ с САЩ е пусната 3 ГОДИНИ по-късно...

    08:48 20.12.2025

  • 25 Име

    62 4 Отговор
    На Ганчо не му пука, че скоро ще трябва да спре цялата централа! Нали вече е част от еврозоната о Ганчо, ще пазарува с евра!

    Коментиран от #33

    08:50 20.12.2025

  • 26 Нагазаки

    50 1 Отговор

    До коментар #4 от "Козлодуй":

    Значи все пак ще има "Белене", ако не като АЕЦ то като лагер.

    08:53 20.12.2025

  • 27 Нищо

    32 3 Отговор
    ...подобно, понапълниха се водоемите и кръга с вецеове, нашите хора....трябва да продават ток на някой. В тая държава на заспал народ, отдавна нищо не е както трябва

    08:56 20.12.2025

  • 28 Щурчо

    25 0 Отговор
    Някой фотоволтаичен мен е окъсал с продажбите ...

    09:01 20.12.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Пак ли?

    09:02 20.12.2025

  • 30 простите селяци

    34 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    ковачки и подопечните му "ремонтират" помислиха си че са велики строители една сграда за живеене не могат както трябва да направят тръгнали от ремонти на реактори да блажат блажно с много чесън...

    09:04 20.12.2025

  • 31 000

    59 0 Отговор
    Извикайте руснаците да оправят централата, тъпанари.

    09:06 20.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Име

    23 2 Отговор

    До коментар #25 от "Име":

    Няма забрана да се купуват части от Руския производител. Сепаратор на паропрегреватал е едно, Парогетератор е друго. Не всяко Име е Име! Нали г-н Василев!

    09:20 20.12.2025

  • 34 РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!

    37 1 Отговор

    До коментар #6 от "УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок":

    КОЙ КОЙ КОЙ? АМИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ , ТЕХНИТЕ ОБРЪЧИ ОТ ФИРМИ ДЕКА БАСТИСАХА И ПАВЕЦ ЧАИРА! А ВИ ЗАБРАНЯВАТ ДА СЕ ТОПЛИТЕ НА ДЪРВА И КИМЮР. АМА ТАЯ СЕДМИЦА САМО ОБЛАЦИ И ДЪЖД КЕ ИМА И НЕМА ДА ИМА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ. ОТ ДЕКА ВНОС? БАНДЕРОВЦИ СА С ПРЕДИМСТВО, КУПУВАЙТЕ СВЕЩИ ГА ДОЙДЕ ДЕД МАРОЗ! АЕЦ БЕЛЕНЕ ИМА ВСИЧКО , САМО ТРЕБЕ ДА ГО СГЛОБИМ АМА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЛЮБИМИ В КАВИЧКИ , НЕ ДАВАТ ЗА ДА ВИ Е ГАДНО, ОЩЕ ПО ГАДНО КЕ ВИ СТАНЕ ГА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ! ГЕНОЦИДА ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО 200 МИЛИОНА ЗА ЛИВАДА КОЯТО СТРУВА МАКСИМУМ 500 000 ЛВ. ОСТАНАЛИТЕ СЕ ПРИСВОЯВАТ ОТ ШАЙКАТА. ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е КОКОРЧО ДЕКА ВИ ОТВОРИ ОЧИТЕ.

    Коментиран от #37

    09:22 20.12.2025

  • 35 решението е

    56 4 Отговор
    Плавен, но решителен завой към Русия и БРИКС. Западът ни обра и фалира. Взеха ни златото, взеха ни водите, взеха ни енергетиката, избиват стадата ни, унищожиха земеделието ни, секат горите ни за соларни и ветропаркове, потъваме в милиардни задължения за Урсулите и Украйна, теглим кредити за калпаво американско въоръжение, назнават ни престъпни правителства и насила ни набутват в някакви парични съюзи с единствената цел да приберат резерва ни. Пробвахме да бъдем западни съюзници и видяхме, че тоаа води до пълен провал. Пробвали сме да бъдем на страната на Русия и тогава България имаше енергетика, селско стопанство, добро здравеопазване и образование и ниска престъпност. Трябва да сме луди да продължим да стоим в съюз със западните сатанисти.

    09:26 20.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Данко Харсъзина

    30 4 Отговор

    До коментар #34 от "РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!":

    Кокор и бандата парапети изчегъртаха 800 енергетика на куп от АЕЦа. И поразиите започнаха веднага след това. Малка подробност, е че ядрени енергетици с опит, за разлика от министрите, не можеш да ги събираш по кръстовищата.

