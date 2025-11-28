Новини
Борисов към Мирчев: "Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото". Асен Василев плаши с нов протест в понеделник (ВИДЕО)

28 Ноември, 2025 13:27 2 045 65

  • бойко борисов-
  • ивайло мирчев-
  • асен василев-
  • скандал-
  • бюджет-
  • парламент

"Пеевски Ви дърпа ушите, не аз", отговори на Борисов съпредседателят на ДБ

Борисов към Мирчев: "Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото". Асен Василев плаши с нов протест в понеделник (ВИДЕО) - 1
Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев спориха пред журналисти в кулоарите на парламента за бюджета за 2026 г, предават от БТА. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев. Те си размениха реплики относно план-сметката на държавата за догодина, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

По-рано във финансовото министерство имаше и среща с бизнеса и синдикатите относно бюджета. След тази среща лидерът на ГЕРБ дойде да коментира темата пред журналисти. Още преди да приключи изявлението му, в кулоарите дойдоха представителите на ПП-ДБ.

"Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото", обърна се Борисов към Мирчев заради изказване на съпредседателя на ДБ тази сутрин.

"Пеевски Ви дърпа ушите, не аз", отговори му съпредседателят на ДБ. Мирчев запита Борисов дали е оттеглен бюджетът.

Не сте го оттеглили, заяви Асен Василев на Борисов, който му отговори: „Няма да го изтеглим“. Според председателя на ПП това е проблем. Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори.

Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия, поясни лидерът на ГЕРБ. Ще вкараме всички промени и в зала, добави той.

Василев запита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно. Какво ще е преразпределението – 40 или 45% от Брутния вътрешен продукт, за да няма натиск върху данъците, коментира Асен Василев. И запита дали ще се вдигат осигуровките.

Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник, когато тристранката предложи всичките си искания, и в сряда, в парламента, ще ви съобщим, отговори му Бойко Борисов.

Повдигната бе и темата за протеста пред парламента преди два дни. Лидерът на ГЕРБ каза, че протестът не е бил на ПП, а на АИКБ, на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите „Наш е“.

Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.

Депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоарите, а Бойко Борисов продължи с коментари си пред медиите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    46 6 Отговор
    Боко мутрее в безизходица , иначе и до кенефа с охрана !

    Коментиран от #12, #13

    13:41 28.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    16 22 Отговор
    Всичките сте ми еднакво гнусни, и Асенка, и Бочо Тапото. На вас не трябва да се позволява дори в автобус да се качите, оти ще го откраднете, mama ви гнycна!

    Коментиран от #40

    13:43 28.11.2025

  • 3 Еврутутурутка

    17 16 Отговор
    мале, какво доживяхме, народе - да спорят сульо и пульо, сглобказжиите, а ние да мируваме и да им гледаме сеира..на ви евро ся..

    13:43 28.11.2025

  • 4 Бъди мъж!

    22 6 Отговор
    Борисов, престани да се оплакваш! В този момент, някой нещастник някъде, живее с бившата ти.

    13:43 28.11.2025

  • 5 О-С-Т-А-В-К-А!

    35 3 Отговор
    Боце вчера каза, че изтеглят бюджета, а днес „Няма да го изтеглим“. Премиери в сянка, на които им набиват обръчите в почивките, на никой не са притрябвали!

    Коментиран от #6, #18

    13:44 28.11.2025

  • 6 между другото

    24 5 Отговор

    До коментар #5 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    Преговорите с АИКБ няма да намалят присъствието на протестите. Борисов пак си е сложил розовите очила.🕶️😄😜

    13:46 28.11.2025

  • 7 Ас.Вас.

    8 29 Отговор
    Бойко е класа пред Мичев и Асен

    13:46 28.11.2025

  • 8 Ха ха ха

    26 7 Отговор
    Мирчев ако му плесне един, Боко ще оцапа шортите.

    Коментиран от #23, #32

    13:47 28.11.2025

  • 9 относно план-сметката

    7 4 Отговор
    Колко е за НАТО, тенекии и простотии ?

    13:48 28.11.2025

  • 10 МиZирки сър, 4хилядници !

