МОН: Задържаният училищен директор за камери в тоалетните е проверяван през пролетта на тази година

16 Декември, 2025 22:45 930 7

МОН: Задържаният училищен директор за камери в тоалетните е проверяван през пролетта на тази година - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В МОН е постъпила информация, че директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е задържан. Училището и Регионалното управление на образованието в София-град съдействат на разследването. Това съобщават от образователното министерство в информация, пратена до медиите. Ето и още от становището на МОН:

Той е назначен от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на 2025 година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания.

РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. През утрешния ден те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много интересно

    6 0 Отговор
    Всичко това е много ..мътно.
    Абсолютно , мътно..

    22:54 16.12.2025

  • 2 пешо

    5 0 Отговор
    маро , задържан е защото е люпил семки ли , защото не се разбира за какво

    Коментиран от #3

    22:59 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нагласена работа, но

    0 0 Отговор
    Училищата са превзети от пдерунгели. Учители трябва да бъдат само женени или омъжени, с деца и над 40 годишни. Другите са евро пдерунгели. Помнете списъка на Възраждане за забрана на пгбт пропагандата.

    23:19 16.12.2025

  • 5 Димо

    0 0 Отговор
    Директор-бройкаджия!

    23:20 16.12.2025

  • 6 През 2013

    0 0 Отговор
    Един директор на училище беше тръгнал да става министър и от битв му спретнаха измислен скандал, как се бил снимал по бански на морето и го махнаха.

    23:22 16.12.2025

  • 7 Тоалетна гейт

    0 0 Отговор
    Шпионаж в тоалетните в полза на падналото правителство.

    23:22 16.12.2025

