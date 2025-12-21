Новини
Храните продължават да поскъпват

21 Декември, 2025 13:40 571 19

При зеленчуците най-сериозно поскъпване се отчита при краставиците

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ценовият индекс на храните на борсите у нас продължава да се покачва и през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се е повишил с 0,59% до 2,378 пункта при 2,364 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса от 1,000 пункта е от 2005 година, уточни news.bg.

При зеленчуците най-сериозно поскъпване се отчита при краставиците - с 13,61% до 4,59 лева за килограм. Цената на доматите също се повишава - с 1,25% до 3,08 лева за килограм. Незначителни промени има при картофите, които се търгуват по 0,92 лева за килограм, зрелия лук - по 0,93 лева за килограм, и червените чушки - по 2,60 лева за килограм.

В същото време се отчита рязък спад в цената на зелето - с 19,2% до 0,69 лева за килограм. Значително поевтиняват и тиквичките - с 11,05% до 2,19 лева за килограм. По-ниски са цените и на зелените чушки - с 5,37% до 2,29 лева за килограм, както и на морковите - с 2,6% до 1,05 лева за килограм.

При плодовете поскъпват гроздето - с 6,07% до 3,32 лева за килограм, и ябълките - с 3,86% до 2,15 лева за килограм. Поевтиняване се отчита при портокалите - с 6,38% до 2,20 лева за килограм, лимоните - с 5,14% до 3,10 лева за килограм, и бананите - с 4,74% до 2,61 лева за килограм.

Цената на кравето сирене спада с 0,29% до 11,80 лева за килограм, докато кашкавалът тип "Витоша" поскъпва с 1,3% до 18,49 лева за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента поевтинява с 1,85% до 1,38 лева за кофичка от 400 грама, а прясното мляко поскъпва с 0,34% до 2,35 лева за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама е по-евтино с 3,06% и се продава по 3,06 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,58% до 6,99 лева за килограм, а яйцата размер М - с 0,47% до 0,43 лева за брой на едро.

При основните хранителни продукти цената на ориза се повишава с 3,04% до 3,39 лева за килограм, докато брашното тип 500 поевтинява с 0,79% до 1,51 лева за килограм. Олиото се търгува по 3,28 лева за литър, което е ръст от 1,23%. Захарта поевтинява с 2,37% до 1,81 лева за килограм, зрелият фасул - с 1,39% до 4,25 лева за килограм, а лещата - с 1,45% до 4,20 лева за килограм.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поръсен с джоджен

    7 1 Отговор
    Няма нужда от коментар.

    13:42 21.12.2025

  • 2 👎🏿👎🏿👎🏿

    6 1 Отговор
    Гарантирано от ГЕПИ.

    13:43 21.12.2025

  • 3 Пуфи

    11 1 Отговор
    Тоолупите от парламента крещяха 3% направиха ни роби на Брюксел

    13:44 21.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Хич да ни ви пука,след няколко дни влизаме в Клуба на богатите!🌈🥳🤣🤣🤣🤣👍

    13:44 21.12.2025

  • 5 Тома

    9 0 Отговор
    Аз съм спокоен защото има комисии които наблюдават поскъпването и вземат заплати от държавата.П.рост съм брат ми и ми е лесно - боко тиквата

    13:44 21.12.2025

  • 6 Не е от еврото, а от кишата и пеевски

    6 0 Отговор
    Защо ще взимаме 22 милиарда нови заеми при положение, че се освобождава 70 милиарда резерв на борда? Или вече е изнесен за Дубай и Украйна?

    13:44 21.12.2025

  • 7 Сериозно ли

    4 0 Отговор
    А защо не убеждават че бързо от началото на следващата година се движим към балансираност и просперитет.
    На 18-ти на сбирката на урси и останалите розови понита как никой от тях не повдигна този въпрос с по-скъпването който ни интересува а говориха само за една територия която трябва да бъде спасена А тя отдавна е глътнала толкова много вода че никакъв шанс да бъде реанимирана.
    Във федералната република се опасяват от терористични актове и посегателства върху непълнолетни момиченца което е ежедневие. Срив на индустрията Франция също Испания е превзета от мургави и тъмни които през нощта не се отличават от околната среда. Каква свещенна простота ни управлява.

    13:46 21.12.2025

  • 8 бгполитик

    4 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    13:50 21.12.2025

  • 9 Каквато и

    6 0 Отговор
    Стакмистика да покажете хората всеки Божи ден е виждат с очите си и е чувстват по джоба си 👋

    13:51 21.12.2025

  • 10 дядото

    5 0 Отговор
    това ще е най-добрия стимул за предстоящите протести,продължавайте и ще гледате сеира си.

    13:51 21.12.2025

  • 11 ЕСССР

    6 1 Отговор
    Честито ви евро и Весела Курсула!

    13:52 21.12.2025

  • 12 Кирил

    1 5 Отговор
    Скъпотията дойде с китайския ковид и войните на русия

    Коментиран от #13, #14

    13:53 21.12.2025

  • 13 и лакомията

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кирил":

    и простотията на българите

    13:54 21.12.2025

  • 14 и Методи

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кирил":

    Както се казваше преди, виновни са кишата и Гришата (Гргиша Филипов - Министър-председател на НРБ)

    13:59 21.12.2025

  • 15 мнение

    3 0 Отговор
    Вижте, проблемът е, че разчитате на Чолаков, Иван Иванов и подобни охранени и оядени, които са уредили децата си, извънбрачните си деца, любовниците си и всички до девето коляно и не им пука за гражданите. В регулаторите трябва да работят млаи енергични хора, които да мислят за родителите си, за бабите си и дядовците си. Виждате и Сламен Желязков как веднага използва положението си за да може бившата му жена да си купи някакви проценти от търговско дружество за стотинки, както и Борисов и т.н.

    14:02 21.12.2025

  • 16 Додо

    1 0 Отговор
    То преди еврото всичко поскъпна явно спекулативно

    14:03 21.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор
    Още не сме минали на еврото а цените постоянно растат. Голяма част от хората ни очаква голяма мизерия и глад.

    14:06 21.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

