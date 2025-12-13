Новини
Вигенин: Разширяването на ЕС не е сред най-приоритетните въпроси към момента

13 Декември, 2025 14:56 825 23

Той посочи, че към момента има страни кандидатки за членство, като е трудно да се предвиди коя от тях ще бъде готова за присъединяването

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента въпросът за разширяването на Европейския съюз (ЕС) не е сред най-приоритетните, въпреки че се полагат усилия. Към този момент ЕС се налага да се справя с не малко вътрешни, а и външни проблеми.

Това каза евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП Кристиан Вигенин на конференция „Бъдещето на ЕС: Разширяване, сигурност и изпълнение на обещанията“. По думите му практиката е показала, че след разширяване ЕС излиза по-силен, с повече възможности за гражданите и за бизнеса. Вигенин посочи, че към момента има страни кандидатки за членство, като е трудно да се предвиди коя от тях ще бъде готова за присъединяването. Евродепутатът отбеляза, че най-напред в този процес са страни като Черна гора и Албания. „Работата с тях се развива и те се приближават все повече към уеднаквяване на стандартите, следване на общи политики", заяви той и добави, че остава да се види дали самият ЕС от своя страна ще бъде готов, защото има два големи въпроса.

Кристиан Вигенин поясни, че двата въпроса са свързани с финансите и с институционалната рамка на ЕС. Относно първия той каза: „При проекта за следващия бюджет на ЕС, който е от 2028 г., не се очакват бъдещи разширявания в рамката от 2028 г. до 2035 г. Има клауза, която предвижда преразглеждане на бюджета при нови разширявания, но въпреки това не е видим този приоритет в следващия бюджет“. Във връзка с втория въпрос евродепутатът подчерта, че дори и в момента при 27 страни членки има затруднения да се взимат ефективно решения и да се постига съгласие по основни въпроси. „Имаме 27 еврокомисари, ако влязат още пет-шест страни членки, стои въпросът: как един такъв орган ще функционира“, отбеляза евродепутатът.

„Европейският парламент казва, че при следващи разширявания трябва да се приложи правилото, че не всяка страна членка ще има еврокомисар. Трябва да се види как бъдещо разширяване ще се отрази на бюджета на ЕС и на политиките, защото някои страни са относително малки и няма да представляват голямо предизвикателство за Съюза, както Черна гора и Албания. При страна като Украйна обаче нещата биха изглеждали по друг начин“, каза още Кристиан Вигенин. Той отбеляза и общата селскостопанска политика в този случай, като се има предвид площта на Украйна. „Трябва да се види, какво се случва и с кохезионната политика. Тя уеднаквява различията както вътре между регионите в страните членки, така и между страните членки“, уточни той.

Според Вигенин отлагайки във времето присъединяването на някои страни в ЕС, има опасност това да отблъсне техните граждани от членство и те да си помислят, че са нежелани в Съюза. По думите му към момента във всяка една от тези страни преобладава желанието за членство в ЕС.

Дискусията с участието на евродепутата се проведе в Националния студентски дом в София. Събитието бе открито от генералния секретар на СЕФ Велко Иванов, бе разгледана темата „Политически дебат: ЕС на кръстопът - 20 години след голямото разширяване, готов ли е ЕС за следващата вълна? В панела бяха дискутирани бъдещите разширявания на ЕС. Конференцията се провежда като сътрудничество между СЕФ България, СЕФ Косово, СЕФ Румъния и СЕФ Европа, предаде БТА.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ориноко

    7 0 Отговор
    еш па тоа

    14:59 13.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    6 1 Отговор
    ПТИОРИТЕТНИЯ ВЪПРОС Е, БСП ДА СИ НАМЕРИ ИСТИНСКИ ЛИДЕР. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ЗНАЕТЕ МНОГО ДОБРЕ, КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК. НЕ Е НЕОБХОДИМО ТИ ДА ДАВАШ АКЪЛ, КОЙ ЩЕ ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА. 🇧🇬

    15:01 13.12.2025

  • 5 име

    9 0 Отговор
    Ама, как, моля ти се, Кристиянчо. На опашка чакат за влизане в ЕССР, даже азиатски държави се натискат. Също и за еврозоната, щото нали знаете, клуба на богатите. Хората гледат как Полша, Дания, Унгария, Румъния, сума ти държави изпадат от европейската икономика, няма инвестиции, обедняват само щото не са в еврозоната и всеки се натиска!

