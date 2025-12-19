Новини
От Софийска районна прокуратура ще протестират пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

От Софийска районна прокуратура ще протестират пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

19 Декември, 2025

Днес, 19.12.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо Александър Евтимов. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение "гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурор при Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена на 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщават от пресцентъра на СРП.

Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. "Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Евтимов беше задържан за срок до 72 часа.

Днес, 19.12.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо Евтимов. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение "гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.


  • 1 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    В нужниците пушат, дрогират се и се сношават. С камери и без камери. Същото правят и в нужниците на дискотеките. И чупят и запушват канализацията с боклуци. Публикацията тайна е. Всички го знаят.

    Коментиран от #4

    21:14 19.12.2025

  • 2 владо кузов

    17 0 Отговор
    абе каква е тая огромна гаранция от една заплата ?

    21:15 19.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    И изкарват по някой лев в междучасието с платени орални услуги.

    21:16 19.12.2025

  • 4 то това води

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    липсата на шамари във възпитанието

    21:17 19.12.2025

  • 5 Механик

    7 2 Отговор
    Ох, мамин сладък! По оченцата му виждам, че дланите му са хванали мазоли от "шлайфане на гегата" докато е гледкал как момиченцата шоркат.

    Коментиран от #8, #22

    21:17 19.12.2025

  • 6 Българин.

    14 5 Отговор
    Само по лицето физиономията ще разбереш че е от П.П или болен гербераст!

    Коментиран от #7

    21:18 19.12.2025

  • 7 помак

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин.":

    от на хаскьойския ка унь хората като всеки пеепеец

    21:21 19.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    По всяка вероятност е гледал не как шоркат, а как правят вувузели. И накрая са го натопили да не пречи на бизнеса.

    21:21 19.12.2025

  • 9 Р Г В

    5 0 Отговор
    Преди повече от година Директор на Столична гимназия публикува свои снимки в оскъдно облекло демонстрирайки телесните си форми . Последваха проверки от МОН ,МВР, критични публикации и т.н. А резултата че директора стана чест гост на телевизиите , сайтовете и взе да ни поучава на етика и възпитание . Нищо чудно този образ да бъде назначен след време в ДАТО и да се бори успешно с воайорството.

    Коментиран от #28

    21:21 19.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Тези камери, които видях по телевизията са с размерите на тухла и съвсем не са скрити. Скрити камери има в нужниците на дискотеките. Ако видите записите ще припаднете или ще полудеете.

    21:24 19.12.2025

  • 11 Факт

    5 1 Отговор
    Следенето и подслушването не е безобидно занимание!

    Коментиран от #15

    21:25 19.12.2025

  • 12 хмм

    4 0 Отговор
    Удивително тъпа физиономия. Този измислен директор дали знае кога се поставя пълен член? Аз мисля, че години са му трябвали да си научи наизуст трите имена и ЕГН. После, защо децата били неграмотниУ?! Ами като видите директорите, можете да си представите учителите, като видите учителите и не ви идва отвътре да питате защо са тъпи.

    21:27 19.12.2025

  • 13 ПУСНЕТЕ ГЕРБАВИЯ ПЕДОФИЛ БЕ

    2 2 Отговор
    ТОЙ ПРАВИ ОТ ДЕЦАТА ЗВЕЗДИ !

    21:28 19.12.2025

  • 14 Лъскал е

    5 0 Отговор
    Бастуна до откат! Има дибилна физиономия! Чист антлантик!

    21:28 19.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Че то на всякъде те следят камери. Общински, милиционерски, частни камери, камери в магазини, по паркинги, на бензиностанции и къде ли. Щом прекрачиш вратата на жилището и вече те снимат и записват.

    21:29 19.12.2025

  • 16 читанка

    3 1 Отговор
    От килограмите сега му станало лошо,но от камерите,не!
    И онзи от Банкя реве за техните заплати!
    Срам!

    21:29 19.12.2025

  • 17 Спецназ

    4 1 Отговор
    КАКВО можеш да ВИДИШ в една тоалетна с камера отгоре в ъгъла??
    НИЩО интимно, Баце! Шефа едва ли е перверзник, макар че на него ще са стрелките!

    ПРОБЛЕМА Е ДРУГ!!

    Наричате ги "ДЕЦА", а в същото време в тоалетните тези вашите "ДЕЦА",
    както ги наричат по телевизиите, всъщност са непълнолетни К.РВИ и наркомани и

    използват училищните тоалетни да пушат и да правят св.рки! ФАКТ!

    НЕМА съм учудим, ако записите СА "ЗАСЕКРЕТЕНИ"!

    КОЕТО ПОТВЪРЖДАВА ТОЧНО ТОВА!

    ТОВА НИ е обществото в училище, Баце!!

    ФАКТ!