    4 0 Отговор
    Нищо общо със случката ....Най добре си изгледайте видеото и сами решете дали Ани Ефремова е безпристрастна

    13:49 28.11.2025

  • 11 Изпитвам животински страх ....

    10 9 Отговор
    Атлантически тролчета, засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    Коментиран от #34

    13:49 28.11.2025

  • 12 Да бе да

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф ,":

    Глупости,Боко само един ще му тресне,и оня ще забрави кой е.

    13:49 28.11.2025

  • 13 Нормално

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф ,":

    Силните личности имат охрана, защото управляват големи интереси. Мижитурките от ПП и ДБ нямат нужда от охрана. От тях нищо не зависи. Даже един протест не могут даторганизират сами.

    13:50 28.11.2025

  • 14 гражданин

    15 5 Отговор
    Теб шиши буквално те смачка !! Сега изглеждаш като бебе с пълен памперс гледащо майка си !!

    13:50 28.11.2025

  • 15 гост

    14 3 Отговор
    1.Боко го тресе страх, че падне ли от власт пътя му е към хотел "Пандиз палас"! Той се надява както даде амнистия на крадеца Иван Костов да получи същата, но усеща, че няма да го огрее!
    2. С всяко негово изтъпанчване пред медиите си личи, че тиквата му прогресивно изкуфява.
    3. Защо винаги УЗУРПИРА ВЛАСТ, към която няма отношение като "редови депутат" ? Чий го дири при посрещането шефа на "Райнметал"? Чий го дири на срещата на тристранката?

    13:51 28.11.2025

  • 16 ццццццццццццт

    15 2 Отговор
    Не разбрахте ли че двамата големи в момента изграждат диктатура ? Малко бавно става , но това е посоката.

    13:51 28.11.2025

  • 17 Вчера ще го изтеглим

    18 2 Отговор
    Днес Борисов.... „Няма да го изтеглим“ Шизофреник на 200

    13:51 28.11.2025

  • 18 Питане

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    На кой няма да викаш Оставка?Не за друго,ами да знам за кого да гласувам.

    Коментиран от #41, #46

    13:52 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 опорна точка

    4 3 Отговор
    Марш от държавата пудели на Сорос

    13:53 28.11.2025

  • 21 Колония на 200

    2 2 Отговор
    тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН .....

    Коментиран от #35

    13:53 28.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да бе да

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    А сети се какъв и Боко.В кой спорт има черен колан.Мирчев само ще бърше мрасола.

    13:54 28.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 "когато тристранката предложи"...

    4 1 Отговор
    Няма такава държава.....

    13:55 28.11.2025

  • 27 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    9 1 Отговор
    Безспорен факт !

    13:55 28.11.2025

  • 28 Мислител

    8 1 Отговор
    Българи харесвате ли престъпната сикаджииска мутра , крадецът със забавен интелект и просташки уличен език ? Мислете и гласувайте !

    Коментиран от #39

    13:55 28.11.2025

  • 29 Тома

    8 1 Отговор
    Бати Бойко тиквата е известен сред каратистите като праните гащи.Като стане наречено започва да се крие като мишка

    13:55 28.11.2025

  • 30 Дон Хуан

    3 3 Отговор
    Да му даде да му мачка задните части, ще им хареса и на двамата. Нали са си боклуци! Да вземат "Киро - свещената простота" , да гледа !

    13:55 28.11.2025

  • 31 тву

    7 2 Отговор
    Да влезе чичо Румен и да им издърпа ушите на тези калпазани

    13:55 28.11.2025

  • 32 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    И КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ МИРЧЕВ ТВОЯТ ИДОЛ ШАРЛАТАНСКИ КАКВО РАБОТИ ТОЗИ ИМА ЛИ ПРОФЕСИЯ ТРУДОВ СТАЖ ТОЗИ МИРЧЕВ ПРАВИХА СЦЕНКИ С ХРИСТО ЛОДКАРЯТ ТИ ХАРЕСВАШ ИЗМАМНИЦИТЕ НАЛИ ДОПАДА ТИ ДА ТЕ ЛЪЖАТ И ДА ТЕ КРАДАТ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #42, #51, #53

