Спират ден по-рано шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, открита е допълнителна повреда

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян днес - ден по-рано от предварително обявения срок, съобщиха късно в събота от ядрената централа.
По-рано беше планирано спирането да се извърши в понеделник.
Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.
От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.
От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.
Досега се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.
Преди дни шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше отново включен в електроенергийната система на страната след извършената подмяна, съобщиха тогава от ядрената централа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Купиха
07:55 20.12.2025
2 побърканяк
Коментиран от #30
07:57 20.12.2025
4 Козлодуй
Коментиран от #26
07:57 20.12.2025
5 Фейк на часа
07:59 20.12.2025
6 УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок
УЖАС, УЖАС, УЖАС!
ИМАМЕ някакъв ПРОБИВ НА САРКОФАГ!
УЖАС УЖАС оставка на ръководство Козлодуй.
Коментиран от #34
08:06 20.12.2025
9 Гледайте Красимир Манов Делници
Ужас, Ужас, Ужас.
08:17 20.12.2025
13 Боруна Лом
08:21 20.12.2025
15 Марио
08:22 20.12.2025
16 Някой
08:23 20.12.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:24 20.12.2025
18 Дано и пети
08:38 20.12.2025
19 болгарин..
Коментиран от #20, #21
08:40 20.12.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #19 от "болгарин..":Трябва да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан.
Нови аецове не ни трябват.
08:44 20.12.2025
21 Нали ги дадохме
До коментар #19 от "болгарин..":На зеления
08:46 20.12.2025
22 Никой
08:46 20.12.2025
23 Ами
И други държави имаха подобни проблеми, след като се отказаха от руското гориво,
но там разумът надделя и политиците се вслушаха в думите на енергетиците.
При нашите политици това е малко вероятно да се случи, тъй като те освен че са глухи, са и кухи :)
08:48 20.12.2025
24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Първата атомна електрическа централа в света е пусната в СССР през 1954 година -
по това време краварите произвеждат главно атомни бомби, щото са миролюбиви.
Първата АЕЦ с САЩ е пусната 3 ГОДИНИ по-късно...
08:48 20.12.2025
25 Име
Коментиран от #33
08:50 20.12.2025
26 Нагазаки
До коментар #4 от "Козлодуй":Значи все пак ще има "Белене", ако не като АЕЦ то като лагер.
08:53 20.12.2025
27 Нищо
08:56 20.12.2025
28 Щурчо
09:01 20.12.2025
29 Данко Харсъзина
09:02 20.12.2025
30 простите селяци
До коментар #2 от "побърканяк":ковачки и подопечните му "ремонтират" помислиха си че са велики строители една сграда за живеене не могат както трябва да направят тръгнали от ремонти на реактори да блажат блажно с много чесън...
09:04 20.12.2025
31 000
09:06 20.12.2025
33 Име
До коментар #25 от "Име":Няма забрана да се купуват части от Руския производител. Сепаратор на паропрегреватал е едно, Парогетератор е друго. Не всяко Име е Име! Нали г-н Василев!
09:20 20.12.2025
34 РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!
До коментар #6 от "УЖАС УЖАС УЖАКой осъществи ремонт 6 блок":КОЙ КОЙ КОЙ? АМИ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ , ТЕХНИТЕ ОБРЪЧИ ОТ ФИРМИ ДЕКА БАСТИСАХА И ПАВЕЦ ЧАИРА! А ВИ ЗАБРАНЯВАТ ДА СЕ ТОПЛИТЕ НА ДЪРВА И КИМЮР. АМА ТАЯ СЕДМИЦА САМО ОБЛАЦИ И ДЪЖД КЕ ИМА И НЕМА ДА ИМА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ. ОТ ДЕКА ВНОС? БАНДЕРОВЦИ СА С ПРЕДИМСТВО, КУПУВАЙТЕ СВЕЩИ ГА ДОЙДЕ ДЕД МАРОЗ! АЕЦ БЕЛЕНЕ ИМА ВСИЧКО , САМО ТРЕБЕ ДА ГО СГЛОБИМ АМА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЛЮБИМИ В КАВИЧКИ , НЕ ДАВАТ ЗА ДА ВИ Е ГАДНО, ОЩЕ ПО ГАДНО КЕ ВИ СТАНЕ ГА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ! ГЕНОЦИДА ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО 200 МИЛИОНА ЗА ЛИВАДА КОЯТО СТРУВА МАКСИМУМ 500 000 ЛВ. ОСТАНАЛИТЕ СЕ ПРИСВОЯВАТ ОТ ШАЙКАТА. ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е КОКОРЧО ДЕКА ВИ ОТВОРИ ОЧИТЕ.