    09:37 20.12.2025

  • 38 Никола

    21 3 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Данчо, заради такива като теб сме на този хал. Всеки от всичко разбира, само своята работа не си върши. Мислиш ли, че хората работещи там не са професионалисти на много високо ниво. Хора, които правят чудеса от храброст, за да може централата да работи без подкрепата на държавата. Без нужните резервни части, поради санкциите срещу Русия. А ти с един замах реши, че всички са некадърници.

    Коментиран от #40, #41, #42, #53

    09:41 20.12.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    25 3 Отговор
    Атомната електроцентрала има 100 човека, работещи в Информационния център. Не можа ли да се намери поне един що годе технически грамотен от тези 100 човека и да напише смислено съобщение за медиите. Шефката на Информационния заслужава 100 тояги на голо. Сега вземете ме изтрийте, че да ви се смеят и хлебарките.

    Коментиран от #46

    09:43 20.12.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    4 9 Отговор

    До коментар #38 от "Никола":

    Аз съм хотелиер, имам 6 хотела на морето и си върша работата. Ако не я вършех, хотелите ми нямаше да ги има.

    09:46 20.12.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    28 1 Отговор

    До коментар #38 от "Никола":

    Когато в АЕЦа работеха професионалисти, 6 блок 12 години нямаше аварийно спиране. Своеобразен световен рекорд в ядрената енергетика. Сега го спирате аварийно на всеки две седмици. Аре бегайте. Да ви посоля в специалистите.

    09:50 20.12.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор

    До коментар #38 от "Никола":

    И за хотелиери не ставате. За пиколо на хотела. Да мъкнете куфарите на туристите.

    09:52 20.12.2025

  • 43 Санкциите работят!

    34 5 Отговор
    Заради санкциите срещу Русия скоро всичко ще спре! Но пък ще имаме евро!

    09:57 20.12.2025

  • 44 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 4 Отговор
    ТАКА ЩЕ Е ,ЩОМ СИ ПОДАДОХМЕ ЗАД.НИЦИТЕ НА ФАШИСТКАТА УРСУЛА.

    09:59 20.12.2025

  • 45 Олга

    26 1 Отговор
    Щом мазохисти отстранили от ремонта тези, които построили ”Козлодуй”, а именно един голям научен авторитет в атомната енергетика на света, значи наложили доброволно върху себе си санкции и сега се правят на интересни - ни лук яли, ни лук мирисали докато наистина не замириши на...

    10:09 20.12.2025

  • 46 Никола

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    И кое по точно не ти харесва в съобщението за събитието. Това, че ти не знаеш топлинната схема на втори контур, не означава, че написаното не е вярно.

    Коментиран от #48, #49, #51

    10:21 20.12.2025

  • 47 Уестингидиот

    32 0 Отговор
    Спиранията станаха, повече отколкото трябва. Ко стааа с партнерите от уестинг? Май не са благонадеждни, а? Много спорания, много проблеми, ама споко всичко е в норми нали?

    Коментиран от #61

    10:23 20.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Милен

    24 2 Отговор
    Нема да се плашите, напролет като изпече слънцето нещата ще се нормализират, дотогава ще си внасяме ток от чужбина, все пак ние сме богата държава и това не ни бърка.

    Коментиран от #52

    10:33 20.12.2025

  • 51 6699

    13 0 Отговор

    До коментар #46 от "Никола":

    Този е служител на централата и то от високото ниво. Прави се на хотелиер. Купил няколко апартамента по морето и ги дава под наем.

    10:34 20.12.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор

    До коментар #50 от "Милен":

    Вече запалиха кюмбетата в Мариците. Ти знаеш по добре.

    10:47 20.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Този блок ще започнете да го спирате през ден. Но няма как, че бавно се разхлажда и после при пуска бавно се качва на МКУ и бавно се включва в паралел.

    11:04 20.12.2025

  • 55 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    В тази централа никой не смее да каже на политиците, че това не е воденица. Вземаш мотиката, отприщваш вадата и воденицата тръгва. После пак с мотиката препищваш водата и воденицата спира. Смех.

