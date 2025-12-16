Кола блъсна дете пред училище в София

15-годишно дете е било блъснато от автомобил на кръстовището при 95 СОУ в столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщиха за NOVA от СДВР. Сигналът е подаден в 8.13 ч. Линейка пристигнала на мястото седем минути по-късно.

Момичето е откарано в "Пирогов". Установено е, че има гръдна травма. Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни.

По неофициална информация в момента на инцидента детето е пресичало на пешеходна пътека.