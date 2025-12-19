От Софийска районна прокуратура ще протестират пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокурор при Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена на 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщават от пресцентъра на СРП.
Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. "Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.
По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Евтимов беше задържан за срок до 72 часа.
Днес, 19.12.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо Евтимов. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение "гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
21:14 19.12.2025
2 владо кузов
21:15 19.12.2025
3 Данко Харсъзина
21:16 19.12.2025
4 то това води
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":липсата на шамари във възпитанието
21:17 19.12.2025
5 Механик
Коментиран от #8, #22
21:17 19.12.2025
6 Българин.
Коментиран от #7
21:18 19.12.2025
7 помак
До коментар #6 от "Българин.":от на хаскьойския ка унь хората като всеки пеепеец
21:21 19.12.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Механик":По всяка вероятност е гледал не как шоркат, а как правят вувузели. И накрая са го натопили да не пречи на бизнеса.
21:21 19.12.2025
9 Р Г В
Коментиран от #28
21:21 19.12.2025
10 Данко Харсъзина
21:24 19.12.2025
11 Факт
Коментиран от #15
21:25 19.12.2025
12 хмм
21:27 19.12.2025
13 ПУСНЕТЕ ГЕРБАВИЯ ПЕДОФИЛ БЕ
21:28 19.12.2025
14 Лъскал е
21:28 19.12.2025
15 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Факт":Че то на всякъде те следят камери. Общински, милиционерски, частни камери, камери в магазини, по паркинги, на бензиностанции и къде ли. Щом прекрачиш вратата на жилището и вече те снимат и записват.
21:29 19.12.2025
16 читанка
И онзи от Банкя реве за техните заплати!
Срам!
21:29 19.12.2025
17 Спецназ
НИЩО интимно, Баце! Шефа едва ли е перверзник, макар че на него ще са стрелките!
ПРОБЛЕМА Е ДРУГ!!
Наричате ги "ДЕЦА", а в същото време в тоалетните тези вашите "ДЕЦА",
както ги наричат по телевизиите, всъщност са непълнолетни К.РВИ и наркомани и
използват училищните тоалетни да пушат и да правят св.рки! ФАКТ!
НЕМА съм учудим, ако записите СА "ЗАСЕКРЕТЕНИ"!
КОЕТО ПОТВЪРЖДАВА ТОЧНО ТОВА!
ТОВА НИ е обществото в училище, Баце!!
ФАКТ!
Коментиран от #25
21:30 19.12.2025
18 Хипотетично
МОН уволнява директора, но не предлага никакво решение за предотвратяване на училищното насилие и извращения от комплексирани ученици над по-слабите си съученици, или над най-малките, някои се стискат и не ползват тоалетните , защото са обект на тормоз там.
От двете злини избирам видеокамери в общия коридор на тоалетните (коридора не е никакво лично пространство).
Загрижените за писоарите имат избор мужду две решения: премахване на писоари в училище или прикриване откъм камерите с непрозрачна пластмасова преграда.
Ако не може да се докаже злоупотреба с видеозаписите, то да се възстанови директора на работа и да се вземе законово решение, като коридорите се изключат от понятието тоалетна.
Коментиран от #21
21:30 19.12.2025
19 Данко Харсъзина
21:36 19.12.2025
20 Извратен амбреаж
Коментиран от #29
21:39 19.12.2025
21 Факт
До коментар #18 от "Хипотетично":Това не те оправдава!
Коментиран от #41
21:40 19.12.2025
22 Май по- скоро
До коментар #5 от "Механик":Наблягал на момченцата.....
21:41 19.12.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСЕ ЕДНО СВИНЯТА ПЕЕВ...ДА ЗАЕМА ТАКЪВ ПОСТ.
ТРЯБВА ДА СИ МАЛО.УМЕН ДА СИ ПУСНЕШ ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ ,С ТАКЪВ ДИРЕКТОР.
21:41 19.12.2025
24 Коста
21:42 19.12.2025
25 тъй, тъй
До коментар #17 от "Спецназ":Да си представим, че въпросният директор не е извратеняк, а иска да контролира моралното и правилно поведение на децата в училище. И какво вижда според теб - това, което си описал. Обаче две години той не предприема нищо, само воайорства без да има право на това. Ако децата правят нещо незаконно, тогава директорът е длъжен да предприеме мерки. Обаче той нищо не е предприел, само е продължил да наблюдава и да събира записи. Две години. Директно в телефона му. Обаче, казваш, то това е нормално, ненормални са децата. И като са ненормални какво точно е предприел нормалния директор, че нещо не разбрах?
