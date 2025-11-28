Борисов към Мирчев: "Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото". Асен Василев плаши с нов протест в понеделник (ВИДЕО)

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев спориха пред журналисти в кулоарите на парламента за бюджета за 2026 г, предават от БТА. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев. Те си размениха реплики относно план-сметката на държавата за догодина, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.
По-рано във финансовото министерство имаше и среща с бизнеса и синдикатите относно бюджета. След тази среща лидерът на ГЕРБ дойде да коментира темата пред журналисти. Още преди да приключи изявлението му, в кулоарите дойдоха представителите на ПП-ДБ.
"Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото", обърна се Борисов към Мирчев заради изказване на съпредседателя на ДБ тази сутрин.
"Пеевски Ви дърпа ушите, не аз", отговори му съпредседателят на ДБ. Мирчев запита Борисов дали е оттеглен бюджетът.
Не сте го оттеглили, заяви Асен Василев на Борисов, който му отговори: „Няма да го изтеглим“. Според председателя на ПП това е проблем. Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори.
Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия, поясни лидерът на ГЕРБ. Ще вкараме всички промени и в зала, добави той.
Василев запита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно. Какво ще е преразпределението – 40 или 45% от Брутния вътрешен продукт, за да няма натиск върху данъците, коментира Асен Василев. И запита дали ще се вдигат осигуровките.
Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник, когато тристранката предложи всичките си искания, и в сряда, в парламента, ще ви съобщим, отговори му Бойко Борисов.
Повдигната бе и темата за протеста пред парламента преди два дни. Лидерът на ГЕРБ каза, че протестът не е бил на ПП, а на АИКБ, на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите „Наш е“.
Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.
Депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоарите, а Бойко Борисов продължи с коментари си пред медиите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
Коментиран от #12, #13
13:41 28.11.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #40
13:43 28.11.2025
3 Еврутутурутка
13:43 28.11.2025
4 Бъди мъж!
13:43 28.11.2025
5 О-С-Т-А-В-К-А!
Коментиран от #6, #18
13:44 28.11.2025
6 между другото
До коментар #5 от "О-С-Т-А-В-К-А!":Преговорите с АИКБ няма да намалят присъствието на протестите. Борисов пак си е сложил розовите очила.🕶️😄😜
13:46 28.11.2025
7 Ас.Вас.
13:46 28.11.2025
8 Ха ха ха
Коментиран от #23, #32
13:47 28.11.2025
9 относно план-сметката
13:48 28.11.2025
10 МиZирки сър, 4хилядници !
13:49 28.11.2025
11 Изпитвам животински страх ....
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
Коментиран от #34
13:49 28.11.2025
12 Да бе да
До коментар #1 от "Оффф ,":Глупости,Боко само един ще му тресне,и оня ще забрави кой е.
13:49 28.11.2025
13 Нормално
До коментар #1 от "Оффф ,":Силните личности имат охрана, защото управляват големи интереси. Мижитурките от ПП и ДБ нямат нужда от охрана. От тях нищо не зависи. Даже един протест не могут даторганизират сами.
13:50 28.11.2025
14 гражданин
13:50 28.11.2025
15 гост
2. С всяко негово изтъпанчване пред медиите си личи, че тиквата му прогресивно изкуфява.
3. Защо винаги УЗУРПИРА ВЛАСТ, към която няма отношение като "редови депутат" ? Чий го дири при посрещането шефа на "Райнметал"? Чий го дири на срещата на тристранката?
13:51 28.11.2025
16 ццццццццццццт
13:51 28.11.2025
17 Вчера ще го изтеглим
13:51 28.11.2025
18 Питане
До коментар #5 от "О-С-Т-А-В-К-А!":На кой няма да викаш Оставка?Не за друго,ами да знам за кого да гласувам.
Коментиран от #41, #46
13:52 28.11.2025
20 опорна точка
13:53 28.11.2025
21 Колония на 200
Коментиран от #35
13:53 28.11.2025
23 Да бе да
До коментар #8 от "Ха ха ха":А сети се какъв и Боко.В кой спорт има черен колан.Мирчев само ще бърше мрасола.
13:54 28.11.2025
26 "когато тристранката предложи"...
13:55 28.11.2025
27 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
13:55 28.11.2025
28 Мислител
Коментиран от #39
13:55 28.11.2025
29 Тома
13:55 28.11.2025
30 Дон Хуан
13:55 28.11.2025
31 тву
13:55 28.11.2025
32 Промяна
До коментар #8 от "Ха ха ха":И КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ МИРЧЕВ ТВОЯТ ИДОЛ ШАРЛАТАНСКИ КАКВО РАБОТИ ТОЗИ ИМА ЛИ ПРОФЕСИЯ ТРУДОВ СТАЖ ТОЗИ МИРЧЕВ ПРАВИХА СЦЕНКИ С ХРИСТО ЛОДКАРЯТ ТИ ХАРЕСВАШ ИЗМАМНИЦИТЕ НАЛИ ДОПАДА ТИ ДА ТЕ ЛЪЖАТ И ДА ТЕ КРАДАТ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #42, #51, #53
13:56 28.11.2025
33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ТАЗИ ИЗМЕТ НИ УПРАВЛЯВА И РЕШАВА БЪДЕЩЕТО НИ!
