Манолова към КЕВР: Не увеличавайте цената на водата от 1 януари!

20 Декември, 2025 15:44 700 24

  • мая манолова-
  • вода-
  • кевр-
  • поскъпване

Подобно драстично повишение на цените е несправедливо предвид ситуацията в страната през последните месеци, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места

Манолова към КЕВР: Не увеличавайте цената на водата от 1 януари! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изправи се.БГ поиска, в случай че КЕВР увеличи цената на ВиК услугите, министърът на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества замразяване на цената на водата.

В понеделник, 22.12, Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание се готви да увеличи цените на ВиК услугите в редица области: Кърджали – 13,2%, Благоевград – 11,2%, София-град – 9,26%, Русе – 8,87%, Враца – 8,48%, Велико Търново – 8,32%, Габрово – 8,01%, Смолян – 7,42%, Плевен – 6,85%, Варна – 6,18%, Хасково – 5,12% и др.

Гражданската платформа Изправи се.БГ, с председател Мая Манолова, внесе становище до КЕВР, с което категорично се противопоставя срещу намерението на регулатора да вдигне цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г.

„Подобно драстично повишение на цените е несправедливо предвид ситуацията в страната през последните месеци, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места“, заяви Мая Манолова.

От Изправи се.БГ посочиха три основни проблема:

  • Поскъпване без подобряване на качеството: В доклада на КЕВР е посочено, че 32 ВиК оператора не изпълняват показателите за ефективност, като за част от тях е посочено „пълно неизпълнение“, а въпреки това цените растат.
  • Поскъпване без намаляване на загубите на вода: Средните общи загуби във водоснабдителната мрежа остават непроменени. Загубите през 2024 г. възлизат на 60,25% срещу 61% през 2017 г.
  • Поскъпване без прозрачност: Изчисляването на повишената цена на ВиК услугите КЕВР прави „служебно“, по формула, в която освен инфлацията и социалната поносимост се включват и отчетни данни за дейността на ВиК дружествата. Тези данни не са публично обявени в доклада на КЕВР, поради което за гражданите е невъзможно да проверят достоверността на сложните изчисления, които Комисията прави.

За пример Манолова посочва Плевен, където общите загуби на вода през 2015 г. са 59,96% (при цена 2,08 лв.), а по отчета на КЕВР за 2024 г. – 71,31% (при нова цена от 5,37 лв. – 158% увеличение), като въпреки безводието и повишаването на общите загуби предвиденото увеличение само от 1 януари 2026 г. е 6,85%.

„Как може да бъде обяснено на гражданите на Плевен, които месеци наред бяха без вода, че водата, която нямат, ще бъде увеличена с 6,85%. Как ще обясните на гражданите на Велико Търново, които протестираха срещу безводието, че цената на водата се увеличава с 8,32%? И как ще приемат гражданите в Хасково, които с години получават негодна за пиене и за битова употреба вода, че предстои увеличение с 5,12%?“ – попита Манолова членовете на КЕВР.

Платформата напомня, че през последното десетилетие „водната реформа“ се е изразила най-вече в поскъпване: спрямо 2015 г. увеличението до 2026 г. достига над 300% при гравитачно подаване и около 200% при помпажно, без в това да се вижда съразмерен ефект върху качеството и загубите на вода.

Изправи се.БГ призова КЕВР да не увеличава цените и да не се оправдава с действащата законова уредба, която „задължава“ Комисията да вдигне цените. Напротив – КЕВР следва да инициира анализ и промени в законодателството така, че ВиК операторите да бъдат стимулирани да подобряват качеството и да намаляват загубите на вода, а не да разчитат на автоматично покачване на цените всяка година.

Гражданската платформа настоя министъра на регионалното развитие и благоустройството, като принципал на държавните ВиК оператори и на ВиК холдинга, в случай че КЕВР приеме увеличението - да разпореди замразяване на цените на водата на досегашните нива.

„В условията на драстично поскъпване на живота, повишаване на цените на храните, стоките от първата необходимост и лекарствата в периода на приемане на еврото е необходима ясна държавна политика за защита на населението, която да включва и замразяване на битовите сметки“ – категорична беше Манолова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сетих се

    13 1 Отговор
    Алоооо,енергото ли е!
    Не. ВиК то е.
    И на вас да ви .........

    Коментиран от #4

    15:49 20.12.2025

  • 2 оня с коня

    1 11 Отговор
    нормално е всичко да поскъпне дори и водата!

    15:49 20.12.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    9 1 Отговор
    дано не ви увеличат заплатите като всичко поскъпне че се не траете

    15:49 20.12.2025

  • 4 оня с коня

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сетих се":

    и на теб да ти...

    Коментиран от #6

    15:50 20.12.2025

  • 5 Ааааааа

    7 1 Отговор
    Кой разпореди, това безобразие? "амка ви, жълтопаветна секта.

    15:50 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Араб

    3 1 Отговор
    АААААУУУУууууу излиза, излиза ,излиза ,тя вече е на терен кандидатката за всичко ,ааааа ,излиза ...

    15:54 20.12.2025

  • 8 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Мое и от фефруари. Компромисно.

