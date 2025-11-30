Над 400 учители ще участват в обучения за социално-емоционална подкрепа

Обучения по програми за социално-емоционална подкрепа на ученици и педагози в условия на кризи, развитие на финансовата и икономическата грамотност на учениците, и за съвременни методи за кариерно ориентиране започват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Очаква се близо 400 педагози от цялата страна да участват в курсовете през следващия месец, пише БНР.

Курсовете се водят от преподаватели от Педагогическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и от Югозападния университет "Неофит Рилски", както и от експерти в различни области.

Сред основните теми на курсовете са модели за поведение и тренинги за социално-емоционална подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условия на кризи, компетентностен подход за повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците, съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране и супервизия при наставничеството на младите учители, приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие.

В първото обучение участват педагогически специалисти от София, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Кърджали и други градове. Това е поредното обучение, което организира Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, отбелязват от Министерството на образованието и науката.