    11:08 20.12.2025

  • 56 Силиций

    7 14 Отговор
    Питам се ,след като напоследък има често съобщения за някакви технически проблеми в АЕЦ-Козлодуй,а реакцията на форумците е като че ли по време на политическото и държавно ръководство на БКП не са се случвали такива повреди в АЕЦ-а,дали това отговаря на истината ? След като по "онова" време на БКП не и трепна окото да изкара на манифестация народа на България под радиоактивния облак от Чернобил?
    А сега за всяка изгоряла крушка се вдига олелия?Кое е по-добре-овцете да са спокойни е било най-добре.

    Коментиран от #57

    11:20 20.12.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор

    До коментар #56 от "Силиций":

    И по времето на БКП са се случвали. Един чиляк изгори КРУто, после по време на демокрацията стана директор, а сега е в Магнитски. По време на демокрацията всички пакостници от комунизма станаха или директори или министри.

    Коментиран от #58

    11:31 20.12.2025

  • 58 Силиций

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Данко Харсъзина":

    Да,ето отговора.Кочината си е същата,само дето гюрултията е по-голяма(защото не се забранява както преди) и най-калните прасенца са най-началници.Но сега рефрена е : "Друг ни е виновен!"

    11:34 20.12.2025

  • 59 Токът е слаб,

    20 2 Отговор
    работа не върши, но върти електромера...

    Така е и така ще бъде при все по-светлия капитализъм.

    Комунизмът (дето го нямаше) си отиде!

    Спете спокойно, деца (идиотчета)!

    12:08 20.12.2025

  • 60 блокировка

    13 2 Отговор
    Бе, то блок 70 не работи, та блок 6 ли?

    14:05 20.12.2025

  • 61 Мокой

    12 3 Отговор

    До коментар #47 от "Уестингидиот":

    Да, спиранията зачестиха откакто почнаха да заменят руското гориво с американско. Посред зима - ремонти... Къде е министърът Жечо напоително да ни обясни как няма проблеми?

    06:56 21.12.2025

  • 62 Вълна под фуражката

    3 17 Отговор
    Всичко руско се разпада, всичко скрап.
    Да ги нарязваме реакторите

    Коментиран от #64, #83

    07:05 21.12.2025

  • 63 Дано

    7 0 Отговор
    не се изтрепеме па Коледа !

    07:14 21.12.2025

  • 64 Ама

    12 0 Отговор

    До коментар #62 от "Вълна под фуражката":

    нали стана Хамериканско, бе !

    07:15 21.12.2025

  • 65 Пффф

    2 16 Отговор
    От гнясен колхозен реактор може да се очаква само и единствено екологична катастрофа. Всичко руско е боклук, всички проколхозни подметки също.

    Коментиран от #68

    07:19 21.12.2025

  • 66 Пффф

    3 9 Отговор
    И честито евро на всички копейки! Те обикновено са от село, така че дано там да им вдигнат цените тройно, поне да има смисъл от пищенето им.

    Коментиран от #69, #70

    07:24 21.12.2025

  • 67 Свещи

    7 0 Отговор
    Купувайте свещи с Евро 😀😀😀😀

    07:36 21.12.2025

  • 68 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пффф":

    Затова Унгария, Турция, Египет строят руски АЕЦ.

    07:38 21.12.2025

  • 69 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пффф":

    Брадатите епилирани софтуерни инженери ще бъдете уволнени догодина, копейките не ги мисли.

    07:40 21.12.2025

  • 70 Селска копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пффф":

    Споко, ше се грееме кат фърляме евро тоалетна хартия у кюмбето. Роско е напечатал.

    07:41 21.12.2025

  • 71 Сандо

    5 0 Отговор
    Така се получава,след като не се използват оригинални части.В нашия завод същото беше,когато вместо да се купуват от Италия,внасяхме ментета от Турция.А тук все пак става дума за АЕЦ!!!Но какво искаме,след като държавата е на прага на пълния си разпад и нищо в нея не функционира нормално,включая и самите партийни образования?

    07:43 21.12.2025

  • 72 Ел пендехоса

    4 0 Отговор
    Кунева в Белене

    07:55 21.12.2025

  • 73 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Точно преди празниците, когато товарът е най-голям.

    07:57 21.12.2025

  • 74 самонахендряне в угода на господарите

    4 0 Отговор
    Американското гориво повреди аеца.Няма да ви кажат.....

    08:00 21.12.2025

  • 75 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Почти е разхладен блокът. До обяд ще бъде спрян.

    08:01 21.12.2025

  • 76 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Денги улетели у воздух.