    Коментиран от #25

    21:30 19.12.2025

  • 18 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Директора не е търгувал в мрежите със записаното от камерите, информирани са по-големите ученици за наличието им, та да не правят вандалски изпълнения. Защо е преувеличения родителски шум на влиятелни родители е обяснимо.
    МОН уволнява директора, но не предлага никакво решение за предотвратяване на училищното насилие и извращения от комплексирани ученици над по-слабите си съученици, или над най-малките, някои се стискат и не ползват тоалетните , защото са обект на тормоз там.
    От двете злини избирам видеокамери в общия коридор на тоалетните (коридора не е никакво лично пространство).
    Загрижените за писоарите имат избор мужду две решения: премахване на писоари в училище или прикриване откъм камерите с непрозрачна пластмасова преграда.
    Ако не може да се докаже злоупотреба с видеозаписите, то да се възстанови директора на работа и да се вземе законово решение, като коридорите се изключат от понятието тоалетна.

    Коментиран от #21

    21:30 19.12.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    По принцип в обществените нужници не бива да има камери. Но ги има на доста места защото там се сношават, боцкат се с дрога, чупят мивки, писоари и седала, правят платен секc.

    21:36 19.12.2025

  • 20 Извратен амбреаж

    2 2 Отговор
    Насочвал камерите към писоарите.......😡😡😡😡😡. Ейййй ама да го хванат момчетата и една хуууууубава мечка да му направят....

    Коментиран от #29

    21:39 19.12.2025

  • 21 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хипотетично":

    Това не те оправдава!

    Коментиран от #41

    21:40 19.12.2025

  • 22 Май по- скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Наблягал на момченцата.....

    21:41 19.12.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    С ТАЗИ ОСАНКА И ТАЗИ ИДИОТСКА ФИЗИОНОМИЯ,НЕ МИ ВДЪХВА РЕСПЕКТ....
    ВСЕ ЕДНО СВИНЯТА ПЕЕВ...ДА ЗАЕМА ТАКЪВ ПОСТ.
    ТРЯБВА ДА СИ МАЛО.УМЕН ДА СИ ПУСНЕШ ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ ,С ТАКЪВ ДИРЕКТОР.

    21:41 19.12.2025

  • 24 Коста

    2 1 Отговор
    В Белгия, Холандия ... Педофилите си имат партии ... Вий пресичате демократичната насока в България

    21:42 19.12.2025

  • 25 тъй, тъй

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    Да си представим, че въпросният директор не е извратеняк, а иска да контролира моралното и правилно поведение на децата в училище. И какво вижда според теб - това, което си описал. Обаче две години той не предприема нищо, само воайорства без да има право на това. Ако децата правят нещо незаконно, тогава директорът е длъжен да предприеме мерки. Обаче той нищо не е предприел, само е продължил да наблюдава и да събира записи. Две години. Директно в телефона му. Обаче, казваш, то това е нормално, ненормални са децата. И като са ненормални какво точно е предприел нормалния директор, че нещо не разбрах?

    Коментиран от #39

    21:43 19.12.2025

  • 26 Гробар

    5 1 Отговор
    Тоя педофил е от украинската фашистка пепедебейска шайка на Мирчев, Атанасов и Василев. Затова го пускат.

    21:43 19.12.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Когато бях ученик камери нямаше, а телевизията беше черно бяла. Когато в голямото междучасие се събирахме да пушим в нужника, една чистачка, баба Анка пълнеше една кофа с вода, отваряше вратите на тоалетната и я лисваше върху нас. После хукваше да бяга през глава, а ние ставахме вир вода и отивахме в час.

    Коментиран от #33, #35

    21:44 19.12.2025

  • 28 Дядо Митьоo

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Р Г В":

    Същия директор цялата минала седмица в следобедните часове гостуваше в "Пресечна точка" по Нова и говореше за морал и истини....ни лук ял ни лук мирисал!

    21:45 19.12.2025

  • 29 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Извратен амбреаж":

    Извратени има и за извратеняци няма място като преподаватели в училище. нито за онзи учител по физкултура, който водел малолетна ученичка (в леглото си).
    Писоари в коридор на училищна тоалетна е крайно неуместно изграждане и трябва да се премахнат, защото ползващите често получават ритник отзад за МАЙТАП и за да си омокрят панталона или обувките та да има смях..

    21:46 19.12.2025

  • 30 Ганчо

    3 0 Отговор
    Има физиономия на българин юнак. Дебел и управник.

    21:48 19.12.2025

  • 31 като му гледам зурлата

    2 0 Отговор
    искам да разбера биографията му

    Писна ми от такива интелигентни лица

    21:48 19.12.2025

  • 33 А ние

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Пушихме извън двора на училището ,за да не ни заливат с вода.
    Май сме били по-умни от вас.