Коментиран от #39
21:43 19.12.2025
26 Гробар
21:43 19.12.2025
27 Данко Харсъзина
Коментиран от #33, #35
21:44 19.12.2025
28 Дядо Митьоo
До коментар #9 от "Р Г В":Същия директор цялата минала седмица в следобедните часове гостуваше в "Пресечна точка" по Нова и говореше за морал и истини....ни лук ял ни лук мирисал!
21:45 19.12.2025
29 Хипотетично
До коментар #20 от "Извратен амбреаж":Извратени има и за извратеняци няма място като преподаватели в училище. нито за онзи учител по физкултура, който водел малолетна ученичка (в леглото си).
Писоари в коридор на училищна тоалетна е крайно неуместно изграждане и трябва да се премахнат, защото ползващите често получават ритник отзад за МАЙТАП и за да си омокрят панталона или обувките та да има смях..
21:46 19.12.2025
30 Ганчо
21:48 19.12.2025
31 като му гледам зурлата
Писна ми от такива интелигентни лица
21:48 19.12.2025
33 А ние
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Пушихме извън двора на училището ,за да не ни заливат с вода.
Май сме били по-умни от вас.
21:49 19.12.2025
34 Снежанка Димитрова
21:51 19.12.2025
35 свърши онова време
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Сега още първия следобяд леля Анка заедно с кофата ще бъде прибрана в полицейския арест за НАСИЛИЕ над деца. Само си представете огромния лицемерен вой, ако директора влезе в коридора на момчешката тоалетна!!
21:51 19.12.2025
36 Фърфъруда
21:53 19.12.2025
38 Данко Харсъзина
21:54 19.12.2025
39 Камерите
До коментар #25 от "тъй, тъй":са с фактура от октомври (проверка от МВР), т.е. от два месеца и вече големите ученици знаят за тях , по техни думи за да не правят вандалски прояви там.
Коментиран от #42
21:57 19.12.2025
41 Хипотетично
До коментар #21 от "Факт":Оправдават се само гузните.
Който има ученици , знае за неприятностите, които са им се случвали там.
Ето безобиден такъв: Детето отива за НЕОТЛОЖНА нужда в междучасието, но чистачката току що е почистила (наводнила) коридора на тоалетната и не допуска никой , за да не накаля вътре, а котато излезе да не остави кални стъпки в училищния коридор, докато не изсъхне вътре!!!.
22:03 19.12.2025
42 да бе, да
До коментар #39 от "Камерите":Според закона там, където има видеонаблюдение, се поставя предупредителен надпис. Голяма част от учениците са непълнолетни, следователно са частично дееспособни и не могат да решават без съгласието на родител. Това означава, че както децата, така и родителите им, е следвало да бъдат уведомени, че директорът е решил да монтира камери в тоалетните. Има ли такова уведомление и изразили ли са децата и техните родителите и дали ли са те съгласието си. Това е важното. Ако децата над 14-годишна възраст и техните родители, са дали съгласие, всичко е наред, ако не са - това е престъпление пар екселанс.
Коментиран от #44, #46
22:03 19.12.2025
43 Ами ако разберете че ДАНС
22:07 19.12.2025
44 Хипотетично
До коментар #42 от "да бе, да":Е да съгласен напълно. МОН вместо да си умива ръцете за взети мерки с уволнение, да вземе и да прочете поне Вашия коментар, та да регламентира за всички училища решението на непоносимия проблем. Ако има някой работещ в МОН? Там предпочитат да прехвърлят топката на полицията, като ползват термини като: "лично пространство" и толкова.
22:10 19.12.2025
45 Това е повод впрочем
22:14 19.12.2025
46 Данко Харсъзина
До коментар #42 от "да бе, да":Във всяка офис сграда, хотел, магазин, банка, бензиностанция, обществена сграда, е бъкано с камери. И никой не ме пита искам ли да ме снимат и записват или не.
Коментиран от #49
22:14 19.12.2025
47 Мнение
22:16 19.12.2025
48 Добре бре ами
22:23 19.12.2025
49 да бе, да
До коментар #46 от "Данко Харсъзина":Да де, обаче си уведомен, че те снимат. Като не си съгласен, не влизаш в сградата и това е. А децата не са би ли уведомени, не са уведомени и техните родители. Няма надписи, няма заповед на директора, няма уведомление, няма обсъждане, нищо няма. Директорът събира видеофайлове в личния си телефон и то от тоалетната, не от коридорите или класните стаи. Как ти звучи това?
22:25 19.12.2025