    08:04 21.12.2025

  • 77 касети американско гориво

    2 0 Отговор
    БУМ!ПРАС!ТРЯС!Егати купона.Супер сме еврозоняги!

    08:10 21.12.2025

  • 78 Челнобил

    5 0 Отговор
    С Уестингхаус напред - към атомна ТРАГЕДИЯ...

    08:11 21.12.2025

  • 79 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    "Козлудуйски бряг,бум..."

    Който е на къса кайшка на кравари и англосакси е така.

    08:12 21.12.2025

  • 80 Гориил

    6 0 Отговор
    България се самонаказа.„Росатом“ ще ремонтира и възстанови атомната електроцентрала срещу скромно заплащане в рамките на една година.Освен това, руският концерн ще удължи експлоатационния срок на реакторите с 25 години и ще предостави гаранции.Но за да се случи това, трябва да настъпят промени в българското общество. Стига сме живели в илюзии.

    08:13 21.12.2025

  • 81 Пърчо

    0 5 Отговор
    Руска му работа !

    Коментиран от #84

    08:13 21.12.2025

  • 82 Козлудуй

    4 0 Отговор
    Се построи от поколенията , които бяха образовани и работливи ! А на сегашните скачащи мързеланковци с плакати тук не е Москва пожелавам да останат без атомна централа и язовири декомунизация за да започнат да градят отново .

    08:13 21.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Па съм я бе

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Пърчо":

    Да те натопърча сакаш ли?Ще светнеш като млада булка след първото напън

    08:17 21.12.2025

  • 85 спирачо дума ковачу

    1 0 Отговор
    Провери, майсторе накладките на реактора, че иде стръмното...

    08:17 21.12.2025

  • 86 Всички

    3 0 Отговор
    Всички АЕЦ централи в Европа, имат проблеми, когато замениха руското гориво с американско. Да не говорим, че ядрения отпдък седи в България, защото преди се изнасяше за Русия. Знаем как некадърно се съхранява и разнася радиация.

    Коментиран от #90

    08:20 21.12.2025

  • 87 зелена енергия

    1 0 Отговор
    честити ви експерименти с АЕЦа в името на кражбата

    08:22 21.12.2025

  • 88 Да, ама не

    2 0 Отговор
    Така ще,е като правителството подписа с уестингхаус.

    08:23 21.12.2025

  • 89 А ако спре и 5 блок, приключваме

    0 0 Отговор
    Почват токовете удари заради фотоволтаиците.

    08:26 21.12.2025

  • 90 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Всички":

    Руските заводи за обогатяване от световна класа преработват цялото отработено ядрено гориво в ново ядрено гориво и печелят милиарди долари от продажбата му.Русия е създала най-сложните и технологично напреднали производствени вериги за преработка на отработено ядрено гориво. Това е абсолютно безопасен и екологичен цикъл, без аналог никъде другаде по света.

    08:27 21.12.2025

  • 91 Вносител на свещи

    0 0 Отговор
    Свещи за помен,осветление и отопление....Спокойно.Ще има за всички еврозонисти.Пък и след 5 месеца идва лято.Добре,че нямаме денонощно индустрия както през комунизма и ще преживеем всичко безпроблемно.

    Коментиран от #92

    08:28 21.12.2025

  • 92 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Вносител на свещи":

    Възможно е скоро България да бъде принудена да спре транзита на руски газ. Натискът от Брюксел се засилва, а заплахите стават все по-заплашителни.

    08:31 21.12.2025

  • 93 Търпете си ги

    0 0 Отговор
    И, кво стана сега? Нали преди няколко дена го пуснаха този 6-ти блок след ремонт? Сега, какво пак му ремонтират? Пускат, спират, пускат, спират накрая ще го спрат тотално и ще останем само с един реактор, 5-ти, а бяхме с общо с 6 енергоблока. Защо спряха първите 4-ри и защо ги унищожиха след като си работеха идеално и нямаше проблеми? За да угоди оная с кривата уста Кунева на господарите си, да им се хареса. Това помните ли го ?
    Скоро ще сме на свещи, но така е когато ПЛАНКТОНА стои на дивана и само ръси мозък, когато реално трябва да излезе и да гласува, за да не бъдат тия в парламента и във властта. Търпете си ги сега.

    08:32 21.12.2025

  • 94 НА АТЛАНТИЦИТЕ

    0 0 Отговор
    И самолетите им повредени, и реакторите им повредени.

    08:40 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове