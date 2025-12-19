От Софийска районна прокуратура ще протестират пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокурор при Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена на 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщават от пресцентъра на СРП.

Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. "Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Евтимов беше задържан за срок до 72 часа.

Днес, 19.12.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо Евтимов. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение "гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.