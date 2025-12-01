Новини
От днес в София важат нискоемисионните зони за автомобили

1 Декември, 2025 07:33, обновена 1 Декември, 2025 06:51 793 8

Най-замърсяващите коли от първа и втора екологична група няма да имат право на достъп до централните части на града

От днес в София важат нискоемисионните зони за автомобили - 1
Снимка: Столична община
БНР БНР

От днес в София влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили. Най-замърсяващите коли от първа и втора екологична група няма да имат право на достъп до централните части на града.

Ограниченията ще важат ще важат до края на февруари 2026-а год., контролът ще се осъществява със 180 камери, разположени във външните точки на двата ринга.

Информация за забраните има на сайта на Столичната община. Заместник-кметът Надежда Бобчева напомни на живеещите в зоните на забраната, че трябва да поискат стикери от Центъра за градска мобилност, за да не бъдат глобявани. Такова право имат и тези, които са с инвалидни стикери, поясни Бобчева.

Глобите при нерегламентирано влизане в нискоемисионната зона са от 50 лв. до 200 лв. за физически лица и от 1000 лв. до 2000 лв. за юридически лица. Граничните булеварди не са част от зоната и преминаването по тях е позволено за всички превозни средства. Указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    18 0 Отговор
    Смешници щото като минат по съседната улица по която е разрешено пушека ще остане там.

    06:57 01.12.2025

  • 2 Хаха

    12 0 Отговор
    Това е фашизъм.

    07:09 01.12.2025

  • 3 Някой

    11 0 Отговор
    Това не решава проблема с мръсния въздух е София. Паркирането в кални междублокови пространства и изкарването на кал в последствие на улиците, е много по-замърсяващо от малкия на брой врати автомобили. И да оправят улиците, че те си имат собствен релеф. Т.е., при дъжд се образуват кални локви, вместо калната вода да се оттече в канализацията.

    07:11 01.12.2025

  • 4 ООрана държава

    11 0 Отговор
    А данъците важат ли?

    07:17 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гумата

    7 0 Отговор
    Повечето коли от 1 и 2 категория са на газ и не замърсяват но Бони и кмета , заедно с цялата групичка протестъри вият като бесни.

    07:29 01.12.2025

  • 8 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    А има ли опция, ако си платят такса и старите автомобили да могат да влязат в центъра. Така е в Лондон. Налага се някой път и на сиромасите да отидат до центъра.

    07:33 01.12.2025

