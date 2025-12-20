Манолова към КЕВР: Не увеличавайте цената на водата от 1 януари!

Изправи се.БГ поиска, в случай че КЕВР увеличи цената на ВиК услугите, министърът на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества замразяване на цената на водата.
В понеделник, 22.12, Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание се готви да увеличи цените на ВиК услугите в редица области: Кърджали – 13,2%, Благоевград – 11,2%, София-град – 9,26%, Русе – 8,87%, Враца – 8,48%, Велико Търново – 8,32%, Габрово – 8,01%, Смолян – 7,42%, Плевен – 6,85%, Варна – 6,18%, Хасково – 5,12% и др.
Гражданската платформа Изправи се.БГ, с председател Мая Манолова, внесе становище до КЕВР, с което категорично се противопоставя срещу намерението на регулатора да вдигне цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г.
„Подобно драстично повишение на цените е несправедливо предвид ситуацията в страната през последните месеци, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места“, заяви Мая Манолова.
От Изправи се.БГ посочиха три основни проблема:
- Поскъпване без подобряване на качеството: В доклада на КЕВР е посочено, че 32 ВиК оператора не изпълняват показателите за ефективност, като за част от тях е посочено „пълно неизпълнение“, а въпреки това цените растат.
- Поскъпване без намаляване на загубите на вода: Средните общи загуби във водоснабдителната мрежа остават непроменени. Загубите през 2024 г. възлизат на 60,25% срещу 61% през 2017 г.
- Поскъпване без прозрачност: Изчисляването на повишената цена на ВиК услугите КЕВР прави „служебно“, по формула, в която освен инфлацията и социалната поносимост се включват и отчетни данни за дейността на ВиК дружествата. Тези данни не са публично обявени в доклада на КЕВР, поради което за гражданите е невъзможно да проверят достоверността на сложните изчисления, които Комисията прави.
За пример Манолова посочва Плевен, където общите загуби на вода през 2015 г. са 59,96% (при цена 2,08 лв.), а по отчета на КЕВР за 2024 г. – 71,31% (при нова цена от 5,37 лв. – 158% увеличение), като въпреки безводието и повишаването на общите загуби предвиденото увеличение само от 1 януари 2026 г. е 6,85%.
„Как може да бъде обяснено на гражданите на Плевен, които месеци наред бяха без вода, че водата, която нямат, ще бъде увеличена с 6,85%. Как ще обясните на гражданите на Велико Търново, които протестираха срещу безводието, че цената на водата се увеличава с 8,32%? И как ще приемат гражданите в Хасково, които с години получават негодна за пиене и за битова употреба вода, че предстои увеличение с 5,12%?“ – попита Манолова членовете на КЕВР.
Платформата напомня, че през последното десетилетие „водната реформа“ се е изразила най-вече в поскъпване: спрямо 2015 г. увеличението до 2026 г. достига над 300% при гравитачно подаване и около 200% при помпажно, без в това да се вижда съразмерен ефект върху качеството и загубите на вода.
Изправи се.БГ призова КЕВР да не увеличава цените и да не се оправдава с действащата законова уредба, която „задължава“ Комисията да вдигне цените. Напротив – КЕВР следва да инициира анализ и промени в законодателството така, че ВиК операторите да бъдат стимулирани да подобряват качеството и да намаляват загубите на вода, а не да разчитат на автоматично покачване на цените всяка година.
Гражданската платформа настоя министъра на регионалното развитие и благоустройството, като принципал на държавните ВиК оператори и на ВиК холдинга, в случай че КЕВР приеме увеличението - да разпореди замразяване на цените на водата на досегашните нива.
„В условията на драстично поскъпване на живота, повишаване на цените на храните, стоките от първата необходимост и лекарствата в периода на приемане на еврото е необходима ясна държавна политика за защита на населението, която да включва и замразяване на битовите сметки“ – категорична беше Манолова.
