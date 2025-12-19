Пуснаха под гаранция от 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

Бившият директор на 138-о училище в София Александър Евтимов е пуснат под парична гаранция от 5000 лв. Това реши днес Софийският районен съд, съобщават от Нова телевизия. От Прокуратурата заявиха, че ще обжалват. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.

Припомняме, че на Евтимов му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.