Коментиран от #37
09:22 20.12.2025
35 решението е
09:26 20.12.2025
37 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "РАЗБОЙКО КРАДЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ВСИЧКО!":Кокор и бандата парапети изчегъртаха 800 енергетика на куп от АЕЦа. И поразиите започнаха веднага след това. Малка подробност, е че ядрени енергетици с опит, за разлика от министрите, не можеш да ги събираш по кръстовищата.
09:37 20.12.2025
38 Никола
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Данчо, заради такива като теб сме на този хал. Всеки от всичко разбира, само своята работа не си върши. Мислиш ли, че хората работещи там не са професионалисти на много високо ниво. Хора, които правят чудеса от храброст, за да може централата да работи без подкрепата на държавата. Без нужните резервни части, поради санкциите срещу Русия. А ти с един замах реши, че всички са некадърници.
Коментиран от #40, #41, #42, #53
09:41 20.12.2025
39 Данко Харсъзина
Коментиран от #46
09:43 20.12.2025
40 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Никола":Аз съм хотелиер, имам 6 хотела на морето и си върша работата. Ако не я вършех, хотелите ми нямаше да ги има.
09:46 20.12.2025
41 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Никола":Когато в АЕЦа работеха професионалисти, 6 блок 12 години нямаше аварийно спиране. Своеобразен световен рекорд в ядрената енергетика. Сега го спирате аварийно на всеки две седмици. Аре бегайте. Да ви посоля в специалистите.
09:50 20.12.2025
42 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Никола":И за хотелиери не ставате. За пиколо на хотела. Да мъкнете куфарите на туристите.
09:52 20.12.2025
43 Санкциите работят!
09:57 20.12.2025
44 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
09:59 20.12.2025
45 Олга
10:09 20.12.2025
46 Никола
До коментар #39 от "Данко Харсъзина":И кое по точно не ти харесва в съобщението за събитието. Това, че ти не знаеш топлинната схема на втори контур, не означава, че написаното не е вярно.
Коментиран от #48, #49, #51
10:21 20.12.2025
47 Уестингидиот
Коментиран от #61
10:23 20.12.2025
50 Милен
Коментиран от #52
10:33 20.12.2025
51 6699
До коментар #46 от "Никола":Този е служител на централата и то от високото ниво. Прави се на хотелиер. Купил няколко апартамента по морето и ги дава под наем.
10:34 20.12.2025
52 Данко Харсъзина
До коментар #50 от "Милен":Вече запалиха кюмбетата в Мариците. Ти знаеш по добре.
10:47 20.12.2025
54 Данко Харсъзина
11:04 20.12.2025
55 Данко Харсъзина
11:08 20.12.2025
56 Силиций
А сега за всяка изгоряла крушка се вдига олелия?Кое е по-добре-овцете да са спокойни е било най-добре.
Коментиран от #57
11:20 20.12.2025
57 Данко Харсъзина
До коментар #56 от "Силиций":И по времето на БКП са се случвали. Един чиляк изгори КРУто, после по време на демокрацията стана директор, а сега е в Магнитски. По време на демокрацията всички пакостници от комунизма станаха или директори или министри.
Коментиран от #58
11:31 20.12.2025
58 Силиций
До коментар #57 от "Данко Харсъзина":Да,ето отговора.Кочината си е същата,само дето гюрултията е по-голяма(защото не се забранява както преди) и най-калните прасенца са най-началници.Но сега рефрена е : "Друг ни е виновен!"