    21:49 19.12.2025

  • 34 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор
    Господин Министър, нещо да коментирате? Госпожа Такева нещо да кажете? Време е Директорите да се излъчват от учителските колективи и от мнението на родителският комитет, а не да. се спускат от партийна централа с " конкурс".

    21:51 19.12.2025

  • 35 свърши онова време

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Сега още първия следобяд леля Анка заедно с кофата ще бъде прибрана в полицейския арест за НАСИЛИЕ над деца. Само си представете огромния лицемерен вой, ако директора влезе в коридора на момчешката тоалетна!!

    21:51 19.12.2025

  • 36 Фърфъруда

    4 0 Отговор
    Т0зи трябва да лежи 40 години само за ф.зио..мия.

    21:53 19.12.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Кой знае какви чудеса са видяли съдиите на флашките, та са го пуснали под гаранция. Няма да се учудя ако купища мамини дъщерички и синчета се окажат герои в страшен филм.

    21:54 19.12.2025

  • 39 Камерите

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "тъй, тъй":

    са с фактура от октомври (проверка от МВР), т.е. от два месеца и вече големите ученици знаят за тях , по техни думи за да не правят вандалски прояви там.

    Коментиран от #42

    21:57 19.12.2025

  • 41 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Оправдават се само гузните.
    Който има ученици , знае за неприятностите, които са им се случвали там.
    Ето безобиден такъв: Детето отива за НЕОТЛОЖНА нужда в междучасието, но чистачката току що е почистила (наводнила) коридора на тоалетната и не допуска никой , за да не накаля вътре, а котато излезе да не остави кални стъпки в училищния коридор, докато не изсъхне вътре!!!.

    22:03 19.12.2025

  • 42 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Камерите":

    Според закона там, където има видеонаблюдение, се поставя предупредителен надпис. Голяма част от учениците са непълнолетни, следователно са частично дееспособни и не могат да решават без съгласието на родител. Това означава, че както децата, така и родителите им, е следвало да бъдат уведомени, че директорът е решил да монтира камери в тоалетните. Има ли такова уведомление и изразили ли са децата и техните родителите и дали ли са те съгласието си. Това е важното. Ако децата над 14-годишна възраст и техните родители, са дали съгласие, всичко е наред, ако не са - това е престъпление пар екселанс.

    Коментиран от #44, #46

    22:03 19.12.2025

  • 43 Ами ако разберете че ДАНС

    1 0 Отговор
    Абсолютното същото прави във всеки един музей, опера и т.н какво ще направите мушмули ? А проверете и в НДК дали не е същото, и на гарата и на летището ...само дето са по малки ..

    22:07 19.12.2025

  • 44 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "да бе, да":

    Е да съгласен напълно. МОН вместо да си умива ръцете за взети мерки с уволнение, да вземе и да прочете поне Вашия коментар, та да регламентира за всички училища решението на непоносимия проблем. Ако има някой работещ в МОН? Там предпочитат да прехвърлят топката на полицията, като ползват термини като: "лично пространство" и толкова.

    22:10 19.12.2025

  • 45 Това е повод впрочем

    2 0 Отговор
    Всички камери на НСО, ДАНС и НС да обявим къде са нали ? А я се загледайте и в тоалетните на метрото като сте почнали. Ами в операта? .... А я се загледайте и в тоалетните на НДК ... Ами тоалетната в ляво от Зала "Америка за България" в СУ са поне 3 ...

    22:14 19.12.2025

  • 46 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "да бе, да":

    Във всяка офис сграда, хотел, магазин, банка, бензиностанция, обществена сграда, е бъкано с камери. И никой не ме пита искам ли да ме снимат и записват или не.

    Коментиран от #49

    22:14 19.12.2025

  • 47 Мнение

    2 0 Отговор
    Този, с тази физиономия не е трябвало да го допускат въобще до конкурс. Само по снимката е трябвало да го отхвърлят. Прилича ми на брат близнак на Делян Пеевски.

    22:16 19.12.2025

  • 48 Добре бре ами

    1 0 Отговор
    Ако 5 -6 пъти годишно се трошат мивки, писуари и тоалетни чинии. 5-6 пъти в тоалетните са се пребивали и някой малолетен са го дуупили трима батковци.. или някоя 9 годишна жена са я правили групово? А? Изключвате ли го, че е възможно и не е масова практика в някой общини ?

    22:23 19.12.2025

  • 49 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    Да де, обаче си уведомен, че те снимат. Като не си съгласен, не влизаш в сградата и това е. А децата не са би ли уведомени, не са уведомени и техните родители. Няма надписи, няма заповед на директора, няма уведомление, няма обсъждане, нищо няма. Директорът събира видеофайлове в личния си телефон и то от тоалетната, не от коридорите или класните стаи. Как ти звучи това?

    22:25 19.12.2025

