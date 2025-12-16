Кола блъсна дете пред училище в София

15-годишно дете е било блъснато от автомобил на кръстовището при 95 СОУ в столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщиха за NOVA от СДВР. Сигналът е подаден в 8.13 ч. Линейка пристигнала на мястото седем минути по-късно.
Момичето е откарано в "Пирогов". Установено е, че има гръдна травма. Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни.
По неофициална информация в момента на инцидента детето е пресичало на пешеходна пътека.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:17 16.12.2025
2 Територията БГ
Коментиран от #7, #11
10:18 16.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:19 16.12.2025
4 Лоша работа
10:20 16.12.2025
5 Кирил
Коментиран от #8
10:21 16.12.2025
6 Разбираемо е
10:22 16.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Територията БГ":🚗 Не съм адвокат на водача , но съм виждал деца които тичат по тротоарите, изскачат зад ъгъла, ТИЧАТ към пешеХОДНАТА пътека и буквално ВРЪХЛИТАТ върху калника на кола на самата пешеХОДНА пътека 🚗
Коментиран от #9
10:25 16.12.2025
8 Контра
До коментар #5 от "Кирил":Какъв е смисъла от пешеходни пътеки където безопасно преминаване на пешеходците няма? Да се премахнат или шофьорите да спазват правилата за движение. Има правилник, прочети го.
Коментиран от #10, #16
10:26 16.12.2025
9 Така е
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Децата на Ганя бързат, децата на Ганя не се оглеждат, децата на Ганя биват блъскани на пътя. Какъв е извода?
10:28 16.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Контра":🚗. Ами странно , но пешеХОДНИТЕ пътеки са за ХОДЕНЕ по тях, не за ТИЧАНЕ от 50 метра , не за прелитане с велосипед или скутер🚗
Но у нас виновен е винаги водачът 🚗❗
10:29 16.12.2025
11 Механик
До коментар #2 от "Територията БГ":И си прав, и не си. Да, има много безотговорни хора, които не зачитат предимство или нещо подобно.
Но да не дава Бог, всичко това може да се случи на всеки от нас, който е участник в движението.
Или си мислиш, че на теб не може????
Коментиран от #15
10:31 16.12.2025
12 Навремето
10:34 16.12.2025
13 Ауслендър
10:34 16.12.2025
14 да напишат и за шофьорите
Коментиран от #18
10:41 16.12.2025
15 Просто човек
До коментар #11 от "Механик":Разбира се, че може никой не е застрахован. Когато има единични случаи, търсят се причини за да предотврати и има ефект, човек не обвинява някой просто ей така. Но, когато това е ежедневие в цялата страна, когато има тежко пострадали и смъртни случаи това е епидемия която трябва да се спре. Знаеш ли бройката на пострадалите и мъртви пешеходци през 2025?
10:42 16.12.2025
16 Кирил
До коментар #8 от "Контра":Гледай сега аз правилника го знам служебно и ясно е описано как пешеходец трябва да спре да се огледа и тн. Това ,че си дошъл от горно-нанадолнище "на софията" и се чудиш и маеш из голямото град си е твой проблем.
Коментиран от #19
10:46 16.12.2025
17 малкия дявол
10:50 16.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "да напишат и за шофьорите":Ще се изненадАш, но за шофьорите е НАПИСАНО, че и ги ИЗПИТВАТ за това❗
Но пешеходците, велосиПЕДАЛИстите и скутерианците, никой не ги учи, никой не ги пита и изпитва за това‼️
Те си мислят , че щом могат да пазят равновесие -това е достатъчно ‼️
Над 50% от последните две групи ДОРИ НЕ ЗНАЯТ , ЧЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАРАТ ПО ТРОТОАРИТЕ‼️
10:53 16.12.2025
19 Даааа
До коментар #16 от "Кирил":Арогантния отговор е показателен, че не зачиташ другите и живееш в болно общество и обкръжение от твоя ранг индивиди. Егото е враг на личността, за това не те зачитам за личност а поредния който си мисли че е над всеки и над всички. Жалка работа.
Коментиран от #22
10:53 16.12.2025
20 Турски вилает BG
10:58 16.12.2025
21 Хипотетично
10:59 16.12.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Даааа":Вие къде видяхте АРОГАНТНОТО в отговора на колегата❗
Не започнахте ли Вие с това, че го караТЕ да прочете правилника и да го научи❗
Ами както има задължения водачът , така има задължения и пешеходецът ❗
Да жалко е, че няма книжки за пешеходци, велосипедисти и скутерианци, та те могат да БЕЗНАКАЗАНО, да нарушават всички точки от ЗзДП, за много от които дори не подозират‼️
11:01 16.12.2025