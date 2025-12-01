От днес в София важат нискоемисионните зони за автомобили

От днес в София влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили. Най-замърсяващите коли от първа и втора екологична група няма да имат право на достъп до централните части на града.
Ограниченията ще важат ще важат до края на февруари 2026-а год., контролът ще се осъществява със 180 камери, разположени във външните точки на двата ринга.
Информация за забраните има на сайта на Столичната община. Заместник-кметът Надежда Бобчева напомни на живеещите в зоните на забраната, че трябва да поискат стикери от Центъра за градска мобилност, за да не бъдат глобявани. Такова право имат и тези, които са с инвалидни стикери, поясни Бобчева.
Глобите при нерегламентирано влизане в нискоемисионната зона са от 50 лв. до 200 лв. за физически лица и от 1000 лв. до 2000 лв. за юридически лица. Граничните булеварди не са част от зоната и преминаването по тях е позволено за всички превозни средства. Указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.
