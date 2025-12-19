Пуснаха под гаранция от 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

Бившият директор на 138-о училище в София Александър Евтимов е пуснат под парична гаранция от 5000 лв. Това реши днес Софийският районен съд, съобщават от Нова телевизия. От Прокуратурата заявиха, че ще обжалват. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.
Припомняме, че на Евтимов му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.
Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.
Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.
18:33 19.12.2025
18:40 19.12.2025
18:55 19.12.2025
18:59 19.12.2025
19:01 19.12.2025
19:04 19.12.2025
19:13 19.12.2025
До коментар #6 от "размишление":Може да го е направил в извънработно време с някой майстор. Чистачките едва ли знаят нещо. Със сигурност трябва да има съучастници. Също трябва да се разследва дали не е продавал видеата.
19:17 19.12.2025