11:34 20.12.2025
59 Токът е слаб,
Така е и така ще бъде при все по-светлия капитализъм.
Комунизмът (дето го нямаше) си отиде!
Спете спокойно, деца (идиотчета)!
12:08 20.12.2025
60 блокировка
14:05 20.12.2025
61 Мокой
До коментар #47 от "Уестингидиот":Да, спиранията зачестиха откакто почнаха да заменят руското гориво с американско. Посред зима - ремонти... Къде е министърът Жечо напоително да ни обясни как няма проблеми?
06:56 21.12.2025
62 Вълна под фуражката
Да ги нарязваме реакторите
Коментиран от #64, #83
07:05 21.12.2025
63 Дано
07:14 21.12.2025
64 Ама
До коментар #62 от "Вълна под фуражката":нали стана Хамериканско, бе !
07:15 21.12.2025
65 Пффф
Коментиран от #68
07:19 21.12.2025
66 Пффф
Коментиран от #69, #70
07:24 21.12.2025
67 Свещи
07:36 21.12.2025
68 Хаха
До коментар #65 от "Пффф":Затова Унгария, Турция, Египет строят руски АЕЦ.
07:38 21.12.2025
69 Хаха
До коментар #66 от "Пффф":Брадатите епилирани софтуерни инженери ще бъдете уволнени догодина, копейките не ги мисли.
07:40 21.12.2025
70 Селска копейка
До коментар #66 от "Пффф":Споко, ше се грееме кат фърляме евро тоалетна хартия у кюмбето. Роско е напечатал.
07:41 21.12.2025
71 Сандо
07:43 21.12.2025
72 Ел пендехоса
07:55 21.12.2025
73 Данко Харсъзина
07:57 21.12.2025
74 самонахендряне в угода на господарите
08:00 21.12.2025
75 Данко Харсъзина
08:01 21.12.2025
76 Данко Харсъзина
08:04 21.12.2025
77 касети американско гориво
08:10 21.12.2025
78 Челнобил
08:11 21.12.2025
79 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Който е на къса кайшка на кравари и англосакси е така.
08:12 21.12.2025
80 Гориил
08:13 21.12.2025
81 Пърчо
Коментиран от #84
08:13 21.12.2025
82 Козлудуй
08:13 21.12.2025
84 Па съм я бе
До коментар #81 от "Пърчо":Да те натопърча сакаш ли?Ще светнеш като млада булка след първото напън
08:17 21.12.2025
85 спирачо дума ковачу
08:17 21.12.2025
86 Всички
Коментиран от #90
08:20 21.12.2025
87 зелена енергия
08:22 21.12.2025
88 Да, ама не
08:23 21.12.2025
89 А ако спре и 5 блок, приключваме
08:26 21.12.2025
90 Гориил
До коментар #86 от "Всички":Руските заводи за обогатяване от световна класа преработват цялото отработено ядрено гориво в ново ядрено гориво и печелят милиарди долари от продажбата му.Русия е създала най-сложните и технологично напреднали производствени вериги за преработка на отработено ядрено гориво. Това е абсолютно безопасен и екологичен цикъл, без аналог никъде другаде по света.
08:27 21.12.2025
91 Вносител на свещи
Коментиран от #92
08:28 21.12.2025
92 Гориил
До коментар #91 от "Вносител на свещи":Възможно е скоро България да бъде принудена да спре транзита на руски газ. Натискът от Брюксел се засилва, а заплахите стават все по-заплашителни.
08:31 21.12.2025
93 Търпете си ги
Скоро ще сме на свещи, но така е когато ПЛАНКТОНА стои на дивана и само ръси мозък, когато реално трябва да излезе и да гласува, за да не бъдат тия в парламента и във властта. Търпете си ги сега.
08:32 21.12.2025
94 НА АТЛАНТИЦИТЕ
08:40 21.12.2025