    13:56 28.11.2025

  • 33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ПЪЛНИ И, Д И, О,, Т И!
    И ТАЗИ ИЗМЕТ НИ УПРАВЛЯВА И РЕШАВА БЪДЕЩЕТО НИ!
    ПО-ГОЛЯМ СРАМ И ПОЗОР ОТ НАШИТЕ УПРАВЛЕНЦИ НЯМА НИКЪДЕ ПО СВЕТА.
    ОСТАВКА БЕЕЕ!
    КОЕ НЕ РАЗБРАХТЕ!!??
    ХОРАТА НЕ ВИ ИСКАТ!
    ВИЕ СТЕ ЕДНО НЕЗАКОННО ПРАВИТЕЛСТВО!

    13:56 28.11.2025

  • 34 Мизерабъл

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Изпитвам животински страх ....":

    И какво лошо казва?Като че ли ще идете да се биете.Капутляци

    13:57 28.11.2025

  • 35 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Колония на 200":

    байТошУ питаше само народа, за всяко едно нещо, не го интересуваше какво мислят в СССР

    Коментиран от #45

    13:57 28.11.2025

  • 36 некерман

    2 6 Отговор
    Мичев , като направихте хепанинг , какво стана , бутнахте ли власта ? Не заплашвай с протести , че Хамид пак ще изкара закачалката

    13:58 28.11.2025

  • 37 В Сан Марино

    6 1 Отговор
    Важното е ДПС и ГЕРБ банка да си купят. И парите там да си перат. Само това е важното сега

    13:58 28.11.2025

  • 38 Цвете

    7 2 Отговор
    ТОЛКОВА СИ НАГЪЛ ЧЕ СЕГА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И ЩЕ ВИ ПОМЕТЕМ ЗАВИНАГИ. ОТВРАТИТЕЛЕН ТИП СИ. МРЪСНИК И ЛЪЖЕЦ. ТОВА СА ТИ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ПАРЛАМЕНТА, ЗАПОМНИ ГО ЛЪЖЕЦО. ОТВРАТИТЕЛЕН ТИП И ДОЛЕН КРАДЕЦ СИ В ЕДНО С МАГНИТСКИ. ДУПЕ ДА ТИ Е ЯКО. МАХАЙ СЕ МОШЕНИК ДОЛЕН. СЪСИПАХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ. 🎃🎃🎃🎈⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #48

    13:58 28.11.2025

  • 39 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Мислител":

    А ТЕБ ЛИ ДА ХАРЕСВАМ ИЛИ КАРУЦАТА САБОТОЖНИЦИ ПРЕВЪРНАЛИ ИЗБОРИТЕ В СОБСТВЕН БИЗНЕС 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ ОГРОМНИ КРАЖБИ И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ АЗ ИЗБИРАМ БЪЛГАРИЯ

    13:58 28.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Задаваш въпрос за бъдещето!

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Питане":

    Вашата оставка е задължителна! Когато другите се 0сеρат като вас, тогава ще дойде и техният ред!

    13:59 28.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Минувач

    4 1 Отговор
    Много проста мутра …. Кои гласуват за сикаджията и Шиши ? Опомнете се бре !

    13:59 28.11.2025

  • 44 Младите, моля прочетете го !

    3 2 Отговор
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #52

    13:59 28.11.2025

  • 45 НРБългария

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Не намесвай Бай Тошо .Той беше единсвения истински държавник .Тези са дребосъци в сравнение с другаря Живков .

    Коментиран от #62

    14:00 28.11.2025

  • 46 Питане

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Питане":

    И както винаги мушмуроците пишат минуси,но не отговарят на въпроса ми
    Мишки.

    Коментиран от #57

    14:00 28.11.2025

  • 47 българия или мафията в читанка инфо

    3 1 Отговор
    Във фондовете за втора пенсия (универсални пенсионни фондове) постъпват около 2,5 млрд. лева годишно, а натрупаните средства вече надхвърлят 20 млрд. лева. Валутният резерв на България в момента е около 78–80 млрд. лева (42 млрд. евро), тези пари не са нужни за евро обмяната, ЕЦБ ще замени левовете в хората и банките. Промяна няма да има докато политическата класа и олигархията не се сменят. Тръмп остави байдъновите хора в ЕС-НАТО и Украйна, и няма да има промяна нито мир.

