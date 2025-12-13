Вигенин: Разширяването на ЕС не е сред най-приоритетните въпроси към момента

Към момента въпросът за разширяването на Европейския съюз (ЕС) не е сред най-приоритетните, въпреки че се полагат усилия. Към този момент ЕС се налага да се справя с не малко вътрешни, а и външни проблеми.

Това каза евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП Кристиан Вигенин на конференция „Бъдещето на ЕС: Разширяване, сигурност и изпълнение на обещанията“. По думите му практиката е показала, че след разширяване ЕС излиза по-силен, с повече възможности за гражданите и за бизнеса. Вигенин посочи, че към момента има страни кандидатки за членство, като е трудно да се предвиди коя от тях ще бъде готова за присъединяването. Евродепутатът отбеляза, че най-напред в този процес са страни като Черна гора и Албания. „Работата с тях се развива и те се приближават все повече към уеднаквяване на стандартите, следване на общи политики", заяви той и добави, че остава да се види дали самият ЕС от своя страна ще бъде готов, защото има два големи въпроса.

Кристиан Вигенин поясни, че двата въпроса са свързани с финансите и с институционалната рамка на ЕС. Относно първия той каза: „При проекта за следващия бюджет на ЕС, който е от 2028 г., не се очакват бъдещи разширявания в рамката от 2028 г. до 2035 г. Има клауза, която предвижда преразглеждане на бюджета при нови разширявания, но въпреки това не е видим този приоритет в следващия бюджет“. Във връзка с втория въпрос евродепутатът подчерта, че дори и в момента при 27 страни членки има затруднения да се взимат ефективно решения и да се постига съгласие по основни въпроси. „Имаме 27 еврокомисари, ако влязат още пет-шест страни членки, стои въпросът: как един такъв орган ще функционира“, отбеляза евродепутатът.

„Европейският парламент казва, че при следващи разширявания трябва да се приложи правилото, че не всяка страна членка ще има еврокомисар. Трябва да се види как бъдещо разширяване ще се отрази на бюджета на ЕС и на политиките, защото някои страни са относително малки и няма да представляват голямо предизвикателство за Съюза, както Черна гора и Албания. При страна като Украйна обаче нещата биха изглеждали по друг начин“, каза още Кристиан Вигенин. Той отбеляза и общата селскостопанска политика в този случай, като се има предвид площта на Украйна. „Трябва да се види, какво се случва и с кохезионната политика. Тя уеднаквява различията както вътре между регионите в страните членки, така и между страните членки“, уточни той.

Според Вигенин отлагайки във времето присъединяването на някои страни в ЕС, има опасност това да отблъсне техните граждани от членство и те да си помислят, че са нежелани в Съюза. По думите му към момента във всяка една от тези страни преобладава желанието за членство в ЕС.

Дискусията с участието на евродепутата се проведе в Националния студентски дом в София. Събитието бе открито от генералния секретар на СЕФ Велко Иванов, бе разгледана темата „Политически дебат: ЕС на кръстопът - 20 години след голямото разширяване, готов ли е ЕС за следващата вълна? В панела бяха дискутирани бъдещите разширявания на ЕС. Конференцията се провежда като сътрудничество между СЕФ България, СЕФ Косово, СЕФ Румъния и СЕФ Европа, предаде БТА.