ПО-ГОЛЯМ СРАМ И ПОЗОР ОТ НАШИТЕ УПРАВЛЕНЦИ НЯМА НИКЪДЕ ПО СВЕТА.
ОСТАВКА БЕЕЕ!
КОЕ НЕ РАЗБРАХТЕ!!??
ХОРАТА НЕ ВИ ИСКАТ!
ВИЕ СТЕ ЕДНО НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО!
13:56 28.11.2025
34 Мизерабъл
До коментар #11 от "Изпитвам животински страх ....":И какво лошо казва?Като че ли ще идете да се биете.Капутляци
13:57 28.11.2025
35 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #21 от "Колония на 200":байТошУ питаше само народа, за всяко едно нещо, не го интересуваше какво мислят в СССР
Коментиран от #45
13:57 28.11.2025
36 некерман
13:58 28.11.2025
37 В Сан Марино
13:58 28.11.2025
38 Цвете
Коментиран от #48
13:58 28.11.2025
39 Промяна
До коментар #28 от "Мислител":А ТЕБ ЛИ ДА ХАРЕСВАМ ИЛИ КАРУЦАТА САБОТОЖНИЦИ ПРЕВЪРНАЛИ ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ ОГРОМНИ КРАЖБИ И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ АЗ ИЗБИРАМ БЪЛГАРИЯ
13:58 28.11.2025
41 Задаваш въпрос за бъдещето!
До коментар #18 от "Питане":Вашата оставка е задължителна! Когато другите се 0сеρат като вас, тогава ще дойде и техният ред!
13:59 28.11.2025
43 Минувач
13:59 28.11.2025
44 Младите, моля прочетете го !
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #52
13:59 28.11.2025
45 НРБългария
До коментар #35 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Не намесвай Бай Тошо .Той беше единсвения истински държавник .Тези са дребосъци в сравнение с другаря Живков .
Коментиран от #62
14:00 28.11.2025
46 Питане
До коментар #18 от "Питане":И както винаги мушмуроците пишат минуси,но не отговарят на въпроса ми
Мишки.
Коментиран от #57
14:00 28.11.2025
47 българия или мафията в читанка инфо
14:00 28.11.2025
48 Промяна
До коментар #38 от "Цвете":Извинявай но имаш нужда от лекар НИТО си някой нито си фактор едно нищо си платено срещу България си И кого Заплашваш ти я по внимателно със заплахите самозабравили се шарлатански драскачи
14:01 28.11.2025
49 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
14:01 28.11.2025
50 Даа...
14:02 28.11.2025
51 Ха ха ха
До коментар #32 от "Промяна":Ти само не ми казвай какво харесвам и какво не. От б@клуци мнение не искам.
14:02 28.11.2025
52 НРБългария
До коментар #44 от "Младите, моля прочетете го !":При лошия социализъм хората живееха щастливо .Не помня да е имало просяци и бездомни .Нямаше една разместена плочка на тротоара ,нямаше нито една дупка на пътя , а нямше винетки . Като отидеш на зъболекар ти е безплатно , а сега трябва да продадеш бъбрек за даи оправиш зъбите .
Коментиран от #61
14:03 28.11.2025
53 Въпрос
До коментар #32 от "Промяна":Мутрата има ли трудов стаж в СИК или е бил на хонорар ? Хихихи !
14:03 28.11.2025
55 икономист
14:05 28.11.2025
56 бай Бончо
14:05 28.11.2025
57 Алооо, Питанката!
До коментар #46 от "Питане":Получи си отговора! Ако си кух и не го разбираш, намери си някой да ти го разясни!
14:05 28.11.2025
58 36 години Атлантически Погром .. това е
14:05 28.11.2025
59 Трол
14:06 28.11.2025
60 Като ви разправям,
Всички проксита на Чорапа с вдигнати по тревога!
ППДБ, ВЪЗРАЖДАНЕ. МЕЧ. ВЕЛИЧИЕ. ЧЕРЕПА, КУЗМАН И Т.Н.
14:07 28.11.2025
61 И ДДС нямаше
До коментар #52 от "НРБългария":И заплатите бяха нетни а не брутни. И унция злато беше 292 $ ....
14:07 28.11.2025
62 Реално
До коментар #45 от "НРБългария":бай тошу беше един npocт и неграмотен човечец, който беше удобен на Москва със своята сервилност, склонност към национално предателство ... и тъnoта.
Нещо като "Аз съм npocт и вие сте npocти, за това се разбираме"
Коментиран от #63, #64
14:07 28.11.2025
63 Коментар 44 прочети
До коментар #62 от "Реално":И го коментирай ако можеш ... ама не можеш нали?
14:10 28.11.2025
64 НРБългария
До коментар #62 от "Реално":Заради Бай Тошо в момента имаш ток и вода и всички важни сгради в България като административни , болници ,училища , театри и много други .Бай Тошо е толкова голяма класа , че вече 36 години никой не може да му надмине постиженията
14:10 28.11.2025
65 Съвет
14:11 28.11.2025