    15:06 13.12.2025

  • 6 НИКАКЪВ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

    13 1 Отговор
    НИКАКВА ЕВРОЗОНА!
    НИКАКВО ЕВРО!
    СТИГА СТЕ НИ ТИКАЛИ В ТИНЯТА!
    ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!

    Коментиран от #9

    15:10 13.12.2025

  • 7 Някой

    10 0 Отговор
    Отвратен съм, ще повърна.

    Този бесепар пак взеха да го пускат по медиите, вероятно го готват за следващият БСП кандидат президент. Ще гледаме борба между Илияна Йотова и Вигенин, кой да седне в президентството.

    15:10 13.12.2025

  • 8 Тва пък същество кви са му проблемите

    8 0 Отговор
    Само.....Вигенин: Разширяването на ЕС.... що за чутури сте бре? Що за изперкали пишлимета сте

    15:13 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Санкции за нацистки Израел

    8 0 Отговор
    Няма ли да предложиш мухлйооо ? А относно новата дивотия 3 евро мито за малка пратка няма ли нещо да кажеш а? Нещо срещу ЕК ? Реално е поне 10 -20% данък. НЕ нали щото това поколение е изключително тъпо нали ? А да сте чули нашето изтрещяло българско правителство да е заявило че е против? Или евродепутати? А? ....пишлемета кухи и нагли, за нищо не ставате ....

    15:18 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оффф ,

    8 0 Отговор
    големият европеец на БКП , бе .

    15:26 13.12.2025

  • 13 майстор

    3 0 Отговор
    Вагининоразширениена Европейския ви съюзъ.

    15:26 13.12.2025

  • 14 Казвам Ви

    3 0 Отговор
    Вигенин: Разширяването на ЕС не е сред най-приоритетните въпроси към момента, защото ЕССР е със затихващи функции.

    15:30 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Варна

    0 0 Отговор
    Представи само кой страни си сътрудничат - Косово, България и Румъния... хахаха къде е Гърция, Турция и тн

    15:37 13.12.2025

  • 17 Нещо полезно за България

    3 0 Отговор
    и българите дали ще се сети някога да предложи? Или въобще нещо разумно дето да кореспондира с някаква логика и морал? Дали ? Или пък Станишев примерно ? Вярвате ли че ще се случи някога ?

    15:40 13.12.2025

  • 18 Прокурор

    3 0 Отговор
    Браво на редакцията, вече почуства на къде духа вятъра! ЗА ПРЪВ ПЪТ СЕ ДОПУСКАТ КОМЕНТАРИ ПОД ИЗКАЗВАНЕ НА ВИГЕНИН!

    15:45 13.12.2025

  • 19 Горски

    3 0 Отговор
    Разпадането със сигурност. “Не трябва да изпускаме парите”. Право в десятката. Веруюто на коалицията и на всяка мерзка сглобка. Евреин кога изпуска пари? Под 20% от парите са усвоени, а плана изтича след 6 месеца - дори да ги хвърляте през прозореца пак няма как да се усвоят ЩОТО СТЕ КРАДЛИВИ И НЕКАДЪРНИ - разсипахме си икономиката да се съгласим с поредните европейски безумия, срещу джобни пари за крадци като тебе! 1000 тояги и да те няма! Колко ще ми дадете лично на мен? Щото до сега от тея средства по ПВУ стотинка не съм видял, даже половин стотинка?

    15:49 13.12.2025

  • 20 Олеееее...

    4 0 Отговор
    Каква сган е превзела Европа.. то обратно, то просто, то нагло, то крадливо, то миризливо ....

    15:52 13.12.2025

  • 21 Тошу

    4 0 Отговор
    Абе момче, ти май си позабравил че гласоподавателите които те изпратиха там са противници на ЕС и еврото. Забравил си и каква политика водеше партията ти. Я се опомни, че май ще приключиш политическата си кариера и партията ти също.

    16:01 13.12.2025

  • 22 Невнятник

    1 0 Отговор
    и плямпало

    16:22 13.12.2025

  • 23 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Да ти разширят в Анадола червения ГЗ

    16:30 13.12.2025