    15:54 20.12.2025

  • 9 факт

    6 2 Отговор
    Още не съм видял при управлението на гербаджийската администрация да се намали цената на нещо. Номерът е хем да подават по-малко вода, хем да им текат потоците пари към тях. Таксата водомер също ще се дължи, независимо, че чешмите са сухи. Следващите протести ще са с тояги.

    15:56 20.12.2025

  • 10 Майчето е най големата БКП кариериска

    3 1 Отговор
    с която съм бил на протест!😆
    Все се буташе при мен с Черните Знамена,
    алооуу Мая, не вървиш мойто момиче ноо ако ми се обадиш по телефона и кажеш идвам ще се прежаля, за доброто дело,
    whiskies от мен.😁😆

    16:00 20.12.2025

  • 11 дано всичко да поскъпне

    3 1 Отговор
    цената на тока на водата на годишните прегледи на всчко трябва да се увеличи поне двойно

    за да има пари в тая държава трябва тероро на тоя офчи народ

    Коментиран от #16, #18

    16:01 20.12.2025

  • 12 оня с коня

    1 2 Отговор
    дано скоро вдигнат и ддс-то че то не е поскъпвало скоро

    дано вдигнат и цената на винетките и тол таксите да ви ги начислят във цените на продуктите във магазина

    дано скоро намалят тия големи заплати че ми писна от всякакви богаташчета по улиците

    ходете да работите бе, стига сте висяли пред компютъра

    16:03 20.12.2025

  • 13 Тъно

    7 0 Отговор
    За какво ще я вдигат? За мръсната, ръждива вода или за за която не тече въобще в някои населени места? За кое, риторичен въпрос, за да краде поредния ненахранил се измекяр.

    16:07 20.12.2025

  • 14 Не разбра,

    6 0 Отговор
    никой не ти обръща внимание

    16:09 20.12.2025

  • 15 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Водата се вдига от 1ви януари, а пенсиите на хорицата от първи юли.... интересно малко на дискриминация иде

    16:10 20.12.2025

  • 16 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "дано всичко да поскъпне":

    Дано всичко да поскъпне , а само ти да нямаш пари ,даже и децата на съседите да имат повече пари от теб.

    16:10 20.12.2025

  • 17 Скандалджийка от Кюстенджа

    5 0 Отговор
    Мяуууу, всичко за хората правим, периодично и в синхрон с когото трябва и когато замирише на власт и пари.

    16:12 20.12.2025

  • 18 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "дано всичко да поскъпне":

    Даже и пенсионерите около теб ще си плащат с карти пълни с Евро,защото от 1 ви януари в картите на пенсионерите ще има само Евро пари и вече ало измамниците ще лапат директно Евро пари през балконите.Само тио няма да имаш нищо.

    16:15 20.12.2025

  • 19 Бялджип

    5 1 Отговор
    Забелязал съм, че няколко пъти, когато вдигат водата от 1 число на следващия месец, отчитането на предходния става доста рано. Още на 10, или 11-то число. Така следващото отчитане, ако е на 20-то(което е нолмалното), периода с новата цена не е 30, а е 40 дни ?! Дребна, просташка хватка за да откраднат още малко пари от хората, но се знае, че парите не миришат!

    Коментиран от #20

    16:15 20.12.2025

  • 20 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бялджип":

    Пиши по-кратки изречения,на дългите не ти се разбира.

    16:19 20.12.2025

  • 21 Боко тъпото

    1 0 Отговор
    Най хубавото предстои в клуба на ужасите.аз за кво си бих камшика,а някои си мислят,че ме свалили.аз ви обещах да ви го вкарам,а вие как ша са оправяте мен кво ми дреме на шлифера.тия мръсотии яко ги вършех в някоя друга държава отдавна да са ме обесили на някое дърво

    Коментиран от #23

    16:23 20.12.2025

  • 22 КЕВР Официално

    1 0 Отговор
    И6@ли сме ва, щом търпите.

    16:25 20.12.2025

  • 23 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Боко тъпото":

    Опитай малко по-членоразделно,ако не става,не се хаби .

    16:25 20.12.2025

  • 24 Аааааа

    0 0 Отговор
    Както вървят нещата у нас, постоянни поскъпвания на стоки и услуги, а насреща качество ниско или нулево, да не стигнем до Венецуелски сценарий?
    КЕВР работи за благосъстоянието на частни дружества без да има/упражнява контрол върху постигнати резултати.
    Ще чакаме пак Борисов да извади от държавният джоб някой милион, за да се построи нов водопровод, а водопроводът отново подарен на частно дружество ,,да го управлява".
    Та мисълта ми е, догмата - държавата е лош стопанин, отдавна се изчерпа от съдържание, а фактологията през изминалите години доказа, че управлението на подобни активи от частни компании си е чисто източване на финансов държавен (данъци, инвестиции, клиенти) ресурс, като обърнаха държавата в слугиня на чуждият капитал, работещ по собствени, а не национални правила.
    Та ето ти и концесионерите, нищо не влагат, а точат. Те, онези, умниците мили, и магистралите/пътищата ще раздадат на концесия, нека първо да източат държавата и ЕВросубсиите, а после ще се натрапят, законно.
    Я дай на ,,инвеститора" да проектира и изгражда, па виж после какъв стопанин е!

    16:44 20.12.2025