    14:00 28.11.2025

  • 48 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Цвете":

    Извинявай но имаш нужда от лекар НИТО си някой нито си фактор едно нищо си платено срещу България си И кого Заплашваш ти я по внимателно със заплахите самозабравили се шарлатански драскачи

    14:01 28.11.2025

  • 49 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 2 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия. ... Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори... (бойко и вуйчо му кирил войнов организират всички антикомунистически митинги по заповед на луканов цру)по българското радио посланикът на САЩ Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е господин Андрей Луканов”;

    14:01 28.11.2025

  • 50 Даа...

    3 0 Отговор
    Бацееее, баце, голям срам, по голям от оня диванен зулус - слафчо македонски, как стана от мачо до npocтитyтka на еднo npace ...

    14:02 28.11.2025

  • 51 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Ти само не ми казвай какво харесвам и какво не. От б@клуци мнение не искам.

    14:02 28.11.2025

  • 52 НРБългария

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Младите, моля прочетете го !":

    При лошия социализъм хората живееха щастливо .Не помня да е имало просяци и бездомни .Нямаше една разместена плочка на тротоара ,нямаше нито една дупка на пътя , а нямше винетки . Като отидеш на зъболекар ти е безплатно , а сега трябва да продадеш бъбрек за даи оправиш зъбите .

    Коментиран от #61

    14:03 28.11.2025

  • 53 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Мутрата има ли трудов стаж в СИК или е бил на хонорар ? Хихихи !

    14:03 28.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 икономист

    1 0 Отговор
    Обидно е за цялата компетентна икономическа общност разговор за Държавен Бюджет Асен Василев да води с неграмотника Боко Банкянския /наричам го с най-мекия прякор от мутренските му години/.

    14:05 28.11.2025

  • 56 бай Бончо

    1 0 Отговор
    Минавам само да ви кажа, че социализма е недостижим !

    14:05 28.11.2025

  • 57 Алооо, Питанката!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Питане":

    Получи си отговора! Ако си кух и не го разбираш, намери си някой да ти го разясни!

    14:05 28.11.2025

  • 58 36 години Атлантически Погром .. това е

    3 0 Отговор
    И все по лошо става.

    14:05 28.11.2025

  • 59 Трол

    0 1 Отговор
    Шампионат по сумо.

    14:06 28.11.2025

  • 60 Като ви разправям,

    0 0 Отговор
    че Радню е поел курс към въоръжена борба, вие не вярвате!

    Всички проксита на Чорапа с вдигнати по тревога!
    ППДБ, ВЪЗРАЖДАНЕ. МЕЧ. ВЕЛИЧИЕ. ЧЕРЕПА, КУЗМАН И Т.Н.

    14:07 28.11.2025

  • 61 И ДДС нямаше

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "НРБългария":

    И заплатите бяха нетни а не брутни. И унция злато беше 292 $ ....

    14:07 28.11.2025

  • 62 Реално

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "НРБългария":

    бай тошу беше един npocт и неграмотен човечец, който беше удобен на Москва със своята сервилност, склонност към национално предателство ... и тъnoта.
    Нещо като "Аз съм npocт и вие сте npocти, за това се разбираме"

    Коментиран от #63, #64

    14:07 28.11.2025

  • 63 Коментар 44 прочети

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Реално":

    И го коментирай ако можеш ... ама не можеш нали?

    14:10 28.11.2025

  • 64 НРБългария

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Реално":

    Заради Бай Тошо в момента имаш ток и вода и всички важни сгради в България като административни , болници ,училища , театри и много други .Бай Тошо е толкова голяма класа , че вече 36 години никой не може да му надмине постиженията

    14:10 28.11.2025

  • 65 Съвет

    0 0 Отговор
    Чалгаджията трябва да бъде изваден от дупката си , защото той е троянският кон на мутрите ! Мислете и гласувайте !

    14:11 28.11.2025

