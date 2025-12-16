Новини
България »
Кола блъсна дете пред училище в София
  Тема: Войната на пътя

Кола блъсна дете пред училище в София

16 Декември, 2025 10:14 820 22

  • кола-
  • блъсна-
  • дете-
  • училище-
  • софия

Момичето е откарано в "Пирогов"

Кола блъсна дете пред училище в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишно дете е било блъснато от автомобил на кръстовището при 95 СОУ в столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщиха за NOVA от СДВР. Сигналът е подаден в 8.13 ч. Линейка пристигнала на мястото седем минути по-късно.

Момичето е откарано в "Пирогов". Установено е, че има гръдна травма. Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни.

По неофициална информация в момента на инцидента детето е пресичало на пешеходна пътека.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    След като кола го е блъснала, защо не са тествали колата, че и да я осъдят, ако се стигне до съд 🤔❗

    10:17 16.12.2025

  • 2 Територията БГ

    9 2 Отговор
    Ганя бърза, Ганя не гледа, Ганя блъска, Ганя убива.

    Коментиран от #7, #11

    10:18 16.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Чудно защо не пишете НОЖ НАМУШКА или ПИСТОЛЕТ ЗАСТРЕЛЯ......🤔🤔🤔

    10:19 16.12.2025

  • 4 Лоша работа

    6 1 Отговор
    Матряла много зле. Жалко за всички пострадали и тези които тепърва ще пострадат.

    10:20 16.12.2025

  • 5 Кирил

    8 1 Отговор
    Бързо възстановяване и да се научите да спирате пред пешеходната пътека и да се оглеждате. Не винаги колата може да спре ако изскочите.

    Коментиран от #8

    10:21 16.12.2025

  • 6 Разбираемо е

    6 0 Отговор
    Едиоти и дебили карат колите а не обратно.

    10:22 16.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Територията БГ":

    🚗 Не съм адвокат на водача , но съм виждал деца които тичат по тротоарите, изскачат зад ъгъла, ТИЧАТ към пешеХОДНАТА пътека и буквално ВРЪХЛИТАТ върху калника на кола на самата пешеХОДНА пътека 🚗

    Коментиран от #9

    10:25 16.12.2025

  • 8 Контра

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Какъв е смисъла от пешеходни пътеки където безопасно преминаване на пешеходците няма? Да се премахнат или шофьорите да спазват правилата за движение. Има правилник, прочети го.

    Коментиран от #10, #16

    10:26 16.12.2025

  • 9 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Децата на Ганя бързат, децата на Ганя не се оглеждат, децата на Ганя биват блъскани на пътя. Какъв е извода?

    10:28 16.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Контра":

    🚗. Ами странно , но пешеХОДНИТЕ пътеки са за ХОДЕНЕ по тях, не за ТИЧАНЕ от 50 метра , не за прелитане с велосипед или скутер🚗
    Но у нас виновен е винаги водачът 🚗❗

    10:29 16.12.2025

  • 11 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Територията БГ":

    И си прав, и не си. Да, има много безотговорни хора, които не зачитат предимство или нещо подобно.
    Но да не дава Бог, всичко това може да се случи на всеки от нас, който е участник в движението.
    Или си мислиш, че на теб не може????

    Коментиран от #15

    10:31 16.12.2025

  • 12 Навремето

    3 1 Отговор
    по това време, съм бил в час. Първия свършваше в 8:15 ч.

    10:34 16.12.2025

  • 13 Ауслендър

    4 1 Отговор
    Когато всеки приеме, че е нормално това да се случи и не предприема мерки да го предотврати всичко се обезмисля. Самосъзнанието е засенчено от бляскави мечти, светещи очи за пари, материални придобивки, пет минути слава.

    10:34 16.12.2025

  • 14 да напишат и за шофьорите

    2 1 Отговор
    внимание спрете , пешеходна зона. огледайте се и преминете . а сега задължение за пешака , а за колата ако не е много бърз да спре да и да пропусне там каквото минава - бабички, ученици, говедари, селяни . не е справедливо .

    Коментиран от #18

    10:41 16.12.2025

  • 15 Просто човек

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Разбира се, че може никой не е застрахован. Когато има единични случаи, търсят се причини за да предотврати и има ефект, човек не обвинява някой просто ей така. Но, когато това е ежедневие в цялата страна, когато има тежко пострадали и смъртни случаи това е епидемия която трябва да се спре. Знаеш ли бройката на пострадалите и мъртви пешеходци през 2025?

    10:42 16.12.2025

  • 16 Кирил

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Контра":

    Гледай сега аз правилника го знам служебно и ясно е описано как пешеходец трябва да спре да се огледа и тн. Това ,че си дошъл от горно-нанадолнище "на софията" и се чудиш и маеш из голямото град си е твой проблем.

    Коментиран от #19

    10:46 16.12.2025

  • 17 малкия дявол

    1 0 Отговор
    сега всеки го карат за преглед . 20 процента ги връщат в къщи за домашно самолекуване . преди време сплесканите от катастрофи коли и ръждясали с различни бои ги оставяха така да си карат . единия бърза за работа а другия бърза за училище . логично са се тряснали . ако има камери могат да обвинят колата за недаване на предимство . глоба 200 лева .

    10:50 16.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "да напишат и за шофьорите":

    Ще се изненадАш, но за шофьорите е НАПИСАНО, че и ги ИЗПИТВАТ за това❗
    Но пешеходците, велосиПЕДАЛИстите и скутерианците, никой не ги учи, никой не ги пита и изпитва за това‼️
    Те си мислят , че щом могат да пазят равновесие -това е достатъчно ‼️
    Над 50% от последните две групи ДОРИ НЕ ЗНАЯТ , ЧЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАРАТ ПО ТРОТОАРИТЕ‼️

    10:53 16.12.2025

  • 19 Даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кирил":

    Арогантния отговор е показателен, че не зачиташ другите и живееш в болно общество и обкръжение от твоя ранг индивиди. Егото е враг на личността, за това не те зачитам за личност а поредния който си мисли че е над всеки и над всички. Жалка работа.

    Коментиран от #22

    10:53 16.12.2025

  • 20 Турски вилает BG

    1 0 Отговор
    Районите и улиците около училищата в Европа и по света се обезопасяват за безопасност на учениците . А в българската кочина дори няма светофари и осветления където децата пресичат към училищата .

    10:58 16.12.2025

  • 21 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Пешеходната пътека е на кръстовището на Васил Кънчев и Ангел Войвода, което е регулирано със работещ светофар включително отделна стрелка за ляв завой денонощно. Някой от участниците не се е съобразил със светлините или с внезапно претичващата група ученици.

    10:59 16.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Даааа":

    Вие къде видяхте АРОГАНТНОТО в отговора на колегата❗
    Не започнахте ли Вие с това, че го караТЕ да прочете правилника и да го научи❗
    Ами както има задължения водачът , така има задължения и пешеходецът ❗
    Да жалко е, че няма книжки за пешеходци, велосипедисти и скутерианци, та те могат да БЕЗНАКАЗАНО, да нарушават всички точки от ЗзДП, за много от които дори не подозират‼️

    11:01 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове