Пуснаха под гаранция от 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

19 Декември, 2025 18:16

Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.

Илюстративна снимка БГНЕС
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Бившият директор на 138-о училище в София Александър Евтимов е пуснат под парична гаранция от 5000 лв. Това реши днес Софийският районен съд, съобщават от Нова телевизия. От Прокуратурата заявиха, че ще обжалват. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.

Припомняме, че на Евтимов му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    9 3 Отговор
    Да си полира бастуна вкъщи. Нищо, в затвора ще работи като полирмайстор на бастуни.

    18:33 19.12.2025

  • 2 Да, ама НЕ

    7 4 Отговор
    Д.лен п.доф.л!

    18:40 19.12.2025

  • 3 Само

    6 2 Отговор
    В каква държава живеем с никакво правосъдие.

    18:55 19.12.2025

  • 4 9689

    4 3 Отговор
    Три дена го оставиха да прикрива следи и сега-под гаранция.Нормално за държава-мафия.

    18:59 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 размишление

    5 0 Отговор
    Интересно как чистачките не знаят нищо как и кога са монтирани.Все пак е пробивано,трябва да се чисти,а те са особено чувствителни когато някой прави боклук.Едва ли директора сам се е катерил по стълба нощем и след това е почистил.

    Коментиран от #9

    19:01 19.12.2025

  • 7 Кака Пена

    4 3 Отговор
    За "една жена казала" лежиш месеци, а за сгащен на местопрестъплението nedoфил, потупване по рамото. Позор за такъв съд.

    19:04 19.12.2025

  • 8 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Най-скапана,та съдебна система-Българската

    19:13 19.12.2025

  • 9 Чугун

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "размишление":

    Може да го е направил в извънработно време с някой майстор. Чистачките едва ли знаят нещо. Със сигурност трябва да има съучастници. Също трябва да се разследва дали не е продавал видеата.

    19:17 19.12.2025

